Entró al recinto de un tigre en un zoológico británico y murió atacado: ahora investigan accesos irregulares a su historial clínico

Las auditorías rutinarias del servicio de ambulancias detectaron las revisiones irregulares y el organismo notificó a la ICO, mientras comunicaba a los allegados una posible vulneración de la confidencialidad (Foto X: ex twitter)

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William Chapman, un joven de 24 años con diagnóstico de esquizofrenia, murió el pasado 10 de octubre tras ingresar al recinto de un tigre siberiano en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Reino Unido. Días después, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire (Yorkshire Ambulance Service NHS Trust) reveló que dos de sus empleados accedieron o intentaron acceder a los registros clínicos del joven sin justificación profesional.

Según informó The Mirror, el organismo sanitario detectó las consultas indebidas mediante auditorías internas de rutina y notificó a la Oficina del Comisionado de Información (ICO), el ente regulador de protección de datos del país. “Tomamos con extrema seriedad la confidencialidad y seguridad de la información de los pacientes”, señaló el fideicomiso en un comunicado, al tiempo que confirmó que la familia de Chapman fue informada sobre la posible vulneración.

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La ministra de Salud calificó el acceso indebido como “una total desgracia”

La titular sanitaria británica acordó con el director del sistema público apartar de inmediato a los implicados durante la pesquisa y advirtió que ningún trabajador puede revisar información sin necesidad asistencial - Archivo REUTERS/May James/File Photo

La secretaria de Salud británica, Yvette Cooper, reaccionó con dureza ante la filtración. Durante una entrevista en el programa Sunday Morning de Sky News, la funcionaria sostuvo que “las personas realmente necesitan ser despedidas” cuando se comprueba un uso ilegítimo de fichas médicas.

Cooper detalló que mantuvo una conversación con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (NHS) y ambos acordaron la suspensión inmediata de los trabajadores involucrados mientras dure la pesquisa. “Ningún miembro del personal del NHS debería consultar expedientes que no necesita ver para la atención clínica, ya sea por voyerismo o por lo que aparece en las noticias”, advirtió la ministra.

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El incidente se enmarca en un patrón recurrente dentro del sistema sanitario británico. Una investigación de Sky News reveló que cerca de 3.000 casos de violaciones de datos fueron examinados por el NHS desde 2021. De esa cifra, apenas algo más de 400 fueron derivados a la ICO, y el 67 % concluyó con sanciones leves —advertencias verbales, escritas o sin consecuencia alguna—.

Chapman trepó dos vallas y fue atacado por el tigre Altai en cuestión de minutos

La audiencia escuchó que el visitante escaló dos vallas cerca de las 13:30 y sufrió lesiones traumáticas múltiples durante el contacto con el felino (Captura de video)

La audiencia de apertura del caso, celebrada el 15 de octubre en el Tribunal Forense de Doncaster, reconstruyó los últimos momentos del joven. La oficial forense Caitlin Brookes relató que Chapman visitó el parque solo ese sábado y, alrededor de las 13:30 hora local, escaló dos cercas perimetrales antes de entrar al recinto del felino.

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“Fue abordado por el tigre y el contacto físico resultante le provocó múltiples lesiones traumáticas que condujeron rápidamente a su muerte”, precisó Brookes ante la corte. El personal del parque logró contener al animal, pero los paramédicos únicamente pudieron certificar el deceso en el lugar.

La causa preliminar del fallecimiento quedó asentada como “lesiones traumáticas múltiples e interacción con animal”. La forense principal, Nicola Mundy, indicó que la familia del joven optó por no asistir a la diligencia, aunque recibiría actualizaciones posteriores. La investigación completa fue aplazada hasta el 18 de marzo de 2027.

Los familiares cuestionaron la atención psiquiátrica previa al fatal episodio

La magistrada Nicola Mundy señaló que los familiares no asistieron a la primera diligencia y recibirán actualizaciones, mientras el proceso busca determinar qué influencia tuvo la enfermedad mental en el suceso (Instagram)

Durante la audiencia, el tribunal conoció que Chapman padecía un historial de enfermedad mental con episodios previos de psicosis. Pese a ello, los servicios de salud mental para adultos de Doncaster lo consideraban “altamente funcional e independiente, sin requerimientos de cuidado”.

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Sus familiares expresaron “una serie de preocupaciones” sobre el seguimiento que recibió de los servicios psiquiátricos antes de la tragedia. El Fideicomiso de la Fundación del NHS de Rotherham, Doncaster y South Humber, responsable de su tratamiento, confirmó la puesta en marcha de una investigación independiente de seguridad del paciente.

Nacido en Chichester, condado de West Sussex, y residente en Doncaster, Chapman se desempeñaba como comerciante en línea independiente. Su familia lo describió como “un joven brillante, cálido y encantador a quien amaban profundamente” y solicitó respeto por el proceso judicial para esclarecer qué papel desempeñó su padecimiento en lo ocurrido.

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El Yorkshire Wildlife Park reabrió sus puertas tras permanecer cerrado seis días y confirmó que Altai, el tigre siberiano de 200 kilogramos, no será sacrificado. En paralelo, el Ayuntamiento de Doncaster —encargado de la licencia del recinto— lleva adelante su propia pesquisa de seguridad sobre el suceso.