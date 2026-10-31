El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ingresando este sábado por la madrugada a la sede del Tribunal Constitucional (Captura de video)

Guardar

El presidente de Polonia, Karol Narowcki, ha hecho un llamamiento este sábado a “restablecer el orden jurídico” y ha ordenado a la Policía a retirar el bloqueo encomendado por el Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, a quien ha instado a asumir la responsabilidad del estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal Constitucional.

Tras permanecer varias horas en el interior de la sede judicial, Nawrocki ha abandonado el edificio del alto tribunal, según ha informado la agencia polaca de noticias PAP. Antes de su partida, el mandatario ha encargado al portavoz de la Presidencia, Pavel Szefernaker, la lectura de un comunicado oficial en su nombre.

PUBLICIDAD

“Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado. He mantenido consultas con el presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco considera legales las acciones emprendidas por las personas que se han usurpado el poder en el Tribunal Constitucional”, ha anunciado.

La policía monta guardia frente a las instalaciones del Tribunal Constitucional de Polonia después de que este anunciara en su página web que su presidente, Bogdan Swieczkowski —quien había sido viceministro de Justicia en el Gobierno de Ley y Justicia (PiS)—, había sido suspendido el viernes en Varsovia (Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Asimismo, el presidente ha demandado que “se restablezca el orden jurídico” y ha pedido a las fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno de Tusk a que “abandonen las inmediaciones del tribunal”.

Por último, el mandatario ha convocado de urgencia a las autoridades parlamentarias para “estabilizar” la situación y, asimismo, ha afirmado haber facilitado el ingreso del vicepresidente vetado del Tribunal Constitucional, Bartlomiej Sochanski, al Tribunal.

PUBLICIDAD

“Ante la amenaza a la seguridad interior de la República de Polonia, convoco para hoy unas consultas urgentes con la participación de representantes de las fuerzas parlamentarias con el fin de lograr la estabilización de la situación política y restablecer el orden constitucional”, ha concluido.

EEUU llama a la calma ante una confrontación "sin precedentes" en Polonia por la crisis del Constitucional

En una publicación posterior, Szefernaker ha señalado a Tusk como causante de los incidentes ocurridos desde la tarde-noche de este viernes en Varsovia y le ha instado a asumir su responsabilidad en el marco de esta “crisis de Estado”.

El portavoz presidencial ha denunciado que la ambición del primer ministro de “alcanzar aún más poder para sí mismo” no solo “pone en riesgo la seguridad polaca”, sino que además “presenta a Polonia ante el mundo entero como un país inestable”.

PUBLICIDAD

“Donald Tusk debería asumir lo antes posible la responsabilidad política y legal por lo que Polonia y el mundo entero ven hoy”, ha sentenciado el representante de la Presidencia, antes de asegurar que “Polonia es y seguirá siendo un Estado serio” y que “no será una república bananera”.

(Con información de Europa Press)