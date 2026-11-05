Quién es Germán Banacek Álvarez Oviedo, el diplomático nombrado viceministro de Diáspora y Movilidad Humana en El Salvador

La llegada de Álvarez Oviedo al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana corona una carrera diplomática que arrancó en 2019, cuando fue juramentado como embajador de El Salvador en Perú.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador tiene nuevo viceministro de Diáspora y Movilidad Humana. Se trata de Germán Banacek Álvarez Oviedo, diplomático con una larga trayectoria consular que ahora asume ese despacho, según consignó Diario El Mundo, diario salvadoreño.

El medio confirmó el nombramiento a partir de dos solicitudes oficiales de ratificación de acuerdos internacionales enviadas a la Asamblea Legislativa, además de publicaciones del propio funcionario en su cuenta de X.

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Ese nuevo cargo le permitió a Álvarez Oviedo asumir como encargado del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 2026. La designación quedó respaldada por el acuerdo ejecutivo número 618, firmado el 29 de octubre.

Un diplomático con paso por cinco países

La llegada de Álvarez Oviedo al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana corona una carrera diplomática que arrancó en 2019, cuando fue juramentado como embajador de El Salvador en Perú, según informó Diario El Mundo a partir de una publicación de la Cancillería .

Desde entonces ocupó representaciones en Colombia y Honduras, además de los consulados generales de El Salvador en México (Chiapas) y en Estados Unidos, en los estados de Arizona y Nuevo México.

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Su última función antes del nuevo nombramiento fue como embajador en Chile, cargo que asumió en abril de 2026 tras la remoción de su antecesor, Mauricio Antonio Peñate Guzmán.

Antes de su carrera diplomática, Álvarez Oviedo se desempeñó como procurador auxiliar de San Vicente y como secretario general de la Cancillería. Es abogado egresado de la Universidad Modular Abierta (UMA) y tiene una maestría en alta dirección empresarial.

En su cuenta de X, identificada como @BanacekES tras un cambio reciente de nombre de usuario (antes @BanacekOvi32087), el funcionario se presenta con las siglas “VMDMH” y se define como diplomático salvadoreño.

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El 31 de octubre, un día antes de confirmarse su nuevo cargo, publicó que había participado en el lanzamiento del libro Diáspora salvadoreña: vínculos y aportes que trascienden fronteras.

“Desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana renovamos nuestro compromiso de acompañar a nuestra comunidad en el exterior con cercanía y sentido humano”, escribió en esa publicación, de acuerdo con el registro de Diario El Mundo.

Las gestiones que firmó como encargado del despacho

Como encargado del despacho ministerial, Álvarez Oviedo solicitó a la Asamblea Legislativa la ratificación de dos acuerdos internacionales firmados el 25 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Uno de ellos busca proteger mutuamente las inversiones entre El Salvador y Argentina.

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El segundo acuerdo corresponde a la exención de visas entre El Salvador y Kuwait para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y oficiales. Ambas gestiones llevan su membrete y firma como funcionario a cargo del despacho.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador tiene nuevo viceministro de Diáspora y Movilidad Humana. Se trata de Germán Banacek Álvarez Oviedo, diplomático con una larga trayectoria consular que ahora asume ese despacho.

Qué pasa con la viceministra saliente

El Gobierno no ha informado si Patricia Godínez, quien ocupaba el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, se mantiene en esa dependencia o fue trasladada a otro cargo dentro de la Cancillería.

Godínez había sido designada en el puesto el 4 de febrero de 2026, luego de ejercer como embajadora de El Salvador ante Suecia, con concurrencia en Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

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En su perfil de redes, Godínez se presenta como parte del servicio exterior de El Salvador, con una maestría en derecho y diplomacia y una licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Según el registro de Diario El Mundo, en Facebook la funcionaria comparte habitualmente contenido oficial de la Cancillería.

Hace seis días, Godínez publicó en esa red social un mensaje de respaldo a la candidatura presidencial de Nayib Bukele: “¡Los salvadoreños residentes en el exterior estamos listos! ¡Presidente Nayib Bukele 2027!”, escribió junto a un contenido promocional.

Por qué el Viceministerio de Diáspora gana peso ahora

Esta recomposición en el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana ocurre en un momento clave para la representación de los salvadoreños en el exterior.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las elecciones generales se celebrarán el 28 de febrero de 2027, con Nayib Bukele en busca de un tercer mandato tras la reforma constitucional de 2025 que eliminó el límite de reelecciones, según informó la agencia EFE.

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En esos comicios, los salvadoreños residentes fuera del país tendrán por primera vez una circunscripción electoral propia y elegirán directamente a seis diputados de la Asamblea Legislativa, sobre un total de 60 escaños.

El TSE confirmó que hay más de 982 mil votantes registrados en el extranjero, dentro de un censo electoral general que supera los 6,5 millones de personas, de acuerdo con declaraciones de la presidenta del organismo, Roxana Soriano, recogidas por Europa Press, agencia española de noticias.

Su última función antes del nuevo nombramiento fue como embajador en Chile, cargo que asumió en abril de 2026 tras la remoción de su antecesor, Mauricio Antonio Peñate Guzmán.

La reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida también extendió de cinco a seis años el período presidencial y eliminó la segunda vuelta electoral.

El actual mandato de Bukele, que debía concluir en 2029, finalizará de forma anticipada el 1 de junio de 2027 para unificar el calendario de las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.

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En ese escenario, el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana será la dependencia encargada de articular buena parte de la relación oficial con un electorado en el exterior que, por primera vez, tendrá representación legislativa directa.