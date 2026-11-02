Honduras registra 37,968 migrantes retornados de EE.UU. en 2026, una reducción frente a 2025

La Fundación 15 de Septiembre divulgó las estadísticas de hondureños retornados desde Estados Unidos entre 2022 y 2026. (Foto: EFE/Ana Mengotti)

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La cifra de hondureños retornados desde Estados Unidos disminuyó en 2026 en comparación con el año anterior, de acuerdo con un registro divulgado por la Fundación 15 de Septiembre, que documentó el comportamiento de las deportaciones y retornos entre 2022 y el 15 de octubre de 2026.

Los datos reflejan que durante el presente año se contabilizan 37,968 compatriotas retornados, frente a los 42,928 registrados en 2025. Esto representa una reducción de 4,960 personas, equivalente a aproximadamente un 11.5 % respecto al año anterior.

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La organización difundió las estadísticas mediante una publicación en sus redes sociales y aprovechó para plantear que el debate migratorio no debe concentrarse únicamente en las decisiones políticas de Estados Unidos, sino también en las condiciones que obligan a miles de hondureños a abandonar su país.

El comportamiento de los últimos cinco años muestra variaciones importantes en la cantidad de personas que regresaron a Honduras desde territorio estadounidense, con el registro más elevado en 2022 y una disminución considerable en los años posteriores.

Honduras contabiliza 37,968 migrantes retornados desde territorio estadounidense hasta el 15 de octubre de 2026. (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Durante 2022, año en que asumió la presidencia Xiomara Castro, las estadísticas registraron 94,339 hondureños retornados desde Estados Unidos, la cifra más elevada del período presentado por la Fundación 15 de Septiembre.

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Un año después, en 2023, el número experimentó una reducción considerable, al contabilizarse 56,172 compatriotas que regresaron al territorio hondureño.

La tendencia descendente continuó durante 2024, cuando se reportaron 34,386 retornados. Este registro representó el nivel más bajo de los cinco años incluidos en el balance divulgado por la organización.

Sin embargo, durante 2025 los números volvieron a incrementarse. En ese período se contabilizaron 42,928 hondureños retornados, lo que significó un aumento de 8,542 personas respecto a 2024.

La Fundación 15 de Septiembre relacionó el contexto migratorio con las políticas implementadas por el Gobierno estadounidense, que han influido en los procesos de detención y deportación de migrantes.

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Para 2026, el registro muestra nuevamente una reducción, aunque las cifras todavía corresponden a un período parcial del año, pues únicamente abarcan hasta el 15 de octubre.

Durante 2022 se registraron 94,339 hondureños retornados, la cifra más alta del período analizado. En 2023, el registro de retornados disminuyó a 56,172 compatriotas. (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Más allá de las variaciones estadísticas, la Fundación 15 de Septiembre hizo un llamado a analizar la migración hondureña desde una perspectiva más amplia y atender las condiciones internas que motivan a las personas a salir del país.

En su publicación, la organización cuestionó que el tema migratorio se limite a las diferencias políticas entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, al considerar que Honduras también tiene responsabilidades frente a las causas que provocan el desplazamiento de sus ciudadanos.

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“La migración no debe reducirse a demócratas contra republicanos. EE. UU. define sus políticas de deportación; Honduras debe atender las causas que empujan a salir”, expresó la fundación.

Asimismo, recordó que el país pasó de registrar 94,339 retornos en 2022 a contabilizar 37,968 hasta el 15 de octubre de 2026, una diferencia de 56,371 personas.

La organización advirtió que, pese a la disminución observada, el fenómeno migratorio continúa y requiere medidas que permitan prevenir la salida irregular de hondureños y garantizar condiciones adecuadas para quienes regresan.

Las estadísticas de 2026 muestran una reducción de 4,960 retornados frente al registro de 2025. La Fundación 15 de Septiembre pidió atender las causas que obligan a los hondureños a emigrar. (FOTO: La Tribuna)

“Urge prevenirlo y garantizar reintegración”, agregó la Fundación 15 de Septiembre en su mensaje.

El retorno de miles de hondureños representa un desafío para las instituciones encargadas de atender a la población migrante, especialmente por las necesidades económicas, familiares y laborales que enfrentan quienes regresan después de permanecer en Estados Unidos.

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La reintegración implica facilitar oportunidades de empleo, acceso a servicios y acompañamiento para que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida en Honduras.