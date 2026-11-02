Estados Unidos

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

El cineasta de 83 años sufrió una lesión superficial en el muslo izquierdo cuando una pistola calibre .45 se accionó de forma involuntaria al enfundarla; el LAPD confirmó que fue un accidente y lo dieron de alta en condición estable

La pistola calibre .45 del cineasta se disparó cuando la guardaba en su funda y le causó una herida superficial en el muslo izquierdo, de la que fue dado de alta en condición estable. (Fuente: ABC News)
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El director de cine Michael Mann sufrió una herida de bala accidental en el muslo izquierdo el 31 de octubre en un campo de tiro privado del oeste de Los Ángeles. El incidente ocurrió cuando el cineasta intentaba guardar una pistola calibre .45 en su funda y el arma se disparó de forma involuntaria, según fuentes de las fuerzas del orden citadas por ABC News.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 4 de la tarde, hora local, en un campo de tiro de uso exclusivo ubicado en el bloque 11100 de Missouri Avenue. El personal del establecimiento brindó los primeros auxilios antes de que los paramédicos trasladaran a Mann a un hospital de la zona, donde llegó en condición estable.

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Qué le pasó al director Michael Mann en el campo de tiro de West Los Angeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió ante un aviso de disparos y, al llegar al lugar, determinó que se trataba de un accidente. “El sujeto fue trasladado a un hospital local en condición estable. Se completó un informe de lesiones, confirmó la institución en un comunicado oficial citado por ABC News.

El director Michael Mann sufrió una herida accidental en el muslo izquierdo tras el disparo involuntario de una pistola calibre .45 en Los Ángeles. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El director Michael Mann sufrió una herida accidental en el muslo izquierdo tras el disparo involuntario de una pistola calibre .45 en Los Ángeles. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La representante de prensa de Mann precisó que la herida fue superficial: “El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras se guardaba en la funda y causó una lesión superficial al director de cine Michael Mann. Fue atendido y está siendo dado de alta”, indicó la publicista en una declaración a la agencia. La lesión no comprometió su vida, según las fuentes del departamento policial consultadas por ABC7.

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Cuál es el estado de Michael Mann tras el incidente en el campo de tiro

El LAPD cerró el caso como un accidente y no inició ninguna investigación penal. Mann recibió atención médica y fue dado de alta del hospital donde fue trasladado, de acuerdo con la declaración de su publicista.

El personal del campo de tiro en Missouri Avenue prestó los primeros auxilios al cineasta antes de la llegada de los paramédicos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El personal del campo de tiro en Missouri Avenue prestó los primeros auxilios al cineasta antes de la llegada de los paramédicos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Hasta el momento, no se informó sobre complicaciones adicionales relacionadas con la herida ni se emitió ninguna comunicación sobre el impacto del incidente en sus proyectos profesionales futuros.

Quién es Michael Mann: origen y formación de un cineasta de culto

Considerado uno de los cineastas más influyentes del cine policial y de acción norteamericano, Mann nació el 5 de febrero de 1943 en Chicago, Illinois, y desarrolló su vocación cinematográfica luego de estudiar en la London Film School, donde también trabajó en documentales durante los convulsos años sesenta europeos. De regreso en Estados Unidos, se abrió camino como guionista de series policiales como Starsky and Hutch y Police Story, lo que moldeó su enfoque narrativo basado en la investigación de campo y el rigor documental.

La representante de Michael Mann confirmó que la lesión fue superficial y que el director recibió el alta médica. (REUTERS/Yara Nardi)
La representante de Michael Mann confirmó que la lesión fue superficial y que el director recibió el alta médica. (REUTERS/Yara Nardi)

Su debut en televisión fue el telefilme The Jericho Mile (1979), por el que obtuvo un Premio Emmy. Dos años después llegó su primera película para salas con Thief (1981), protagonizada por James Caan, un thriller de atracos que ya anticipaba los temas que definirían toda su obra: la obsesión por la profesionalidad, la tensión entre la vida personal y el oficio, y una fotografía que privilegia la atmósfera nocturna y urbana.

De Heat a Ferrari: la filmografía que convirtió a Michael Mann en referencia del cine policial

A lo largo de más de cuatro décadas, Mann acumuló una filmografía que incluye Manhunter (1986), primera adaptación cinematográfica del personaje Hannibal Lecter; The Last of the Mohicans (1992); The Insider (1999), con Russell Crowe y Al Pacino, que le valió cuatro nominaciones al Oscar; Ali (2001), con Will Smith en el papel del boxeador Muhammad Ali; Public Enemies (2009), con Johnny Depp como John Dillinger; y Blackhat (2015).

En paralelo a su carrera como director, Mann fue el productor ejecutivo de la serie Miami Vice (1984–1990), ícono de la televisión estadounidense de los ochenta, que luego adaptó al cine en 2006. También ejerció como productor en The Aviator (2004), de Martin Scorsese.

Póster de "Fuego contra fuego" con los personajes Teniente Vincent Hanna (Al Pacino), Neil McCauley (Robert De Niro) y Chris Shiherlis (Val Kilmer).
El cineasta dirigió en 1995 el filme policíaco Heat con Al Pacino y Robert De Niro, obra que extendió al ámbito literario en 2022. (Warner Bros.)

Su obra cumbre, según la crítica especializada, es Heat (1995): un thriller policial épico en el que Al Pacino y Robert De Niro se enfrentan como detective y ladrón en una Los Ángeles nocturna y monumental. La película marcó la primera vez que ambos actores compartieron escena de manera protagónica y se convirtió en referencia ineludible del género. El impacto de esa historia llevó a Mann a publicar en 2022 la novela Heat 2, secuela y precuela literaria del film.

Su producción más reciente, Ferrari (2023), protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, reconstruye un año crítico en la vida del magnate automovilístico Enzo Ferrari durante la crisis financiera de 1957.

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