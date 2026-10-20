Cardamomo, la especia aromática de Honduras que puede cautivar el olfato internacional

Un productor recoge cardamomo bajo la sombra de la plantación, acompañado de su perro en Laguna Verde, una zona montañosa cerca de la frontera Honduras/Guatemala. El cultivo es una fuente de ingresos para familias rurales y genera empleo en la cosecha, el transporte y el procesamiento. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

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La especia se produce en áreas montañosas de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Copán y El Paraíso, donde cerca de 2.000 productores participan de una cadena que abarca la cosecha, el acopio, el secado y la comercialización.

Las cápsulas verdes se recolectan entre noviembre y enero y, tras su procesamiento, se venden principalmente a Guatemala, Estados Unidos y mercados europeos.

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Honduras es un proveedor de menor escala frente a Guatemala e India, los países que dominan el comercio internacional del cardamomo. El desafío para los agricultores hondureños pasa por aumentar el valor agregado local mediante una mayor capacidad de clasificación, empaque y exportación directa.

La recolección se realiza a ras del suelo, entre los tallos de la planta. La cosecha de cardamomo en Honduras se concentra habitualmente entre noviembre y enero. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Jose Garcia, de 45 años de edad, transporta carga a caballo por una comunidad rural. En las zonas productoras, la logística desde las fincas hasta los centros de acopio condiciona los costos de una especia destinada en gran medida a la exportación. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Un paisaje montañoso del occidente hondureño, donde las condiciones de humedad, sombra y altitud favorecen el cultivo de cardamomo, que suele asociarse con plantaciones de café. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Una de las principales formas de transportarse de los productores de Cardamomo y otros productos es a caballo. Lo remoto de las zonas, asociado a las formas ancestrales de movilizarse, son parte de las causales por la que lo hacen. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

La cosecha de cardamomo se reúne en recipientes antes de pasar por las etapas de selección y secado. El cultivo sostiene una cadena integrada por cerca de 2.000 productores en Honduras. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Las cápsulas verdes de cardamomo constituyen la materia prima que, tras el secado y la clasificación, llega a mercados internacionales como Guatemala, Estados Unidos y países europeos. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Un productor selecciona cápsulas de cardamomo recién cosechadas. Honduras ha incorporado esta especia a su estrategia de diversificación agrícola, con presencia en departamentos como Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Copán y El Paraíso. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Trabajadores descargan cardamomo en una planta de procesamiento. El secado, la clasificación y el empaque son fases que pueden aumentar el valor de la producción antes de su venta al exterior. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Un agricultor muestra los racimos de cápsulas verdes durante la cosecha. Aunque Honduras es un proveedor de menor escala frente a Guatemala e India, el país ha ampliado su presencia en el comercio internacional de la especia. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)