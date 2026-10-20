Marco Rubio afirmó en Mumbai que EEUU e India están cerca de cerrar un acuerdo comercial: qué pasará con el petróleo

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos e India están cerca de cerrar un acuerdo comercial. (REUTERS/Kylie Cooper)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio destacó avances de India para diversificar sus compras de petróleo y afirmó que Washington y Nueva Delhi están cerca de cerrar un acuerdo comercial. El funcionario llegó a Mumbai para una visita de tres días, la segunda oficial al país en el año.

Rubio se reunió el martes con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, y tiene previsto mantener encuentros con empresarios. No está programada una reunión con el primer ministro Narendra Modi, a quien el secretario de Estado ya había visto en mayo.

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Estados Unidos considera que India avanzó en la diversificación de sus proveedores energéticos, mientras ambos países buscan profundizar sus vínculos comerciales, energéticos y de defensa. Rubio sostuvo que el proceso no puede completarse de inmediato y celebró la reducción de la dependencia de un único origen de suministro.

India es uno de los mayores importadores de petróleo ruso y mantiene cautela ante las medidas comerciales estadounidenses. Entre ellas figura una ley que permite imponer aranceles de hasta 100% a los países que compren crudo ruso, aunque el presidente Donald Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que dejó sin efecto esas sanciones anunciadas.

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Marco Rubio afirmó que ambos gobiernos están cerca de cerrar un acuerdo comercial bilateral tras meses de conversaciones. (REUTERS/Kylie Cooper)

Rubio declaró a periodistas en Mumbai que India expresó repetidamente su intención de ampliar su cartera energética. “Han hecho progresos sustanciales en ese aspecto, y nos alegra verlo”, afirmó.

Tras el encuentro con Jaishankar, Rubio indicó en redes sociales que ambos abordaron la seguridad energética y la cooperación en defensa. También dijeron que reafirmaron la necesidad de avanzar en la asociación estratégica entre Estados Unidos e India.

El secretario de Estado viajará a Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, una ciudad portuaria donde opera la refinería principal del conglomerado Reliance, del empresario Mukesh Ambani. La instalación es presentada como la mayor refinería del mundo.

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Negociaciones para un acuerdo comercial

Rubio sostuvo que Estados Unidos puede suministrar parte de los insumos energéticos que requiere India. “India es una superpotencia de refinación”, dijo, al explicar que Washington busca ampliar sus ventas de energía al país asiático.

Ambos gobiernos alcanzaron en febrero un acuerdo comercial interino orientado a reducir los aranceles estadounidenses sobre los bienes indios. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló pocos días después los aranceles generales impulsados por Trump, lo que abrió dudas sobre la entrada en vigor del entendimiento.

Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores Subrahmanyam Jaishankar evaluaron la seguridad energética y la cooperación mutua en defensa. (REUTERS/Kylie Cooper)

Las negociaciones continuaron desde entonces. La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, afirmó este mes que las conversaciones habían llegado a “una meseta” desde la cual hacer concesiones resultaría “muy, muy difícil”.

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Rubio expresó una visión más optimista y aseguró que quedan pocos asuntos pendientes. “Estamos tan cerca como se puede estar sin tener un acuerdo firmado”, afirmó, y añadió que espera anuncios favorables pronto para que los líderes puedan firmar el pacto después.

La agricultura sigue como un área sensible para India, que no quiere exponer a sus productores a una competencia externa mayor. Washington pretende, a su vez, que Nueva Delhi compre más suministros energéticos estadounidenses.

Las exportaciones de bienes indios a Estados Unidos aumentaron 21% en agosto y alcanzaron USD 8.300 millones frente al mismo mes del año anterior, cuando India afrontaba aranceles de 50%. El aumento se produjo mientras los altos precios de la energía, vinculados a la guerra en Medio Oriente, afectaban a la economía india y presionaban a la rupia.

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