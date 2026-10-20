Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras los reclamos de Ucrania sobre el apoyo militar de Estados Unidos

Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras las denuncias de Kiev sobre el apoyo militar de Estados Unidos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre las restricciones que Kiev denuncia en el suministro de inteligencia, el uso militar de Starlink y la entrega de misiles interceptores Patriot. El contacto es el primero anunciado públicamente entre Kiev y Washington desde que el Gobierno ucraniano reportó problemas con esos apoyos estadounidenses.

El mandatario señaló en X que la conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos fue sustancial y abordó asuntos prioritarios. “Le estoy agradecido por su disponibilidad a ayudar y por su posición clara”, escribió Zelensky.

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Zelensky informó que discutió con Rubio los suministros de misiles antibalísticos, las interrupciones en la transferencia de datos de inteligencia sobre ataques rusos y las restricciones a la conexión satelital Starlink que emplean las fuerzas ucranianas. Según el mandatario, esas limitaciones afectan la capacidad de respuesta ante misiles balísticos y el funcionamiento de equipos militares conectados a la red.

El Gobierno estadounidense exige a las fuerzas de Kiev la suspensión de las ofensivas contra instalaciones de diésel ruso.

La llamada se produjo después de que Ucrania denunciara que había dejado de recibir información de inteligencia sobre algunos lanzamientos de misiles balísticos rusos. Zelensky también mantuvo intercambios públicos con el presidente estadounidense, Donald Trump, por estas restricciones.

El presidente ucraniano afirmó que las terminales del paquete militar de Starlink que utiliza su Ejército sufren problemas cuando los drones conectados alcanzan velocidades de entre 130 y 161 kilómetros por hora.

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Zelensky atribuyó las limitaciones a una supuesta intención de la administración de Trump de presionar a Ucrania para que capitule ante Rusia. En una entrevista con Bloomberg, declaró: “Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos estaría retrasando la entrega de misiles interceptores para sistemas Patriot que ya habían sido pagados por países europeos. Según Zelensky, su Ejército necesita esos proyectiles con urgencia para proteger infraestructuras ucranianas de los misiles balísticos rusos.

Washington rechazó la propuesta de Ucrania para frenar los ataques a la industria petrolera rusa a cambio de misiles Patriot adicionales. (REUTERS/ARCHIVO)

La propuesta sobre los ataques a la industria petrolera rusa

Zelensky aseguró que Washington rechazó una propuesta ucraniana para dejar de atacar la industria petrolera de Rusia a cambio de recibir misiles adicionales para los sistemas Patriot.

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Según el presidente ucraniano, Estados Unidos exige a Kiev que suspenda los ataques contra instalaciones vinculadas al diésel ruso. “Pero sólo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo”, declaró.

Zelensky denunció la persistencia de restricciones en la conexión satelital proporcionada por SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, y nuevas lagunas en la entrega de información de inteligencia que permite a Ucrania anticiparse a los lanzamientos de misiles balísticos rusos.