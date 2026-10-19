La policía captura en la frontera San Cristóbal a un presunto miembro de Barrio 18 cuando ingresaba desde Guatemala

El Gobierno salvadoreño mantiene controles fronterizos para impedir el desplazamiento y reorganización de las pandillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un control migratorio en la frontera San Cristóbal derivó en la captura de un presunto integrante de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, cuando intentaba ingresar a El Salvador desde Guatemala. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el hombre fue identificado durante las verificaciones realizadas en el puesto fronterizo.

El detenido fue identificado como Jonathan Adalberto Escobar Gálvez. Según la versión divulgada por la Policía Nacional Civil, el procedimiento ocurrió en la frontera San Cristóbal, ubicada en Santa Ana Oeste, uno de los pasos terrestres que conecta a El Salvador con el vecino país.

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La corporación explicó que el sujeto fue sometido a consultas luego de su llegada al punto fronterizo. Esas verificaciones permitieron establecer, según la PNC, que Escobar Gálvez pertenece a la pandilla Barrio 18, dentro de la facción Sureños, y que tendría el rango de “homeboy”, una denominación usada por las autoridades para referirse a miembros de la estructura.

La Policía Nacional Civil capturó a Jonathan Adalberto Escobar Gálvez en la frontera San Cristóbal durante su paso desde Guatemala hacia El Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Las consultas policiales definieron la captura en el puesto fronterizo

La PNC no detalló si Escobar Gálvez era buscado previamente ni precisó qué bases de datos fueron consultadas durante el procedimiento. La institución indicó que el hombre fue detectado mientras ingresaba al país y que la revisión posterior confirmó el señalamiento de pertenencia a la pandilla.

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En la información publicada por la corporación también se difundieron imágenes de tatuajes en los brazos y muñecas del detenido. Los diseños, de acuerdo con las autoridades, contienen referencias vinculadas con la estructura criminal a la que presuntamente pertenece.

Tras su arresto, Jonathan Adalberto Escobar Gálvez será remitido ante un juzgado por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla. La PNC no informó la fecha de la audiencia inicial ni el tribunal que conocerá el caso.

El uso del término “homeboy” forma parte de las clasificaciones que emplean las autoridades salvadoreñas para identificar a personas que, según sus investigaciones, integran pandillas. La imputación deberá ser analizada por las instancias judiciales correspondientes, que determinarán la situación procesal del detenido.

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Las investigaciones policiales señalan al detenido con el rango de homeboy en la facción Sureños de la pandilla Barrio 18. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La captura se produjo en medio de los controles contra las pandillas

El arresto ocurre mientras las autoridades mantienen operativos de seguridad, patrullajes y controles en distintos puntos del país, incluidas las fronteras terrestres. El Gobierno salvadoreño sostiene que estas acciones buscan impedir el ingreso, desplazamiento y reorganización de integrantes de pandillas.

Desde marzo de 2022, El Salvador aplica el régimen de excepción, una medida aprobada tras un aumento de homicidios atribuido por el Gobierno a las pandillas. El régimen habilitó herramientas extraordinarias para las fuerzas de seguridad y ha sido prorrogado de forma periódica por la Asamblea Legislativa.

Las autoridades atribuyen a esa política la reducción de los homicidios y de otros delitos violentos. De acuerdo con cifras citadas por el Gobierno, la tasa de homicidios pasó de 35,8 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,36 en 2025.

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El régimen también ha recibido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones de garantías judiciales. El Ejecutivo salvadoreño defiende la continuidad de la medida como parte de su estrategia contra las estructuras criminales.

La PNC señaló que Escobar Gálvez será puesto a disposición de la justicia luego de su captura en la frontera San Cristóbal.