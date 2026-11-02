Japón y Taiwán podrían firmar un amplio acuerdo económico a finales de año

Lai Ching-te y Sanae Takaichi firmarían un acuerdo económico entre Taiwán y Japón hacia fines de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Japón y Taiwán negocian un amplio acuerdo económico que podría firmarse a finales de año y dar a Taipéi un nuevo respaldo comercial frente a las presiones de China, además de afianzar la relación entre dos potencias asiáticas de la tecnología.

El entendimiento tomaría como referencia la Asociación Comercial Reforzada que el Reino Unido y Taiwán sellaron en 2023. Ese modelo permite suscribir posteriormente pactos específicos por sectores o áreas y reduce la sensibilidad política de un acuerdo de mayor alcance.

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El borrador discutido entre Tokio y la administración del presidente taiwanés, Lai Ching-te, abarca cinco ámbitos: resiliencia económica e innovación, cooperación industrial para reducir riesgos de desastres, comercio digital, facilitación comercial y sostenibilidad, según Nikkei Asia.

ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración de las instalaciones Micron Advanced Assembly and Test Taiwan 2 (AATT2) en Taichung, Taiwán, el 15 de octubre de 2026 (Reuters)

La reducción de riesgos ante desastres incluiría cooperación en drones, principalmente para responder a emergencias naturales como terremotos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán rechazó comentar las negociaciones, aunque sostuvo que Tokio y Taipéi comparten valores y mantienen estrechos vínculos económicos y comerciales.

Un pacto económico ante las presiones de China

El régimen de China reclama a Taiwán como parte de su territorio y cuestiona periódicamente los contactos internacionales de la administración de Lai, incluidas las conversaciones comerciales y los acuerdos económicos. Taipéi rechaza esa posición.

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La negociación sería una victoria para el gobierno taiwanés, cuya estrategia comercial internacional ha enfrentado bloqueos. El avance se produciría también después de un escándalo de acoso laboral que provocó este año la salida de la responsable de comercio Yang Jen-ni.

Los vínculos entre Tokio y Taipéi se han estrechado mientras ambos afrontan tensiones con Beijing. China desplegó una campaña de presión diplomática y económica sobre Japón desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habló en el Parlamento sobre una posible crisis en Taiwán un año atrás.

La analista empresarial radicada en Taipéi, Jasmine Lee, sostuvo que los acuerdos con el Reino Unido y Japón, dos integrantes destacados del Grupo de los Siete, darían a Taiwán margen para enfrentar la presión china y la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También permitirían aprovechar el peso tecnológico taiwanés en la escena mundial.

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ARCHIVO: La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, asiste a una declaración conjunta ante la prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina del Primer Ministro en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2026 (Reuters)

Durante años, Japón evitó institucionalizar un marco económico amplio con Taiwán debido, en parte, a su relación general con China. Sin embargo, el entorno estratégico y económico “ha cambiado considerablemente”, afirmó Katsuya Yamamoto, director del programa de estrategia y disuasión del centro de estudios Sasakawa Peace Foundation de Tokio.

Yamamoto, que habló en términos generales y no sobre un pacto concreto, explicó: “La seguridad económica se ha convertido en una prioridad política importante, y tanto Japón como Taiwán comparten el interés de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro críticas, especialmente en tecnologías avanzadas y semiconductores”.

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El especialista añadió que un acuerdo comercial podría cumplir objetivos económicos prácticos y una meta estratégica más amplia al profundizar la cooperación entre economías afines y reducir una dependencia excesiva de un único mercado o cadena de suministro. Aclaró que una asociación económica entre ambos no estaría dirigida contra ningún país, sino que sería “un paso natural” hacia un orden más resiliente, diversificado y seguro en el Indo-Pacífico.

Semiconductores y tecnología como base de la relación

Japón es el tercer socio comercial de Taiwán a escala global, mientras que el Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los socios europeos de la isla. Taipéi espera que un entendimiento con Tokio impulse negociaciones separadas con Canadá y Filipinas.

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Taiwán y Canadá habían concluido un pacto, pero Ottawa no llegó a firmarlo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, buscó renovar los vínculos con el régimen de Beijing, de acuerdo con fuentes citadas previamente por Nikkei Asia.

El ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung, promovió una diplomacia económica que combina la capacidad tecnológica de la isla con sus vínculos comerciales desde Europa hasta Filipinas. Londres y Taipéi suscribieron recientemente un Acuerdo de Ciencia, Innovación y Tecnología que contempla cooperación entre sus agencias espaciales en tecnologías de comunicaciones satelitales.

La embajadora de facto británica en Taipéi, Ruth Bradley-Jones, afirmó que este tipo de arreglos “indican hacia dónde se dirige la relación e indican a las empresas dónde pueden empezar a construir con confianza”. También definió a Taiwán como un nodo central de las cadenas globales de suministro y una democracia confiable orientada por valores.

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Bradley-Jones señaló que Taiwán está próximo a ingresar en el grupo de las 20 mayores economías del mundo y consideró que su papel es determinante para la seguridad del Indo-Pacífico. La diplomática mencionó nuevos acuerdos en formación para semiconductores, inteligencia artificial y energía limpia, y sostuvo que mantener a Taiwán como asunto internacional importa al Reino Unido y a Europa.

David Parker, socio director de la firma de asesoría corporativa y riesgo económico Kameido Group en Tokio, afirmó que Japón y sus dirigentes consideran a Taiwán un socio esencial para la seguridad económica. Esa visión responde a capacidades complementarias y a una creciente coincidencia en sus intereses estratégicos.

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La principal categoría de importaciones japonesas desde Taiwán es la electrónica, especialmente los circuitos integrados. Taiwán, a su vez, compra a Japón grandes volúmenes de circuitos integrados, maquinaria para fabricar chips, productos químicos de precisión y materiales procesados.

Parker describió esos intercambios como bienes intermedios sofisticados, difíciles de producir, certificar y reemplazar. Como ejemplo de cooperación empresarial estratégica, citó el proyecto Japan Advanced Semiconductor Manufacturing en Kumamoto, respaldado por el Gobierno japonés y liderado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Sony, Denso y Toyota.