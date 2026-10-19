El Salvador

Embajador estadounidense ante la ONU sobre los soldados salvadoreños desaparecidos en Haití: “Los traeremos a casa”

El embajador estadounidense ante la ONU hizo el anuncio durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la crisis haitiana. También advirtió a los grupos armados responsables del ataque contra la unidad militar

Mike Waltz embajador de EE.UU. ante la ONU, aseguró que la Fuerza de Supresión de Pandillas actuará contra los grupos criminales en Haití
Mike Waltz embajador de EE.UU. ante la ONU, aseguró que la Fuerza de Supresión de Pandillas actuará contra los grupos criminales en Haití y afirmó que los cuatro elementos de la Fuerza Armada de El Salvador cuentan con el respaldo estadounidense para regresar a casa. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Shannon Stapleton)
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Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, aseguró este lunes 19 de octubre que los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandillas en Haití siguen con vida y afirmó que su país trabaja para repatriarlos.

“Creemos que los cuatro hombres sobrevivieron, pero siguen desaparecidos. Los traeremos a casa”, declaró Waltz durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a la crisis haitiana, según informó The Morning Call, diario estadounidense.

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El diplomático condenó el ataque contra el vehículo blindado en el que viajaban los efectivos. Según dijo, los grupos armados dispararon “cientos de balas y explosivos” contra la unidad.

Waltz dirigió además una advertencia a los responsables: “Si creen que van a intimidar a esta coalición para que se retire, han cometido un terrible error”, afirmó ante los miembros del Consejo.

Estados Unidos advirtió que la fuerza internacional mantendrá sus operaciones

En un mensaje posterior, el representante estadounidense señaló que los líderes de las pandillas “tienen los días contados” para actuar sin consecuencias. Mencionó incendios de vehículos, barricadas y ataques contra policías y civiles como parte de las acciones de los grupos criminales en Haití.

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“La Fuerza de Supresión de Pandillas va por ustedes. La comunidad internacional no lo tolerará”, expresó Waltz. También sostuvo que la misión internacional y Estados Unidos respaldan a los cuatro militares de El Salvador.

La fuerza antipandillas informó que evalúa lo ocurrido y recomendó a los habitantes de la zona permanecer dentro de sus viviendas. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque.

Las pandillas aumentaron los ataques contra la misión internacional

El diplomático Mike Waltz habló ante el Consejo de Seguridad y aseguró que su país trabaja para repatriarlos. La emboscada ocurrió mientras las pandillas controlan el 70% de Puerto Príncipe (Foto cortesía Fuerza Armada)
El diplomático Mike Waltz habló ante el Consejo de Seguridad y aseguró que su país trabaja para repatriarlos. La emboscada ocurrió mientras las pandillas controlan el 70% de Puerto Príncipe (Foto cortesía Fuerza Armada)

Jack Christofides, representante especial de la fuerza, indicó ante el Consejo de Seguridad que los ataques contra los contingentes internacionales aumentaron en las últimas semanas.

“Las pandillas están poniendo a prueba a la fuerza de supresión de pandillas”, advirtió. El funcionario añadió que los grupos armados cometieron asesinatos de represalia después de operativos de las fuerzas haitianas e internacionales.

Christofides señaló que las pandillas extendieron su presencia en áreas como Kenscoff y la región de Artibonite. “La realidad es que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo”, afirmó.

La zona donde ocurrió la emboscada está bajo influencia de varias organizaciones criminales, entre ellas Chèn Méchan, Kraze Barye y 400 Mawozo. Kraze Barye está liderada por Vitelhomme Innocent, mientras que 400 Mawozo responde a Lanmo Sanjou. Ambos han recibido sanciones de las Naciones Unidas y de Estados Unidos.

La advertencia de EE.UU. a las pandillas haitianas tras el ataque que dejó cuatro militares salvadoreños desaparecidos.
La advertencia de EE.UU. a las pandillas haitianas tras el ataque que dejó cuatro militares salvadoreños desaparecidos.

Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, organización internacional dedicada al seguimiento del crimen organizado, consideró que algunos grupos buscan demostrar que todavía conservan capacidad de respuesta frente a la presión de la fuerza internacional.

“Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad”, señaló Le Cour, de acuerdo con The Morning Call.

Más de 2.000 efectivos ya integran la nueva misión en Haití

El Consejo de Seguridad autorizó en septiembre de 2025 el despliegue de una fuerza de 5.550 integrantes para sustituir a la anterior misión multinacional encabezada por Kenia. Esa operación enfrentó dificultades por falta de financiamiento y recursos, mientras buscaba respaldar a la Policía Nacional de Haití frente a la violencia.

La nueva fuerza cuenta con más de 2.000 efectivos desplegados, entre ellos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala. Christofides afirmó que el contingente ha comenzado a reducir la influencia de las pandillas en determinados sectores, aunque reconoció que la capacidad operativa todavía resulta limitada ante la extensión territorial de los grupos armados.

El ataque contra los militares salvadoreños ocurre mientras Haití prepara sus primeras elecciones generales en más de una década. Las pandillas controlan cerca del 70% de Puerto Príncipe, la capital del país.

Carlos Ruiz Massieu, enviado especial de las Naciones Unidas para Haití, aseguró que el proceso electoral alcanzó un nivel de avance sin precedentes. Se registraron más de 35 partidos y grupos políticos, además de 3.500 candidatos.

Entre los postulantes figura el expresidente Michel Martelly, sancionado por Canadá en noviembre de 2022 y por Estados Unidos en agosto de 2024 bajo acusaciones de facilitar el tráfico de drogas y financiar a varias pandillas.

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