El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por la pérdida, buscan, cada uno a su manera, la forma de convivir con el recuerdo y el dolor. (Netflix)

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El niño, la nueva película de Mariano Barroso, llegará a los cines españoles el 13 de noviembre y a Netflix el 27 con una historia sobre el duelo de una madre y un abuelo tras una tragedia ocurrida en Vizcaya en 1980. Belén Cuesta y Karra Elejalde encabezan la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu.

El tráiler difundido por la plataforma adelanta un relato situado después de la explosión de gas que alteró la vida de un pueblo vasco y de las familias afectadas. La película no plantea una reconstrucción directa del accidente, sino que se centra en el vacío que deja la muerte de uno de los niños y en el modo en que sus seres cercanos afrontan esa ausencia.

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El niño adapta la novela homónima de Fernando Aramburu. (Netflix)

Cuesta interpreta a Mariaje, la madre del menor fallecido. Elejalde da vida a Nicasio, su abuelo. Ambos comparten un mismo golpe, aunque el punto de partida del filme sitúa a cada personaje ante una respuesta distinta frente a la pérdida.

Mariaje y Nicasio buscan una salida al dolor

La explosión de gas, ocurrida en octubre de 1980 en una localidad vizcaína, conmocionó a la comunidad y tuvo repercusión en toda España. El niño toma aquella tragedia real como base para construir una ficción centrada en quienes deben continuar después del suceso.

El reparto de El niño se completa con Pep Ambròs, Raquel Ferri, Joan Solé y Alex Infantes. (Netflix)

Mariaje y Nicasio emprenden un recorrido marcado por emociones que no esperaban encontrar. La película observa cómo el duelo modifica los vínculos familiares, altera la relación con el entorno y obliga a sus protagonistas a buscar una manera propia de convivir con lo ocurrido.

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El planteamiento evita colocar el accidente como único centro dramático. La atención recae en sus consecuencias íntimas: las conversaciones interrumpidas, el recuerdo del niño y la dificultad de aceptar que la vida cotidiana ha quedado partida en dos.

El filme sitúa su historia en las consecuencias de una tragedia ocurrida en 1980. (Netflix)

Barroso, que también firma el guion, explicó que la historia aborda la necesidad de descubrir una fuerza interior ante una experiencia extrema. “Solo cuando uno se expone a una situación extrema, y a la necesidad de superarla, es cuando descubre su verdadera fuerza”, señaló el cineasta sobre el sentido de la película.

La adaptación se aleja de una crónica literal de la tragedia

La novela de Fernando Aramburu sirve como punto de partida de un largometraje que prioriza el proceso emocional de sus personajes. La producción se aproxima así a los hechos reales desde una perspectiva de ficción, sin presentarse como una recreación documental del caso.

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Karra Elejalde da vida a Nicasio, el abuelo del niño fallecido en la tragedia. (Netflix)

En ese marco, el viaje de Mariaje y Nicasio funciona como eje del relato. Los dos personajes buscan una respuesta a una pérdida imposible de reparar, pero sus caminos no necesariamente coinciden. La película propone que el dolor no admite una fórmula común y que cada familiar debe encontrar su propio modo de sostener la memoria.

Belén Cuesta, conocida por trabajos como La trinchera infinita o La casa de papel, vuelve a un registro dramático para encarnar a Mariaje. A su lado, Karra Elejalde incorpora a Nicasio, el abuelo que acompaña y atraviesa la tragedia desde otra generación.

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El reparto incluye además a Pep Ambròs, Raquel Ferri, Joan Solé y Alex Infantes. Leyre Berrocal también figura entre los intérpretes de esta producción rodada entre distintas localizaciones del País Vasco y Madrid.

Belén Cuesta interpreta a Mariaje, una madre marcada por la pérdida de su hijo. (Netflix)

Barroso vuelve al cine con una historia de memoria y familia

El director Mariano Barroso cuenta en su filmografía con títulos como Éxtasis y Todas las mujeres, además de haber dirigido la serie La línea invisible. Por el guion adaptado de Todas las mujeres, escrito junto a Alejandro Hernández, recibió el Goya al mejor guion adaptado.

Con El niño, el realizador regresa a una historia atravesada por la memoria, la familia y la continuidad de la vida después de una pérdida. La propuesta se suma a las producciones de Netflix inspiradas en hechos reales, aunque en este caso el foco se sitúa lejos de la investigación del suceso.

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