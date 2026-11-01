El Salvador

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

La familia de Guadalupe Álvarez, una salvadoreña de 54 años que murió junto a su esposo en un accidente vial en Manassas, Virginia, mantiene una campaña para trasladar sus restos a San Miguel

Ilustración de una mujer de cabello ondulado con camiseta a rayas, sentada junto a una pared blanca de madera y flores rosadas.
La salvadoreña Guadalupe Álvarez de Lovo y su esposo José E. Lovo murieron tras un choque vial en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La familia de Guadalupe Álvarez de Lovo, una salvadoreña de 54 años, mantiene una campaña para cubrir el traslado de sus restos a San Miguel, El Salvador, después de que murió junto a su esposo en un accidente vial ocurrido en Manassas, Virginia en EE.UU. La mujer tenía el deseo de regresar a su país natal, de acuerdo con su entorno.

El siniestro ocurrió la noche del sábado 24 de octubre, cerca de la intersección de Leland Road y Maplewood Drive, en el condado de Prince William. En el choque también murió José E. Lovo, de 70 años, esposo de Guadalupe y conductor del automóvil en el que viajaba la pareja.

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La información fue publicada por N+Univision, que indicó que los familiares buscan reunir recursos para cumplir el deseo de Guadalupe de descansar en su ciudad de origen. La colecta está a cargo de Cindy Bonilla, sobrina de la víctima, quien explicó que la repatriación, el transporte internacional y los servicios funerarios superan las posibilidades económicas de la familia.

Guadalupe era conocida por sus familiares como “Lupa”. De acuerdo con la campaña difundida por sus seres queridos, ella deseaba volver a su país.

Cindy asumió la coordinación de la recaudación de fondos y señaló que el objetivo es enviar el cuerpo de su tía a San Miguel para realizar allí la despedida. La familia todavía calcula el monto total que necesitará para afrontar los gastos relacionados con el traslado.

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El pedido de ayuda surgió pocos días después del accidente, que dejó sin vida a dos personas. Los parientes de la pareja enfrentan ahora los trámites funerarios y la organización de la repatriación de Guadalupe.

La familia de la víctima organizó una colecta de fondos para repatriar sus restos a San Miguel, El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)
La familia de la víctima organizó una colecta de fondos para repatriar sus restos a San Miguel, El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

Un adolescente de 16 años es investigado por el choque

De acuerdo con N+Univision, el Departamento de Policía del Condado de Prince William mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del accidente. Las primeras averiguaciones señalan que una camioneta, conducida por un adolescente de 16 años, impactó contra el carro en el que viajaban José y De Lovo.

Las autoridades sostienen que el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad y no respetó una señal de alto situada en Maplewood Drive.

El conductor de 16 años no sufrió heridas, de acuerdo con la información policial citada por el medio. Una adolescente de 14 años que viajaba como pasajera presentó lesiones leves.

Hasta el momento, la policía no informó si el adolescente enfrentará cargos por el hecho. La investigación continúa y las autoridades pidieron a quienes puedan aportar datos sobre el choque que se comuniquen con el Departamento de Policía del Condado de Prince William.

Oficial de policía de espaldas de pie en una calle, con una patrulla de Nassau County a su derecha y cinta amarilla de 'Police Line Do Not Cross' en primer plano.
Un conductor de 16 años manejaba la camioneta que embistió presuntamente al automóvil de la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la muerte de la pareja, habitantes de la zona indicaron que la intersección entre Leland Road y Maplewood Drive presenta problemas de seguridad vial desde hace tiempo. Algunos residentes mencionaron dificultades de visibilidad y reclamaron cambios para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Entre las medidas planteadas figuran la instalación de reflectores, una mejora de la iluminación y la colocación de señales de tránsito de mayor tamaño. La policía no informó si existen proyectos para modificar la intersección.

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