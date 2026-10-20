El Salvador

Justicia salvadoreña impone cadena perpetua a cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13

La resolución también fijó penas de 45 años para otros cuatro procesados por agrupaciones ilícitas, mientras la fiscalía acreditó que los nueve acusados integraban una estructura con presencia en ese departamento

Condenaron a prisión perpetua a cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel (Composición fotográfica Infobae)
Condenaron a prisión perpetua a cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel (Composición fotográfica Infobae)
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El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13, una estructura a la que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye acciones que afectaron a la población del departamento. Las penas fueron dictadas por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandillas.

La sentencia alcanzó a Josué Odir Granados Zapata, alias el crazy o el choqui, identificado por la Fiscalía como palabrero encargado de zona. Según la acusación, Granados Zapata cumplía funciones de dirección y coordinación dentro de la estructura criminal.

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También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo, alias el punki, y Celso Alvarado Gálvez, alias el negro. La Fiscalía los ubicó dentro del rango de homeboys de la organización.

45 años de prisión para otros cuatro acusados

En la misma resolución, el tribunal condenó a 45 años de prisión a otros cuatro miembros de la estructura por el delito de agrupaciones ilícitas, establecido en el artículo 345 del Código Penal salvadoreño.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado dictó sentencias contra integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por pertenencia a organización terrorista. Otros cuatro miembros recibieron 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado dictó sentencias contra integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por pertenencia a organización terrorista. Otros cuatro miembros recibieron 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas.

Los condenados son Carlos Alberto Hernández Vásquez, alias el blac; José Joel Castillo Guevara, alias chilico; Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montolla Ríos.

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De acuerdo con la información difundida por la FGR, estas cuatro personas enfrentan además otros procesos judiciales pendientes. El comunicado no precisó los delitos ni el estado de esas causas.

Los nueve condenados y su vínculo con la estructura de San Miguel

Las investigaciones fiscales determinaron que los nueve sentenciados pertenecían a La Mirada Loca Sureños 13, con presencia en el departamento de San Miguel.

La Fiscalía sostuvo que las pruebas presentadas ante el tribunal permitieron acreditar la participación de los procesados dentro de la organización. En el caso de Granados Zapata, la institución lo señaló como uno de los responsables de coordinar actividades en un sector bajo influencia de la pandilla.

El pasado 9 de octubre, la Justicia salvadoreña también impuso penas de cadena perpetua a dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), procesados por homicidios, desapariciones, extorsiones y delitos vinculados a organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía identificó a Josué Germain González Mejía como corredor de clica y a Giovanni Andrés Hernández como homeboy de la estructura pandillera. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
La Fiscalía identificó a Josué Germain González Mejía como corredor de clica y a Giovanni Andrés Hernández como homeboy de la estructura pandillera. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Los condenados mantenían presencia en distintos sectores de San Salvador y zonas aledañas, donde se les atribuyeron hechos violentos y diversas actividades criminales. El ministerio público no difundió detalles sobre cada caso ni precisó las fechas de los delitos incluidos en el proceso.

Los sentenciados fueron Josué Germain González Mejía, a quien la Fiscalía identificó con el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la estructura pandillera.

Ambos fueron detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las condenas, según la información divulgada por la propia Fiscalía.

El Órgano Legislativo salvadoreño aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

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