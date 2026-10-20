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El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio

Las cotizaciones internacionales del hidrocarburo alcanzaron su cota más elevada desde mayo debido a las ofensivas rebeldes sobre instalaciones energéticas saudíes y el incendio de dos buques de carga cerca de Ormuz

Petróleo (Bloomberg)
El precio del petróleo superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio. (BLOOMBERG7ARCHIVO)
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Los precios del petróleo subían el martes y el Brent superó USD 111 por barril, impulsado por una prima de riesgo geopolítico tras los ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y los reportes sobre incidentes con buques en el golfo Pérsico.

El petróleo subió porque los operadores añadieron una prima de riesgo ante ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y ante la información iraní sobre petroleros incendiados al sur del estrecho de Ormuz. El Brent alcanzó USD 111,33 por barril, su valor más alto desde mayo.

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A las 10.16 GMT, los futuros del Brent avanzaban USD 1,78, equivalentes al 1,62%, hasta USD 111,33 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía USD 4,49, un 4,33%, hasta USD 108,15 por barril, su mayor nivel desde septiembre.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate aumentaron un 4,33% y se situaron en 108,15 dólares por barril.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate aumentaron un 4,33% y se situaron en 108,15 dólares por barril.

Ataques en Arabia Saudita e incidentes en Ormuz

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaron que lanzaron ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares saudíes. Entre los lugares mencionados figuraron una planta de Aramco en Yanbu, el yacimiento petrolero de Shaybah y los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y de Abha.

Las autoridades saudíes no confirmaron de inmediato esas afirmaciones. Reuters indicó que no pudo verificarlas de forma independiente.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos buques petroleros sufrieron incendios tras chocar con minas navales al sur del estrecho de Ormuz. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos buques petroleros sufrieron incendios tras chocar con minas navales al sur del estrecho de Ormuz. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar durante la noche con minas navales colocadas en una ruta que calificó de ilegal al sur del estrecho de Ormuz. Según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, con esos casos ascendían a ocho los buques que, según las autoridades iraníes, habían colisionado con explosivos en la última semana.

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El cuerpo militar iraní afirmó: “La explosión de las minas colocadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria en una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz provocó incendios en dos petroleros infractores, que quedaron inmovilizados”. La fuerza no identificó a los buques afectados ni sus banderas, y tampoco informó sobre posibles víctimas o daños materiales.

La Guardia Revolucionaria advirtió que transitar por la ruta minada “no tendrá otra consecuencia que la destrucción por el fuego de los bienes de los infractores”. Las autoridades iraníes añadieron que 122 buques fueron incluidos en su lista de “infractores” por incumplir sus protocolos de navegación en Ormuz y que otros 30 recibieron advertencias.

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