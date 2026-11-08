El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, gesticula durante las elecciones municipales celebradas en el instituto Hyde Park High School, en Johannesburgo (Sudáfrica), el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Oupa Nkosi

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El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este domingo que “el pueblo ha hablado” tras la victoria de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), en las elecciones locales del miércoles 4 de noviembre. El CNA obtuvo el 30,76% de los votos, su peor resultado desde el fin del apartheid. “Su veredicto debe ser respetado”, dijo Ramaphosa en Johannesburg, en la ceremonia en que la Comisión Electoral Independiente (IEC) presentó los datos definitivos.

La Alianza Democrática (AD), de centro derecha y socia del CNA en el Gobierno de coalición, fue segunda con el 24,64%. Consiguió 1.695 escaños municipales; el CNA, 3.246. El partido uMkhonto weSizwe (MK), asociado al expresidente Jacob Zuma, se acercó al 10%, y los Luchadores por la Libertad Económica (EFF) sumaron el 6,22%.

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Más de 29 millones de personas estaban convocadas a elegir entre 136.790 candidatos los concejos de 257 municipios. Votó cerca del 52%, frente al 45,7% de 2021.

En su discurso, Ramaphosa habló de hogares que luchan con el alto costo de vida y de jóvenes sin trabajo. “Demasiadas personas, especialmente los jóvenes, siguen sin empleo”, afirmó. La tasa oficial de paro fue del 33,6% en el segundo trimestre, según Statistics South Africa, y llegó al 47,4% entre los menores de 35 años. La escasez de agua y los cortes de electricidad figuraron entre los principales temas de la campaña.

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Louw Nel, analista de Oxford Economics Africa, interpretó que la participación mostró que los votantes del CNA acudieron a las urnas para elegir otras opciones, y no que se quedaron en casa.

FOTO DE ARCHIVO. Personas mayores esperan para emitir su voto cerca de carteles electorales del Congreso Nacional Africano (ANC) durante las elecciones locales en el municipio de Lawley, al sur de Johannesburgo, Sudáfrica, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

“Ha sido un resultado muy catastrófico para el CNA”, reconoció el sábado el secretario general del partido, Fikile Mbalula. Ramaphosa no habló del resultado en su intervención, aunque el lunes había admitido que los fallos de la gestión municipal contribuyeron a debilitar la confianza pública en la gobernanza democrática.

El diario Sunday Times publicó este domingo, con fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del CNA, que Ramaphosa y otros dirigentes habían considerado asumir la responsabilidad y dimitir de sus cargos en la cúpula del partido. Mbalula negó la información y la calificó de “basura”. El mandato de Ramaphosa como presidente del CNA termina en 2027.

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El CNA, fundado en 1912, tuvo un papel decisivo en el fin del apartheid, el régimen de segregación racial que la minoría blanca impuso entre 1948 y 1994, y llegó al poder ese último año con Nelson Mandela, primer presidente negro del país. En las primeras elecciones democráticas reunió cerca de dos tercios de los votos. En las municipales de 2021 obtuvo el 45,59%, entonces su peor marca. En las generales de 2024 bajó al 40,18% y perdió por primera vez la mayoría absoluta. Desde entonces gobierna en un gobierno de unidad nacional con la AD y otras fuerzas.

El mapa de las grandes ciudades quedó fragmentado. La AD obtuvo mayoría absoluta en Ciudad del Cabo (56,42%); en las otras siete áreas metropolitanas ningún partido la logró. La AD fue la más votada en Johannesburg (34,79%, contra el 20,25% del CNA), en Tshwane (34,37%), en Ekurhuleni (30,68%) y en Nelson Mandela Bay (44,17%). El CNA ganó solo en Buffalo City (41,93%) y en Mangaung (33,91%), sin mayoría absoluta en ninguna de las dos. El MK quedó primero en eThekwini, que incluye Durban, con el 38,29%.

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En Johannesburg, donde la AD quedó lejos de los escaños necesarios para gobernar sola, ActionSA, el partido del exalcalde Herman Mashaba, sumó el 16,27%. Con el CNA en segundo lugar, cualquier mayoría en la ciudad más poblada del país pasa por acuerdos de al menos dos fuerzas.

La AD anunció que abrirá conversaciones con partidos que se comprometan, entre otros puntos, con un gobierno limpio, el combate a la corrupción y el Estado de derecho. Willies Mchunu, dirigente del MK, descartó por su parte un pacto con la AD. La AD aspira a ser el primer partido del país en las generales de 2029.

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Los concejos municipales deben celebrar su primera sesión, en la que eligen a sus autoridades, dentro de los 14 días siguientes a la proclamación de los resultados, según la ley de Estructuras Municipales (artículo 29).