El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

Friedrich Merz propondrá a Ilse Aigner como presidenta de Alemania (Uwe Lein/dpa/Alamy Live News)

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El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este domingo que propondrá a la política bávara Ilse Aigner, de 61 años, como próxima presidenta de Alemania. Si la elige la Asamblea Federal, el órgano que designa al jefe del Estado, será la primera mujer en el cargo tras doce presidentes varones.

Merz hizo el anuncio durante una cena con dirigentes de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y confirmó así lo que fuentes partidarias habían filtrado la semana pasada. Aigner pertenece a la Unión Social Cristiana (CSU), el partido hermano de la CDU en Baviera. Ningún miembro de la CSU ha sido presidente ni canciller de la República Federal.

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Aigner preside desde noviembre de 2018 el Parlamento regional de Baviera, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tiene grupo propio. Fue diputada del Bundestag entre 1998 y 2013 y ministra federal de Agricultura en el Gobierno de Angela Merkel desde 2008. Entre 2013 y 2018 fue viceprimera ministra bávara y, hasta marzo de ese último año, ministra regional de Economía. Hija de los dueños de un negocio de instalaciones eléctricas, trabajó como técnica en electrónica en un fabricante de helicópteros antes de entrar en la política local.

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la CDU y la CSU en el Gobierno federal, ya había mostrado su apoyo. Matthias Miersch, jefe de su grupo parlamentario, dijo que después de doce hombres había llegado la hora de una mujer y que Aigner puede unir al país sin ceder en la defensa de la democracia. Dietmar Woidke, primer ministro socialdemócrata de Brandenburgo, la calificó de “candidata perfecta”. El vicecanciller y presidente del SPD, Lars Klingbeil, dijo que la valora mucho y pidió una propuesta común de la coalición, como manda la costumbre política alemana.

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Ilse Aigner pertenece a la Unión Social Cristiana de Baviera, una formación que nunca ocupó la presidencia ni la cancillería de la República Federal.

El nombre de Aigner circulaba desde abril, cuando Markus Söder, presidente de la CSU y primer ministro de Baviera, la respaldó en público; el 11 de octubre dijo en la cadena ARD que la única designación que le interesa a título personal es que Aigner llegue a la presidencia. Merz había dicho en agosto de 2025 que veía posible elegir a una mujer en 2027, y en julio describió a Aigner como una presidenta “respetable y concebible”.

En el congreso de la CSU del 24 de octubre en Múnich, los delegados ovacionaron a Aigner; Merz la saludó desde el estrado, pero evitó referirse a la elección presidencial. El 2 de noviembre dijo que prefería a una mujer, sin dar nombres.

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Merz llega a la nominación con su posición debilitada. La CDU acumula tres derrotas en elecciones regionales este año y la AfD encabeza los sondeos nacionales. El Politbarometer de la cadena ZDF del 31 de julio le dio un 28% frente al 23% de la CDU y la CSU, y los institutos Forsa y YouGov también la situaron en el 28% en agosto.

Aigner sustituiría a Frank-Walter Steinmeier, socialdemócrata, presidente desde 2017, que llega al límite de dos mandatos de cinco años. La función presidencial es sobre todo representativa y su titular debe situarse por encima de las divisiones entre partidos.

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La Asamblea Federal está formada por 1.260 miembros, los 630 diputados del Bundestag y otros 630 delegados designados por los parlamentos regionales. En las dos primeras rondas se exige mayoría absoluta, es decir, 631 votos, y en la tercera basta la mayoría simple. La votación es secreta y sin debate previo. La nominación de Merz, con el respaldo del SPD, deja la elección de Aigner prácticamente asegurada.

La presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, convocó la Asamblea Federal para el 30 de enero de 2027 en el Reichstag, en Berlín. El mandato de Steinmeier termina el 18 de marzo.