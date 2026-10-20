Qué puedo ver

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

La nueva película de Mariano Barroso sigue a Mariaje y Nicasio, dos familiares atravesados por la muerte de un niño en 1980

Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por la pérdida, buscan, cada uno a su manera, la forma de convivir con el recuerdo y el dolor. (Netflix)
Guardar

El niño, la nueva película de Mariano Barroso, llegará a los cines españoles el 13 de noviembre y a Netflix el 27 con una historia sobre el duelo de una madre y un abuelo tras una tragedia ocurrida en Vizcaya en 1980. Belén Cuesta y Karra Elejalde encabezan la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu.

El tráiler difundido por la plataforma adelanta un relato situado después de la explosión de gas que alteró la vida de un pueblo vasco y de las familias afectadas. La película no plantea una reconstrucción directa del accidente, sino que se centra en el vacío que deja la muerte de uno de los niños y en el modo en que sus seres cercanos afrontan esa ausencia.

PUBLICIDAD

Una mujer con rebeca azul y blusa floreada permanece de pie junto a un automóvil volcado en llamas en medio del humo
El niño adapta la novela homónima de Fernando Aramburu. (Netflix)

Cuesta interpreta a Mariaje, la madre del menor fallecido. Elejalde da vida a Nicasio, su abuelo. Ambos comparten un mismo golpe, aunque el punto de partida del filme sitúa a cada personaje ante una respuesta distinta frente a la pérdida.

Mariaje y Nicasio buscan una salida al dolor

La explosión de gas, ocurrida en octubre de 1980 en una localidad vizcaína, conmocionó a la comunidad y tuvo repercusión en toda España. El niño toma aquella tragedia real como base para construir una ficción centrada en quienes deben continuar después del suceso.

Un hombre con barba y gabardina besa la cabeza de un niño con mochila en una calle junto a otras personas
El reparto de El niño se completa con Pep Ambròs, Raquel Ferri, Joan Solé y Alex Infantes. (Netflix)

Mariaje y Nicasio emprenden un recorrido marcado por emociones que no esperaban encontrar. La película observa cómo el duelo modifica los vínculos familiares, altera la relación con el entorno y obliga a sus protagonistas a buscar una manera propia de convivir con lo ocurrido.

PUBLICIDAD

El planteamiento evita colocar el accidente como único centro dramático. La atención recae en sus consecuencias íntimas: las conversaciones interrumpidas, el recuerdo del niño y la dificultad de aceptar que la vida cotidiana ha quedado partida en dos.

Un hombre con barba y una mujer con chaqueta oscura miran hacia el frente junto a otras personas en la calle
El filme sitúa su historia en las consecuencias de una tragedia ocurrida en 1980. (Netflix)

Barroso, que también firma el guion, explicó que la historia aborda la necesidad de descubrir una fuerza interior ante una experiencia extrema. “Solo cuando uno se expone a una situación extrema, y a la necesidad de superarla, es cuando descubre su verdadera fuerza”, señaló el cineasta sobre el sentido de la película.

La adaptación se aleja de una crónica literal de la tragedia

La novela de Fernando Aramburu sirve como punto de partida de un largometraje que prioriza el proceso emocional de sus personajes. La producción se aproxima así a los hechos reales desde una perspectiva de ficción, sin presentarse como una recreación documental del caso.

Un hombre con gabardina camina de la mano de un niño sobre una calle empedrada con edificios residenciales al fondo
Karra Elejalde da vida a Nicasio, el abuelo del niño fallecido en la tragedia. (Netflix)

En ese marco, el viaje de Mariaje y Nicasio funciona como eje del relato. Los dos personajes buscan una respuesta a una pérdida imposible de reparar, pero sus caminos no necesariamente coinciden. La película propone que el dolor no admite una fórmula común y que cada familiar debe encontrar su propio modo de sostener la memoria.

Belén Cuesta, conocida por trabajos como La trinchera infinita o La casa de papel, vuelve a un registro dramático para encarnar a Mariaje. A su lado, Karra Elejalde incorpora a Nicasio, el abuelo que acompaña y atraviesa la tragedia desde otra generación.

El reparto incluye además a Pep Ambròs, Raquel Ferri, Joan Solé y Alex Infantes. Leyre Berrocal también figura entre los intérpretes de esta producción rodada entre distintas localizaciones del País Vasco y Madrid.

Belén Cuesta interpreta a Mariaje, una madre marcada por la pérdida de su hijo. (Netflix)
Belén Cuesta interpreta a Mariaje, una madre marcada por la pérdida de su hijo. (Netflix)

Barroso vuelve al cine con una historia de memoria y familia

El director Mariano Barroso cuenta en su filmografía con títulos como Éxtasis y Todas las mujeres, además de haber dirigido la serie La línea invisible. Por el guion adaptado de Todas las mujeres, escrito junto a Alejandro Hernández, recibió el Goya al mejor guion adaptado.

Con El niño, el realizador regresa a una historia atravesada por la memoria, la familia y la continuidad de la vida después de una pérdida. La propuesta se suma a las producciones de Netflix inspiradas en hechos reales, aunque en este caso el foco se sitúa lejos de la investigación del suceso.

Temas Relacionados

El niñoKarra ElejaldeBelén CuestaNetflixqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

La película de Takashi Yamazaki tiene su estreno anunciado para el 6 de noviembre

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Con archivos, testimonios y una mirada biográfica, la película argentina revisa los valores que guiaron la vida pública del pontífice

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Marvel anuncia ‘Zodiac’, su thriller de espionaje para Disney+ en 2028

La producción comenzará a rodarse en Londres durante la próxima primavera y tiene previsto estrenarse en 2028

Marvel anuncia ‘Zodiac’, su thriller de espionaje para Disney+ en 2028

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

DC Studios suma a Steven Soderbergh para terminar el rodaje en Londres

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Samuel L. Jackson protagoniza ‘Frisco King’, el spin-off de ‘Tulsa King’

El spin-off seguirá a Russell Lee Washington Jr. mientras construye un negocio criminal en Frisco, Texas

Samuel L. Jackson protagoniza ‘Frisco King’, el spin-off de ‘Tulsa King’

DEPORTES

“Dios me puso ahí”: fue quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut y desde hace 42 años trabaja en una inmobiliaria

“Dios me puso ahí”: fue quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut y desde hace 42 años trabaja en una inmobiliaria

La curiosa historia que une a Juan Román Riquelme con el presidente del Vasco da Gama

Una tarde de miércoles con aroma a domingo que cambió la historia del fútbol argentino: a 50 años del debut de Diego Maradona

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

La sorprendente sentencia de Dani Alves sobre cómo trataban a Messi en Argentina antes de los títulos

TELESHOW

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Mario Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales: “Mi mujer me lo agradece”

Diego Castro reconoció en Dale Match que está en una app de citas y su hija Juli se indignó: “La habías cerrado”

El dolor de El Polaco por la muerte de su abuela: “Cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas”

El impactante video de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, pocos días antes de la muerte de su madre

INFOBAE AMÉRICA

Una serpiente de 42 centímetros enterrada hace 80 millones de años reabre el misterio sobre cómo surgieron estos reptiles

Una serpiente de 42 centímetros enterrada hace 80 millones de años reabre el misterio sobre cómo surgieron estos reptiles

Protestas en Francia: el Gobierno impondrá nuevos toques de queda localizados para este martes en las zonas donde sea necesario

Rubio viaja a India para destrabar las negociaciones comerciales tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso

Alberta rechazó la propuesta de un referéndum vinculante sobre la independencia de Canadá

La UE presentará una estrategia para reforzar su presencia en el Ártico ante la presión de Rusia y EEUU y la disputa por sus recursos