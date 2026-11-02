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Insultos y amenazas frente a la casa del líder de la oposición israelí Gadi Eisenkot: “Mataste a tu hijo”

Manifestantes en contra de un posible gobierno judeoárabe gritaron “traidor” al ex jefe del ejército y padre de Gal, asesinado por Hamas en Gaza. Su partido, Yashar, culpó a Netanyahu por las manifestaciones

Manifestantes de derecha increparon al líder opositor Gadi Eisenkot frente a su residencia en Herzliya. (AP Photo/David Goldman)
Manifestantes de derecha increparon al líder opositor Gadi Eisenkot frente a su residencia en Herzliya. (AP Photo/David Goldman)
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Manifestantes de derecha llamaron “traidor” al líder opositor y ex jefe del Ejército israelí Gadi Eisenkot frente a su casa, en Herzliya, la noche del domingo. Uno de ellos le gritó con un megáfono: “Mataste a tu hijo”, en alusión a Gal Eisenkot, que murió en combate en Gaza en 2023. Su partido, Yashar, lo calificó como “el resultado directo de un liderazgo político podrido y sin freno que borró todas las líneas rojas para mantenerse en el poder”.

Las imágenes del incidente muestran también al hombre amenazando a la esposa de Eisenkot, Hannah: “Vas a estar junto a tu hijo”. Los manifestantes protestaban contra la posible formación de un gobierno judeoárabe.

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El sargento mayor de la reserva Gal Eisenkot, de 25 años, murió el 7 de diciembre de 2023 en el norte de Gaza, cuando una bomba explotó en el pozo de un túnel cerca de los soldados, en el campo de Yabalia. Su padre era entonces ministro del gabinete de guerra. Dos sobrinos de Eisenkot, el capitán Yogev Pazy, de 22 años, y el sargento Maor Cohen Eisenkot, de 19, también murieron en la guerra.

“Este es el espíritu que emana de la oficina del primer ministro [Benjamin] Netanyahu”, dijo sobre la protesta el comunicado de Yashar, que pidió reemplazar su gobierno “lo antes posible”. “A esta altura, ni siquiera esperamos una condena. La vergüenza es toda de ustedes”, agregó. Netanyahu no respondió.

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El líder del partido Los Demócratas, Yair Golan, expresó su apoyo a Eisenkot y dijo que la protesta es “el veneno” que difunden Netanyahu y sus allegados. El líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, la condenó y envió su apoyo a la familia.

Un escenario político tenso

Simpatizantes del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan fuera de la residencia del líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en protesta contra la formación de un gobierno que incluya a partidos árabes, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Herzliya, Israel. (AP Foto/David Goldman)
Simpatizantes del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan fuera de la residencia del líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en protesta contra la formación de un gobierno que incluya a partidos árabes, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Herzliya, Israel. (AP Foto/David Goldman)

Las elecciones del 27 de octubre no dieron mayoría a ningún bloque. Con todos los votos contados, el bloque de Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset; la oposición judía, 48, y los partidos árabes, un récord de 19. Para gobernar se necesitan 61. Oposición y partidos árabes suman 67, pero Eisenkot, Naftali Bennett y Avigdor Liberman han descartado que los partidos árabes formen parte de un gobierno.

Según medios israelíes, Eisenkot recibiría unas 60 recomendaciones del presidente Isaac Herzog, frente a 46 de Netanyahu, y sería el primero en recibir el encargo, que le daría 28 días para formar una coalición. Bennett y, según informes, Golan se comprometieron a recomendarlo. Los partidos árabes Lista Conjunta y Raam darían su apoyo desde afuera. Herzog empieza las consultas el miércoles, cuando también recibirá los resultados oficiales.

Liberman es la incógnita. El líder de Yisrael Beytenu criticó, según Ynet, la idea de Eisenkot de formar un gobierno en minoría con apoyo árabe. Según el Canal 13, se reunió el domingo con alcaldes del Likud, el partido de Netanyahu, que intentaron convencerlo de sumarse a un gobierno suyo. Les habría dicho: “Reconozco la necesidad de formar gobierno, pero no confío en Netanyahu. Tiene que irse”. Descarta, además, sentarse con los partidos árabes. Se espera una declaración pública suya.

El domingo, el presidente de la Comisión Electoral, el juez Noam Sohlberg, volvió a asegurar en un video que la elección se “condujo correctamente”, junto con el jefe del Shin Bet y la fiscal general, frente a las acusaciones de fraude de Netanyahu.

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