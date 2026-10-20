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Guía de Dragon Ball Super Beerus: cuántos episodios tendrá y dónde verlos completos

Goku y sus amigos vuelven a la acción frente a Beerus, el Dios de la Destrucción, en una temporada de 19 capítulos

Dragon Ball Super Beerus ya se estrenó en diferentes países de América Latina y España.
Dragon Ball Super Beerus ya se estrenó en diferentes países de América Latina y España. (Crunchyroll)
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Dragon Ball Super Beerus tendrá 19 episodios que se estrenan uno por semana. La serie llegó a Crunchyroll el 11 de octubre de 2026, tanto en Latinoamérica como en España, aunque las opciones de streaming cambian según la región.

En América Latina, el anime también está disponible en Disney+, HBO Max y Netflix, con estrenos escalonados. Disney+ comenzó el 14 de octubre, HBO Max el 16 y Netflix el 17.

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En España, además de Crunchyroll, se sumaron AnimeBox, Disney+ y Netflix; Prime Video ofrece la serie a través de un canal de Crunchyroll. Los catálogos y las fechas pueden variar entre países, por lo que conviene comprobar la disponibilidad en cada servicio.

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
Dragon Ball Super Beerus tendrá 19 episodios con mejores animaciones sobre la pelea entre Gokú y el Dios de la destrucción, Beerus. (TOEI Animation)

Cuántos episodios tiene Dragon Ball Super Beerus

La nueva entrega está formada por 19 capítulos, publicados semanalmente. No se trata de una temporada completa disponible de una sola vez: cada plataforma sigue un día de estreno propio, así que la cantidad de episodios que se puede ver depende del servicio y del país.

En Latinoamérica, el calendario publicado fija los estrenos de Crunchyroll para los domingos, los de Disney+ para los miércoles, los de HBO Max para los viernes y los de Netflix para los sábados. Si se mantienen esas fechas semanales, el episodio final llegará primero a Crunchyroll, el 14 de febrero de 2027, y después a Disney+, HBO Max y Netflix, entre el 17 y el 20 de febrero.

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Quienes quieran ponerse al día pueden revisar cuántos capítulos hay cargados en su plataforma. Si prefieren esperar a que termine la emisión para ver la temporada seguida, tendrán que aguardar hasta que cada servicio publique el episodio 19.

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
Toei Animation apuesta por una animación más detallada para esta nueva versión de Dragon Ball Super. (TOEI Animation)

Dónde ver el anime en Latinoamérica

Crunchyroll fue la primera plataforma en estrenar la serie en América Latina, con lanzamiento simultáneo con Japón el 11 de octubre. Después se incorporaron Disney+, el 14; HBO Max, el 16, y Netflix, el 17. Los capítulos llegan semanalmente y con varios días de diferencia entre servicios.

La disponibilidad puede depender del territorio. Por eso, aunque la serie figure en el catálogo regional de una plataforma, el usuario debería buscarla en la aplicación de su país para confirmar que puede reproducirla y conocer las opciones de audio y subtítulos. La ficha de Prime Video, por ejemplo, muestra subtítulos en español latinoamericano, pero no confirma que esa plataforma distribuya la serie en todos los países de la región.

Captura de pantalla de la página de Crunchyroll con el título Dragon Ball Super: Beerus, ilustraciones de personajes de animación y menús de texto
La plataforma de transmisión Crunchyroll presenta la ficha informativa de la serie animada Dragon Ball Super: Beerus con opciones de reproducción y datos técnicos. (Crunchyroll)

Dónde ver Dragon Ball Super Beerus en España

En España, Crunchyroll y AnimeBox estrenaron el anime el 11 de octubre. Disney+ lo incorporó el 14 y Netflix el 18. Prime Video también presenta la serie mediante la suscripción del canal de Crunchyroll. La oferta, por tanto, es distinta a la de Latinoamérica: allí HBO Max forma parte de las opciones citadas, mientras que AnimeBox corresponde a España.

De qué trata la historia

La trama comienza años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa una etapa de paz. Esa tranquilidad cambia con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, quien oye hablar del Saiyan que venció a Freezer y viaja para buscar a Goku.

El encuentro amenaza con desatar una batalla de escala cósmica. Goku y sus aliados tendrán que encontrar la manera de detener a Beerus, un adversario capaz de destruir planetas. La historia retoma personajes conocidos y presenta el conflicto de forma accesible para quienes se acercan por primera vez a la franquicia.

Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)
Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)

Dragon Ball Super Beerus ofrece una versión renovada del anime, con escenas nuevas y redibujadas, mejoras visuales y una narración reconstruida, según Disney+. Con 19 episodios y estrenos semanales, los espectadores de Latinoamérica y España pueden seguir el regreso de Goku, aunque deberán elegir la plataforma según su país y el calendario que prefieran.

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