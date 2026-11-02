Fugas de atletas cubanos revelan el control del régimen y la precariedad deportiva

Yaimé Pérez en pleno lanzamiento de disco. La atleta integra la lista de figuras de élite del deporte cubano que decidieron abandonar las delegaciones oficiales para emprender su carrera en el exterior. (Foto: AP)

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El salto hacia lo desconocido suele comenzar con una mirada furtiva al pasillo de un hotel, una puerta de emergencia entreabierta o una carrera desesperada en medio de la noche.

Para los atletas de alto rendimiento de Cuba, romper con la delegación oficial no es un acto impulsivo de gloria deportiva: es una fractura humana traumática, planificada en el más absoluto silencio y ejecutada con la certeza de que el camino de retorno queda cancelado de inmediato.

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La continua fuga de deportistas cubanos en certámenes internacionales desnuda una realidad angustiante donde el talento físico convive con el desabastecimiento crónico, el asedio ideológico y el peso asfixiante de la vigilancia estatal.

Detrás de cada medalla y podio continental o mundial, los deportistas cubanos lidian con condiciones de entrenamiento que rozan el absurdo en el ámbito profesional.

Lejos de las instalaciones de vanguardia, nutrición científica e indumentaria especializada que disfrutan sus pares extranjeros, los atletas de la isla enfrentan carencias básicas de:

Implementos

Transporte

Alimentación.

El testimonio de Yunia Milanés, capitana de la selección de hockey sobre césped que decidió no regresar tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto a cinco de sus compañeras, grafica con crudeza esta realidad.

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Milanés relató las penurias que atravesó el equipo antes de tomar la decisión: entrenaban con calzados rotos, alternando zapatillas entre compañeras y sin protectores faciales mínimos para mitigar los impactos de la bocha.

A estas carencias estructurales se suma el impacto del colapso cotidiano en la isla. Los apagones eléctricos constantes, la escasez crítica de alimentos con alto valor proteico y la imposibilidad de sostener a sus familias convierten la rutina deportiva en una lucha de supervivencia.

En un conmovedor relato, deportistas cubanas que solicitaron refugio en Chile rompen su silencio para compartir los detalles de su difícil travesía, los obstáculos enfrentados y su esperanza de un futuro mejor.

Como sintetizó el saltador de longitud Lester Lescay, quien optó por radicarse en España tras abandonar el combinado nacional en 2022 con apenas 20 años: los logros deportivos no se traducen en una vida digna ni aseguran estabilidad económica. La gloria simbólica ofrecida por el régimen pierde todo su sentido ante la falta total de horizontes.

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El cerco de la vigilancia y el despojo de la identidad

El despojo de la identidad jurídica es el primer eslabón del control. Una vez sorteados los controles migratorios de ingreso al país anfitrión, las autoridades de la delegación incautan y retienen los pasaportes de los participantes.

Esta maniobra deliberada deja a los competidores indocumentados, reduciendo drásticamente sus opciones de escape y colocándolos en una situación de indefensión legal inmediata si deciden huir.

La presión psicológica se intensifica dentro y fuera de las instalaciones deportivas. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde cinco deportistas dejaron la concentración, una investigación periodística de Diario Libre expuso que agentes de la seguridad del Estado cubano llegaron a infiltrarse en las sedes vistiendo uniformes de otras delegaciones para seguir cada paso de los atletas.

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Agentes de la seguridad cubana se infiltraron en recintos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo para vigilar a deportistas e impedir deserciones.. (Imagen de cortesía)

Las tensiones derivadas de esta persecución en el Parque del Este desencadenaron un severo roce diplomático que obligó a las autoridades dominicanas a expulsar a funcionarios consulares de la isla.

Abandonar la delegación significa, por tanto, eludir un cerco de espionaje en territorio extranjero, sin documentos y con la constante zozobra de ser interceptado antes de alcanzar un refugio seguro.

El alto precio del destierro: desarraigo, castigo y estigma

La decisión de cortar los lazos con el sistema deportivo oficial no culmina con la fuga; marca el inicio de un prolongado y doloroso castigo personal. El régimen cubano aplica sanciones implacables contra quienes cataloga de desertores, imponiendo por norma la prohibición de regresar a su país natal durante al menos ocho años.

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Ese veto migratorio equivale a una ruptura forzada con el entorno más íntimo. Padres, hijos, parejas y amistades quedan atrás, al otro lado de una frontera infranqueable.

Esta amarga tradición de desarraigo comenzó a forjarse a inicios de la década de 1990 con pioneros como René Arocha, quien en 1991 aprovechó una escala en Miami para buscar el profesionalismo, y se consolidó en Atlanta 1996 cuando Rolando Arrojo huyó tras confirmar que su familia estaba a salvo.

Pese a brillar luego en las Grandes Ligas con Tampa Bay Devil Rays, Arrojo debió cargar con el estigma público de traidor impuesto por el propio Fidel Castro y con la certeza de no poder volver jamás a su tierra natal.

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Para estos jóvenes, el proceso de adaptación arranca desde cero: regularizar su estancia legal, buscar fuentes de sustento precarias y reconstruir sus trayectorias atléticas sin banderas oficiales. Su travesía refleja el sacrificio silencioso de quienes prefieren el desamparo y el exilio antes que ver morir su juventud en el encierro.