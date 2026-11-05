La diputada de oposición Claudia Ortiz confirma su candidatura por VAMOS para un curul de San Salvador

La legisladora habló sobre el movimiento Avancemos para convocar a sectores ciudadanos que no integran partidos políticos./ (Redes de Diana Verónica y Tony)

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La diputada de oposición Claudia Ortiz confirmó que competirá por una diputación en el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido VAMOS, pese a las diferencias que surgieron durante el proceso interno en el que aspiraba a ocupar la secretaría general de la organización.

“Su servidora va a participar como candidata a diputada por el departamento San Salvador, por el partido VAMOS”, afirmó Ortiz durante una entrevista en el programa Corre Corre, de Punto 105 FM.

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La legisladora explicó que el proceso para dirigir el partido se suspendió por “diferentes razones” y sostuvo que las discrepancias estuvieron relacionadas con los mecanismos de democracia interna y la representatividad de las decisiones partidarias. Aun así, aclaró que mantiene su afiliación y que coincide con la orientación ideológica de VAMOS.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la ideología del partido VAMOS. Por eso estoy inscrita en el partido y he representado al partido durante varios años”, expresó.

Actualmente, la diputada Claudia Ortíz forma parte de la Asamblea Legislativa en El Salvador./ (Radio YSKL)

Tras el conflicto interno, Ortiz informó sobre la creación de Avancemos, un movimiento político que pretende participar en VAMOS durante el próximo proceso electoral y, al mismo tiempo, convocar a sectores sociales que no forman parte de ninguna estructura partidaria.

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La diputada definió al grupo como “un movimiento político que participa en un partido político”, aunque señaló que su actividad buscará trascender la estructura electoral. Según dijo, la iniciativa pretende generar conciencia, impulsar propuestas y “crear las condiciones” para una transición democrática en El Salvador.

“Queremos ser una fuerza viva, una corriente dentro del partido político, pero a la vez en la sociedad salvadoreña”, afirmó Ortiz. La diputada planteó que los partidos son instrumentos necesarios para la democracia, aunque advirtió que las organizaciones pueden perder contacto con las necesidades de la población cuando priorizan su propia conservación.

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Ortiz sostuvo que Avancemos pretende abrir espacios de participación para ciudadanos, sectores económicos, comunidades y organizaciones sociales, sin exigir que todos sus integrantes se afilien a VAMOS. También afirmó que el movimiento está dispuesto a dialogar y establecer alianzas con grupos de distintas posiciones ideológicas, siempre que compartan la defensa de principios democráticos.

El partido VAMOS es uno de los institutos políticos legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral y uno de los que participará en la contienda electoral de 2027./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre una eventual relación con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), vinculado a Walter Raudales, respondió que Avancemos podría coincidir “con cualquier otro movimiento político social” interesado en construir una democracia con mayor participación.

“El país necesita poder hacer amplias alianzas con todos los sectores democráticos”, sostuvo. Para Ortiz, la división central no pasa por las categorías de izquierda, derecha o centro, sino por la disposición a respetar reglas democráticas, transparencia y rendición de cuentas.

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El agua, uno de los ejes de su trabajo legislativo

Durante la entrevista, la diputada situó el acceso al agua entre los principales problemas que recibe de comunidades y ciudadanos. Según datos oficiales citados por ella, seis de cada diez salvadoreños no cuentan con conexión de agua potable de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Ortiz afirmó que cerca del 60% del agua producida por ANDA se pierde por fallas en la red, conexiones ilegales y otros problemas operativos. Señaló que una parte importante de la población depende de juntas de agua, proveedores privados, camiones cisterna o la compra de bolsas de agua para consumo.

Ortiz señaló que seis de cada diez salvadoreños carecen de conexión a la red de agua potable de ANDA. /(Cortesía: ANDA)

Como ejemplo, mencionó la situación de Valle Verde I y II, en Apopa, donde viven unas 2,500 familias. Según relató, la comunidad tuvo problemas durante años con el proveedor del servicio y, tras la salida de esa empresa, reclama información sobre quién asumirá la responsabilidad de abastecerla.

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La funcionaria dijo que presentó en la Asamblea Legislativa una solicitud de informe dirigida a ANDA y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) para conocer la situación del servicio y del pozo que abastecía a las colonias. La petición requiere respaldo de la mayoría legislativa para avanzar.

La legisladora agregó que su equipo prepara un proyecto de ley para crear procedimientos que permitan a las comunidades conocer el estado de los proyectos de agua prometidos por las autoridades. La propuesta busca que los habitantes puedan acceder a información, obtener un número de caso y dar seguimiento a las obras.

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“Estamos trabajando en una propuesta de ley para generar un sistema de procedimientos y de acceso a esa información”, explicó.

Ortiz también planteó que la seguridad debe mantenerse, aunque consideró necesario acompañarla con garantías de justicia para las personas detenidas sin pruebas suficientes, además de políticas sobre salarios, alimentos, salud, educación y servicios públicos.