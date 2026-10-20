Mundo

Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras los reclamos de Ucrania sobre el apoyo militar de Estados Unidos

La comunicación entre ambos líderes trató las interrupciones de datos para identificar ataques rusos y los problemas que enfrentan las terminales satelitales usadas por el Ejército de Kiev

Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras las denuncias de Kiev sobre el apoyo militar de Estados Unidos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras las denuncias de Kiev sobre el apoyo militar de Estados Unidos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre las restricciones que Kiev denuncia en el suministro de inteligencia, el uso militar de Starlink y la entrega de misiles interceptores Patriot. El contacto es el primero anunciado públicamente entre Kiev y Washington desde que el Gobierno ucraniano reportó problemas con esos apoyos estadounidenses.

El mandatario señaló en X que la conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos fue sustancial y abordó asuntos prioritarios. “Le estoy agradecido por su disponibilidad a ayudar y por su posición clara”, escribió Zelensky.

PUBLICIDAD

Zelensky informó que discutió con Rubio los suministros de misiles antibalísticos, las interrupciones en la transferencia de datos de inteligencia sobre ataques rusos y las restricciones a la conexión satelital Starlink que emplean las fuerzas ucranianas. Según el mandatario, esas limitaciones afectan la capacidad de respuesta ante misiles balísticos y el funcionamiento de equipos militares conectados a la red.

El Gobierno estadounidense exige a las fuerzas de Kiev la suspensión de las ofensivas contra instalaciones de diésel ruso.
El Gobierno estadounidense exige a las fuerzas de Kiev la suspensión de las ofensivas contra instalaciones de diésel ruso.

La llamada se produjo después de que Ucrania denunciara que había dejado de recibir información de inteligencia sobre algunos lanzamientos de misiles balísticos rusos. Zelensky también mantuvo intercambios públicos con el presidente estadounidense, Donald Trump, por estas restricciones.

El presidente ucraniano afirmó que las terminales del paquete militar de Starlink que utiliza su Ejército sufren problemas cuando los drones conectados alcanzan velocidades de entre 130 y 161 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Zelensky atribuyó las limitaciones a una supuesta intención de la administración de Trump de presionar a Ucrania para que capitule ante Rusia. En una entrevista con Bloomberg, declaró: “Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos estaría retrasando la entrega de misiles interceptores para sistemas Patriot que ya habían sido pagados por países europeos. Según Zelensky, su Ejército necesita esos proyectiles con urgencia para proteger infraestructuras ucranianas de los misiles balísticos rusos.

Washington rechazó la propuesta de Ucrania para frenar los ataques a la industria petrolera rusa a cambio de misiles Patriot adicionales. (REUTERS/ARCHIVO)
Washington rechazó la propuesta de Ucrania para frenar los ataques a la industria petrolera rusa a cambio de misiles Patriot adicionales. (REUTERS/ARCHIVO)

La propuesta sobre los ataques a la industria petrolera rusa

Zelensky aseguró que Washington rechazó una propuesta ucraniana para dejar de atacar la industria petrolera de Rusia a cambio de recibir misiles adicionales para los sistemas Patriot.

Según el presidente ucraniano, Estados Unidos exige a Kiev que suspenda los ataques contra instalaciones vinculadas al diésel ruso. “Pero sólo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo”, declaró.

Zelensky denunció la persistencia de restricciones en la conexión satelital proporcionada por SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, y nuevas lagunas en la entrega de información de inteligencia que permite a Ucrania anticiparse a los lanzamientos de misiles balísticos rusos.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaStarlinkMisilesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rubio viaja a India para destrabar las negociaciones comerciales tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso

La visita, de dos días, incluirá reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y referentes empresariales, entre ellos el multimillonario Mukesh Ambani, presidente del conglomerado Reliance Industries

Rubio viaja a India para destrabar las negociaciones comerciales tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso

Alberta rechazó la propuesta de un referéndum vinculante sobre la independencia de Canadá

Los resultados oficiales muestran más del 76% de apoyo a la unidad nacional, con aproximadamente un tercio de los votos escrutados, según la radiotelevisión pública CBC

Alberta rechazó la propuesta de un referéndum vinculante sobre la independencia de Canadá

¿Qué va a pasar con el petróleo?: el precio tocó otra vez máximos en cinco meses en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente

La referencia mundial del crudo avanzó casi 4% el viernes pasado ante el temor a interrupciones de oferta, aunque los envíos por el estrecho de Ormuz continúan pese a la escalada militar regional

¿Qué va a pasar con el petróleo?: el precio tocó otra vez máximos en cinco meses en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente

La UE presentará una estrategia para reforzar su presencia en el Ártico ante la presión de Rusia y EEUU y la disputa por sus recursos

El plan contempla inversiones en cables submarinos, conectividad satelital, rompehielos, energías renovables y materias primas críticas, además de una mayor cooperación con países aliados

La UE presentará una estrategia para reforzar su presencia en el Ártico ante la presión de Rusia y EEUU y la disputa por sus recursos

Japón lanzó una misión espacial para explorar las lunas de Marte y traer muestras de suelo a la Tierra en 2031

La operación de cinco años, encabezada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), intentará colocar un vehículo robótico sobre Fobos, la mayor y más cercana de las dos lunas del planeta rojo

Japón lanzó una misión espacial para explorar las lunas de Marte y traer muestras de suelo a la Tierra en 2031
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 20 de octubre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 20 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en Puebla este martes 20 de octubre

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este martes 20 de octubre

DEPORTES

“Dios me puso ahí”: fue quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut y desde hace 42 años trabaja en una inmobiliaria

“Dios me puso ahí”: fue quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut y desde hace 42 años trabaja en una inmobiliaria

La curiosa historia que une a Juan Román Riquelme con el presidente del Vasco da Gama

Una tarde de miércoles con aroma a domingo que cambió la historia del fútbol argentino: a 50 años del debut de Diego Maradona

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

La sorprendente sentencia de Dani Alves sobre cómo trataban a Messi en Argentina antes de los títulos

ENTRETENIMIENTO

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

“Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”: Chandra Wilson se refirió a su personaje en Grey’s Anatomy

Michael Douglas asegura que le pidió a Marvel que matase a su personaje en ‘Ant-Man’ pero que el estudio no le dejó: “Quería algo serio con muchos efectos especiales”

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles