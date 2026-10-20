Apu regresa a Los Simpson con nueva voz tras casi una década sin diálogos

Sunil Malhotra es el nuevo actor que le dará vida al personaje de Apu de ahora en adelante

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Apu volvió a Los Simpson con la voz de Sunil Malhotra en un episodio emitido por Fox, casi una década después de que el personaje dejara de tener diálogos tras las acusaciones de estereotipos raciales. El tendero de Springfield reapareció en The Revengening, donde su regreso formó parte del conflicto central.

Apu Nahasapeemapetilon había aparecido sin hablar desde el episodio The Serfsons, transmitido en octubre de 2017. El retorno del personaje habría permanecido bajo reserva hasta la emisión del capítulo.

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Malhotra, actor nacido en India y criado en Estados Unidos, describió el cambio de intérprete como una recuperación del personaje. “Realmente es su regreso a casa”, escribió en una declaración publicada en Instagram.

El personaje de Apu vuelve a tener diálogos en Los Simpson con la interpretación del actor Sunil Malhotra.

Apu formó parte de la serie animada desde 1990 y durante años fue interpretado por el actor blanco Hank Azaria, quien utilizó un acento indio marcado para el papel. El comediante indoestadounidense Hari Kondabolu cuestionó esa representación en el documental de 2017 The Problem With Apu.

Sunil Malhotra habló con el equipo creativo antes de asumir la voz de Apu

La controversia llegó a la serie un año después del documental, cuando Los Simpson aludió a las críticas por el personaje. Parte del público consideró insuficiente esa respuesta, mientras que otros defendieron que todos los habitantes de Springfield se construyen desde estereotipos.

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Azaria anunció que dejaría de interpretar a Apu en 2020. Más tarde dijo en el podcast Armchair Expert que sentía la necesidad de recorrer Estados Unidos para disculparse personalmente con cada persona india del país.

Antes de la emisión de The Revengening, Malhotra explicó a Variety que la noticia de una audición para la serie le provocó dudas sobre el personaje. “Cuando mi agente me llamó por una audición para Los Simpson, supe exactamente para qué papel era y la idea me cayó como un peso en el estómago”, dijo Sunil Malhotra a Variety.

Hank Azaria abandonó el papel en 2020 tras prestar su voz al tendero de Springfield desde 1990.

El actor de Grey’s Anatomy y The Legend of Korra señaló que se preguntó si el equipo de guion había cambiado durante los ocho años que Apu permaneció sin hablar. También planteó si la producción podía reconocer y disculparse por errores previos, darle una nueva interpretación al personaje y mantener el tono propio de la serie.

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Malhotra habló con el showrunner Matt Selman y el coproductor ejecutivo Cesar Mazariegos sobre una versión de Apu adecuada para 2026. “Fue el inicio de una experiencia de colaboración profunda que espero sea igual de satisfactoria para los seguidores de larga fecha de Los Simpson y para otros niños del sur de Asia que, como yo, dejaron de verla en algún momento”, dijo Malhotra a Variety.

La esposa de Apu, Manjula, también tendrá una nueva intérprete. Janina Gavankar, quien participó en The Morning Show de Apple TV, asumirá la voz que antes realizaron Jan Hooks y Tress MacNeille.

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Apu regresó a Springfield como el responsable de una venganza

En The Revengening, un hombre con un disfraz de Halloween llamado “Daft Monk”, una referencia al dúo francés Daft Punk, parece morir accidentalmente una y otra vez a manos de los habitantes de Springfield. Un año después vuelve para vengarse.

El personaje reúne a la ciudad en el ayuntamiento, se quita el casco y revela que es Apu. Ahí relata que estuvo a punto de morir decenas de veces antes de llegar a la Isla de la Basura Olvidada, donde el doctor Nick lo curó.

“Soy el hombre al que dejaron por muerto. Soy aquel cuya existencia fingieron olvidar”, declaró Apu antes de intentar incendiar el ayuntamiento. Marge Simpson intervino y le dijo: “Apu, lamentamos mucho haberte dejado por muerto. Créeme, queríamos hacer lo correcto”.

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La trama del capítulo The Revengening muestra el regreso de Apu bajo un disfraz para consumar una venganza en Springfield.

Bart Simpson admitió que la familia tuvo miedo y no supo cómo actuar. Homero Simpson se ofreció a sacrificarse para salvar al resto de Springfield y recordó que Apu participó en sus equipos de boliche, cuartetos de barbería y bandas de versiones de rock para papás.

“Te dimos por sentado. Yo te di por sentado”, dijo Homero. El episodio estará disponible en Disney+ en los próximos días en varias partes del mundo.