Cuba

Cubano recibe la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el rey de España

En una ceremonia en La Habana, la diplomacia española impuso la Orden al director del Museo Nacional de Bellas Artes. El reconocimiento, otorgado por la Corona española, destaca sus aportes a la gestión museística.

Jorge Antonio Fernández Torres fue condecorado por España por su trayectoria en la gestión cultural y su labor al frente de la institución que conserva la mayor colección de arte cubano (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)
Jorge Antonio Fernández Torres fue condecorado por España por su trayectoria en la gestión cultural y su labor al frente de la institución que conserva la mayor colección de arte cubano (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)
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Jorge Antonio Fernández Torres, director del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (MNBA), recibió la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una distinción concedida por el rey Felipe VI de España a personas que acreditan méritos relevantes en favor de las relaciones con ese país.

La condecoración fue impuesta en La Habana por el embajador de España en Cuba, Francisco Javier Hergueta Garnica, según informaron medios cubanos. El diplomático destacó la trayectoria de Fernández Torres como especialista en artes visuales y su labor al frente de una de las principales instituciones culturales de la isla.

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De acuerdo con EFE, la Orden de Isabel la Católica es una condecoración española que reconoce conductas civiles, méritos y servicios relevantes para España o para la promoción de vínculos de cooperación con otros países. En este caso, el reconocimiento recayó en Fernández Torres, quien dirige el principal museo de artes plásticas de Cuba.

Durante la ceremonia, el embajador español señaló que el funcionario cubano ha desarrollado una labor sostenida en la gestión institucional y en la difusión de la pintura. Hergueta Garnica afirmó que Fernández Torres es “un gran gestor al frente de este magnífico museo” y un “conocedor y experto de renombre” en esa disciplina.

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España otorgó una condecoración a Jorge Antonio Fernández Torres en Cuba (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)
España otorgó una condecoración a Jorge Antonio Fernández Torres en Cuba (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)

El director del museo agradeció la condecoración y mencionó la colaboración de la embajada española con la institución que encabeza.

Fernández Torres también hizo un repaso de los lazos humanos y culturales que han unido a ambos países. En su intervención, aludió a figuras cubanas y españolas vinculadas con la plástica, la arquitectura, las letras y otras expresiones artísticas, así como a la permanencia de sus obras y aportes.

La principal colección de arte cubano, en el MNBA

El Museo Nacional de Bellas Artes tiene entre sus funciones la conservación, restauración, investigación y divulgación del patrimonio de las artes plásticas cubanas. Sus fondos reúnen la colección más amplia de arte nacional, con piezas que recorren un período que va desde el siglo XVI hasta la producción contemporánea.

Además de su acervo nacional, el MNBA reúne obras de América Latina, Estados Unidos y Europa. El museo también conserva objetos arqueológicos correspondientes al Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y la Antigua Roma, junto con piezas de arte asiático.

La Cruz de Oficial reconoció la carrera de Fernández Torres, especialista en pintura y titular del MNBA, entidad que reúne patrimonio nacional, americano, europeo y arqueológico (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)
La Cruz de Oficial reconoció la carrera de Fernández Torres, especialista en pintura y titular del MNBA, entidad que reúne patrimonio nacional, americano, europeo y arqueológico (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)

La variedad de esos fondos sitúa a la institución entre los principales espacios museísticos del Caribe. Es, además, el único museo cubano especializado en la historia del arte universal, una función que amplía su alcance más allá de la preservación de la producción local.

Seis siglos de producción artística europea en sus salas

Entre los conjuntos que resguarda el museo figura una colección de pintura y escultura europea que cubre las principales escuelas del continente durante seis siglos. Ese patrimonio incluye obras y referencias de distintas tradiciones artísticas, que dialogan con el acervo cubano y americano de la institución.

La distinción a Fernández Torres se produjo en ese contexto institucional, con el museo como escenario de conservación y difusión de un patrimonio que reúne expresiones de Cuba y de otras regiones. La condecoración española reconoce su actividad como director y especialista en un ámbito donde los vínculos culturales entre ambos países mantienen presencia histórica.

El embajador Francisco Javier Hergueta Garnica impuso el reconocimiento concedido por Felipe VI y destacó la trayectoria de Fernández Torres como especialista en artes visuales y gestor cultural del museo (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)
El embajador Francisco Javier Hergueta Garnica impuso el reconocimiento concedido por Felipe VI y destacó la trayectoria de Fernández Torres como especialista en artes visuales y gestor cultural del museo (Foto cortesía Museo Nacional de Bellas Artes Cuba)

La institución mantiene una agenda centrada en el cuidado de sus colecciones, la investigación y la exhibición de obras que integran el patrimonio artístico cubano y universal.

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