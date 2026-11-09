El documental sobre el modelo de seguridad salvadoreño llegará a los cines el 12 de noviembre

El presidente Nayib Bukele pronuncia un discurso desde un podio oficial flanqueado por dos miembros de las fuerzas armadas frente a las banderas de El Salvador.

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Las empresas Brasil Paralelo, Traim Films y Yelmo Distribución confirmaron que el documental El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando llegará a las salas de cine este 12 de noviembre. La producción ya había tenido una exhibición gratuita en línea el 20 de mayo de este año y un paso previo por los cines salvadoreños el 8 de octubre.

Avance documental centrado en las políticas penitenciarias y de seguridad en El Salvador. El material incluye textos introductorios sobre la situación del país, declaraciones de un funcionario en un salón oficial frente a símbolos patrios, planos de recintos históricos y vistas generales del interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde agentes armados custodian pabellones de reclusión.

En El Salvador, el estreno regional se concentrará en seis complejos: Cinépolis Galerías Escalón, Cinépolis Metrocentro Santa Ana, Cinépolis Multiplaza Panamericana, Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metrocentro San Salvador y Cinemark San Miguel.

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Leobardo Cisneros, CEO de Yelmo Distribución, informó que ambas cadenas ofrecerán horarios variados y la posibilidad de reservar salas para grupos especiales.

El cartel oficial del documental centrado en Nayib Bukele anuncia la fecha de estreno en salas de cine para el 12 de noviembre.

De qué trata el documental

La cinta, dirigida por Lucas Ferrugem y Henrique Zingano, documenta la transformación de El Salvador: de tener las tasas de homicidio más altas del mundo a convertirse en uno de los países con menor criminalidad del continente.

Un equipo de investigación recorrió comunidades antes controladas por pandillas, zonas en reintegración urbana y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Un grupo numeroso de reclusos permanece en el interior de una celda comunitaria mientras un agente policial supervisa el área en una prisión de El Salvador.

El largometraje reúne testimonios de habitantes locales, funcionarios de gobierno, analistas políticos, sociólogos y críticos independientes que debaten el alcance del llamado “Modelo Bukele” y su posible aplicación en otros países de la región.

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Cientos de reclusos permanecen sentados en hileras bajo la vigilancia de agentes de seguridad en el pasillo central de un centro penitenciario.

El país pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años previos a 2019 a una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, según cifras oficiales citadas en reportes recientes. El cambio se atribuye al Plan Control Territorial, vigente desde 2019, y al Régimen de Excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022.

El debate que atraviesa al documental

La premisa del filme busca ir más allá de la crónica y abrir una reflexión sobre la tensión entre la eficacia contra el crimen organizado y sus implicaciones para la democracia. Ese debate no quedó cerrado con el estreno: continúa en la agenda pública salvadoreña.

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El presidente Nayib Bukele reza en la tribuna de la Asamblea Legislativa de El Salvador ante la presencia de un militar.

El vicepresidente Félix Ulloa descartó fijar una fecha de fin para el régimen de excepción, prorrogado en 56 ocasiones, y afirmó que la medida cuenta con 97% de respaldo ciudadano, según dijo a Europa Press, agencia española, en una entrevista en Madrid.

“Un gobierno que gobierna para el pueblo, hace lo que el pueblo le pide”, sostuvo el funcionario. Ulloa defendió ante el medio que ninguna libertad pública se vio afectada: “Ni la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movilización están afectadas”.

Nayib Bukele presta juramento como presidente de El Salvador ante las autoridades legislativas en el Centro Histórico de San Salvador.

Las cifras de criminalidad no son el único dato en disputa. Según Infobae Centroamérica, octubre de 2026 cerró con una reducción del 98% en los homicidios vinculados a estructuras criminales frente al mismo mes de 2018: cuatro casos registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) contra 240 en aquel año.

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Una multitud asiste a una ceremonia oficial frente al Palacio Nacional de El Salvador, decorado con banderas y un estrado para autoridades.

Quiénes están detrás de la producción

Brasil Paralelo es una empresa brasileña de entretenimiento y educación enfocada en producción audiovisual independiente, con documentales, series y contenido formativo sobre historia, política, economía y filosofía. La compañía se presenta sin afiliación a partidos políticos.

Traim Films, productora y distribuidora chilena, se suma al proyecto tras el éxito obtenido con el largometraje Amada. La firma consolida así alianzas regionales para cine centrado en valores humanos y reflexión social.

La distribución en América Latina quedó a cargo de Yelmo Distribución, compañía mexicana con más de 35 años de trayectoria en producción, comercialización y distribución audiovisual, con sede en Ciudad de México y presencia operativa en 18 países de la región.

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Nayib Bukele recibe la banda presidencial durante la sesión solemne de investidura celebrada ante representantes estatales en El Salvador.

El contexto del estreno regional

El paso del documental por los cines salvadoreños en octubre no fue su primera exhibición pública: Brasil Paralelo lo había estrenado de forma gratuita el 20 de mayo, en una transmisión en vivo, antes de sumarlo a su catálogo digital.

Varios hombres con tatuajes en el rostro y los brazos permanecen recluidos detrás de los barrotes de una celda.

El filme llega a las pantallas en momentos en que el modelo de seguridad salvadoreño sigue generando interés fuera de sus fronteras. En las últimas semanas, mandatarios de otros países de la región visitaron el CECOT para conocer de primera mano la estrategia carcelaria, en medio de un debate regional sobre su posible réplica en contextos con dinámicas de violencia distintas a las de El Salvador.

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