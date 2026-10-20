República Dominicana

El 54.9% de los menores dominicanos sufrió violencia durante su crianza, según un estudio de Unicef

La investigación documentó castigos corporales y agresiones emocionales entre la población de uno a 14 años, con golpes, amenazas, humillaciones y uso de objetos cotidianos como ramas, correas, mangueras, cables, etc.

Una niña sentada en el suelo de un rincón con la cabeza agachada frente a la sombra proyectada de un adulto con el puño levantado.
Un estudio de Unicef indica que el 54,9 % de los menores dominicanos sufrió violencia durante su crianza en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de la mitad de los menores en República Dominicana sufrió violencia en la crianza, según un estudio divulgado este lunes por Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Santo Domingo.

La investigación indicó que el 54.9% de la población de entre uno y 14 años padeció alguna forma de violencia durante la crianza. El porcentaje asciende al 72% entre quienes tienen algún tipo de discapacidad.

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El informe, titulado Estudio sobre los determinantes asociados al castigo físico y la violencia psicológica contra niñas, niños y adolescentes en el hogar en República Dominicana, busca impulsar el debate público sobre la eliminación de estas prácticas, informó la agencia EFE.

La representante adjunta de Unicef en República Dominicana, Anyoli Sanabria, señaló que los casos abarcan conductas que exceden una reprimenda. Mencionó azotes, quemaduras, choques eléctricos y agresiones psicológicas.

“Esto es muy duro, esto es muy difícil de cambiar porque está arraigado en las normas sociales”, afirmó Sanabria. “Tenemos que empezar a hacer algo diferente, porque lo que estamos haciendo no está dando resultados”, añadió.

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Un niño sentado en el suelo de una esquina con la cabeza sobre las rodillas, junto a la sombra de una persona con la mano alzada en la pared.
Unicef difundió en Santo Domingo una investigación que recogió testimonios de azotes, choques eléctricos, amenazas de abandono y expresiones ofensivas contra niñas, niños y adolescentes dentro de los hogares dominicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpes, objetos y posturas forzadas entre las prácticas relevadas

El estudio se basó en una investigación cualitativa realizada en Boca Chica, Barahona, Haina y Yamasá. Unicef seleccionó esos cuatro municipios según indicadores de prevalencia de violencia, criterios programáticos y condiciones territoriales.

Los testimonios recogidos describieron formas de castigo físico que incluyen golpes con la mano y el uso de objetos cotidianos, como chanclas, varas, ramas, correas, mangueras, cables, peinetas, cucharas y platos.

El informe también registró la imposición de posturas forzadas. Entre ellas, la obligación de arrodillarse sobre superficies duras durante horas, en algunos casos con objetos colocados sobre el cuerpo.

Para Sanabria, la violencia atraviesa a todos los grupos sociales, aunque se presenta con una frecuencia algo mayor entre las familias con menos recursos. La funcionaria sostuvo que estas conductas reciben influencia de creencias religiosas, presión comunitaria, factores psicológicos, mensajes institucionales, medios de comunicación y redes sociales.

Infografía con ilustraciones de una sandalia, un cinturón, una manguera, una rama, una piedra y esquemas explicativos con textos informativos.
Una infografía sintetiza los hallazgos de UNICEF sobre castigos físicos, objetos empleados y factores asociados en cuatro municipios de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gritos y las humillaciones también forman parte de la violencia

La investigación identifica a la violencia psicológica como una práctica extendida en los hogares. Los menores refirieron gritos, amenazas de golpes o abandono y expresiones ofensivas, entre ellas: “No sirves para nada”, “No vas a ser nadie” o “¿Para qué te tuve?”.

Según el documento, esas frases pueden provocar consecuencias profundas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Sanabria sostuvo que muchos adultos presentan esos métodos como una forma de corrección. “La violencia se esconde detrás de la palabra ‘corrección’ cuando en realidad es ‘maltrato’”, afirmó.

La representante adjunta de Unicef agregó que persiste una narrativa que justifica esas prácticas, pese a que parte de la población declara rechazarlas. Según su explicación, los episodios suelen ocurrir en espacios privados y pueden relacionarse también con prejuicios raciales o contra la orientación sexual de los menores.

Infografía con silueta de una niña sentada, cuatro iconos con textos explicativos y el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía detalla las formas de violencia psicológica infantil en República Dominicana y su justificación como método de corrección según Unicef. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco líneas de acción para erradicar el maltrato

El estudio propone cinco recomendaciones para actuar en los planos legal, institucional, comunitario, interpersonal e individual. La meta es eliminar la violencia como método de crianza y promover formas de cuidado sin castigos físicos ni agresiones verbales.

El documento advierte que estas prácticas pueden reproducirse durante la vida adulta y derivar en nuevas situaciones de violencia dentro de las familias, incluso contra los hijos y las mujeres.

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