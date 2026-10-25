Nicaragua

Los verdugos de la dictadura: La historia que ha marcado a Centroamérica y el Caribe

Décadas de dictaduras y concentración del poder dejaron una marca profunda en la región; Nicaragua y Cuba son los casos contemporáneos donde las restricciones al pluralismo y a la oposición persisten con mayor nitidez

Siete franjas diagonales muestran retratos masculinos, seis en blanco y negro y una en color con un hombre de cabello cano que habla.
El siglo XX en Centroamérica y el Caribe estuvo marcado por regímenes autoritarios, golpes militares y una profunda restricción de las libertades civiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante el siglo XX, Centroamérica y el Caribe estuvieron atravesados por dictaduras y gobiernos autoritarios que concentraron el poder, limitaron las libertades políticas y recurrieron a la represión de opositores, mientras que Nicaragua y Cuba mantienen hoy sistemas cuestionados por sus restricciones al pluralismo y la oposición. Medios internacionales como La Vanguardia y el portal web Muy Interesante, recogen la historia de estos personajes.

Nicaragua constituye uno de los casos actuales de mayor concentración de poder en la región. Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007 y, desde 2025, comparte formalmente la figura de copresidente con Rosario Murillo tras reformas constitucionales que ampliaron las atribuciones del Ejecutivo. Según información de El Confidencial

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Las organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron restricciones contra dirigentes opositores, medios de comunicación, organizaciones civiles y la libertad religiosa. En septiembre de 2026, la oficina de Naciones Unidas advirtió una concentración creciente del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante.

Golpes militares, control político y revoluciones en Centroamérica

El Salvador fue gobernado por Maximiliano Hernández Martínez entre 1931–1944, después de que el militar y político llegara al poder mediante un golpe de Estado. Su administración aplicó un férreo control político y reprimió a los movimientos opositores.

Su nombre quedó asociado a La Matanza, la represión de la insurrección campesina de 1932 que dejó miles de muertos. Hernández Martínez abandonó el poder en 1944, tras una huelga general que contribuyó a su salida. informaron medios nacionales.

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El general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo mandato (1931-1944) quedó trágicamente vinculado a la represión campesina de 'La Matanza' en 1932. (Imagen de cortesía)
El general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo mandato (1931-1944) quedó trágicamente vinculado a la represión campesina de 'La Matanza' en 1932. (Imagen de cortesía)

Guatemala estuvo bajo la presidencia de Jorge Ubico desde 1931 hasta 1944. El gobierno concentró gran parte del poder político en la figura presidencial, restringió las libertades políticas y persiguió a opositores.

Ubico también impulsó obras de infraestructura y estableció una administración estatal fuertemente centralizada. La Revolución de Octubre de 1944, una serie de protestas, provocó su renuncia.

En Honduras, Tiburcio Carías Andino gobernó entre 1933 y 1949. Su administración limitó la actividad opositora y utilizó las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad para conservar el control político.

Carías Andino dejó la presidencia en 1949, aunque mantuvo influencia en la vida política hondureña. Nicaragua, en cambio, quedó bajo el dominio de la familia Somoza durante más de cuatro décadas.

Anastasio Somoza García se convirtió en la figura política dominante de Nicaragua a partir de 1936. Luego gobernaron sus hijos, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle, con estrechos vínculos con la Guardia Nacional y una amplia influencia política y económica.

El régimen de los Somoza terminó en 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó a Anastasio Somoza Debayle. Panamá también tuvo un gobierno militar encabezado por Omar Torrijos, quien llegó al poder después del golpe de 1968.

El ataque ocurrió poco después de las 10:00 en la avenida Generalísimo Franco de Asunción, más de un año después de su huida de Nicaragua. (Imagen de cortesía)
El ataque ocurrió poco después de las 10:00 en la avenida Generalísimo Franco de Asunción, más de un año después de su huida de Nicaragua. (Imagen de cortesía)

Torrijos restringió las instituciones democráticas, aunque promovió reformas sociales y nacionalistas. Las negociaciones que derivaron en los Tratados Torrijos-Carter de 1977 establecieron el proceso para que Panamá recuperara progresivamente el control del Canal de Panamá; murió en un accidente aéreo en 1981.

Costa Rica siguió una trayectoria distinta dentro de Centroamérica. Durante gran parte del siglo XX desarrolló instituciones democráticas relativamente estables y no atravesó una dictadura militar comparable con las de Nicaragua, Guatemala, El Salvador u Honduras.

República Dominicana y Cuba, dos regímenes autoritarios del Caribe

Rafael Leónidas Trujillo gobernó República Dominicana durante aproximadamente 31 años, entre 1930 y 1961, aunque en determinados períodos mantuvo presidentes formalmente distintos mientras conservaba el poder efectivo.

Su régimen promovió el culto a la personalidad, impuso censura y sostuvo una extensa red de vigilancia y persecución contra opositores.

La Masacre del Perejil de 1937 fue uno de los episodios más conocidos de su gobierno: miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron asesinados. Trujillo murió asesinado en 1961.

En Cuba, Fulgencio Batista había ocupado previamente la presidencia mediante elecciones, pero regresó al poder a través de un golpe de Estado en 1952. Su segundo gobierno suspendió garantías constitucionales, persiguió a opositores y aplicó represión política.

Fidel Castro durante su histórico discurso de 4 horas y 29 minutos ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 1960 (Cortesía: ONU).
Fidel Castro durante su histórico discurso de 4 horas y 29 minutos ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 1960 (Cortesía: ONU).

La Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro terminó con el gobierno de Batista en enero de 1959. Desde entonces, el país mantiene un sistema político sin pluralismo partidista, con el Partido Comunista de Cuba como estructura central.

Miguel Díaz-Canel es presidente desde 2019, tras suceder a Raúl Castro durante el período 2018-2019. El gobierno cubano mantiene restricciones sobre la libertad de expresión, los medios independientes, la oposición política y las manifestaciones.

Freedom House clasifica a Cuba como un país “No libre” y lo describe como un Estado comunista de partido único. El Partido Comunista continúa como la principal estructura política del sistema.

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