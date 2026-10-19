Carretera Los Chorros en San Salvador tendrá una garantía de tres años tras la entrega de las obras

La empresa constructora asumirá una garantía de buena obra por tres años tras la recepción del proyecto de Los Chorros. (Foto cortesía MOPT)

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La nueva carretera de Los Chorros contará con una garantía de buena obra por tres años después de su recepción y liquidación, período en el que la empresa constructora deberá atender cualquier inconveniente que surja en la autopista, informó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la garantía comenzará cuando el proyecto esté terminado y sea recibido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Durante esos tres años, la vía estará bajo evaluación frente al paso continuo de vehículos y la empresa deberá corregir, con recursos propios, cualquier falla que se detecte.

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Rodríguez señaló que el proyecto contempla controles de calidad antes de habilitar cada tramo. El concreto debe alcanzar el espesor y la resistencia exigidos, además de cumplir con las revisiones técnicas establecidas por el MOPT, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Korea Eximbank, entidad que otorgó los fondos.

“Los tramos que se van habilitando ya cumplieron con los controles de calidad necesarios”, afirmó el ministro. Si una sección no supera las verificaciones de resistencia, espesor u otros requisitos, la constructora tendrá que retirar el pavimento y reemplazarlo.

Los controles de calidad exigen el reemplazo del pavimento si el concreto no cumple los requisitos técnicos del MOPT y los financistas. (Foto cortesía MOPT)

Los Chorros cerrará durante 24 horas por una detonación controlada

La carretera de Los Chorrospermanecerá cerrada desde las 00:00 hasta las 23:59 del domingo 25 de octubre debido a una detonación controlada en el sector ubicado bajo el balneario Los Chorros.

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La medida busca permitir el avance de las obras de estabilización del terreno y la construcción del viaducto.

Según Rodríguez, la explosión provocará la caída de roca sobre la autopista, por lo que será necesario suspender el paso vehicular mientras se retira el material. El MOPT dispondrá de maquinaria, cuadrillas propias y equipos de las empresas que trabajan en el proyecto para limpiar el tramo y restablecer la circulación lo antes posible.

El ministro indicó que el cierre se concentrará en el área de la detonación, aunque la interrupción afectará toda la autopista. Las personas que viven en los alrededores podrán circular hacia sus viviendas, mientras que el tránsito de paso deberá utilizar rutas diferentes.

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Como vías alternas, las autoridades mencionaron la calle al Volcán, la carretera hacia Quezaltepeque y la ruta de Comasagua por Jayaque. Estas opciones estarán disponibles durante las tareas de detonación, remoción de rocas y limpieza de la carretera.

La intervención se realizará en el punto donde inicia el viaducto y donde se conectará esa estructura con la ampliación de la vía. El Gobierno espera habilitar el tránsito antes de que concluya el domingo para que la circulación esté restablecida el lunes.

El Ministerio de Obras Públicas desplegará cuadrillas y maquinaria para retirar el material rocoso tras la explosión. (Foto cortesía MOPT)

La obra ampliará la vía a ocho y seis carriles

El proyecto de ampliación de Los Chorros abarca 14.7 kilómetros, desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Entre Las Delicias y El Poliedro, la carretera pasará a tener ocho carriles. Desde El Poliedro hasta el desvío de Opico, contará con seis.

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Rodríguez indicó que la configuración responde a estudios de tráfico con una proyección de más de 50 años. Después del desvío de Opico, la carretera se conecta con una vía de cuatro carriles, la incorporación hacia Quezaltepeque y el periférico Claudio Lars, por lo que una ampliación mayor podría concentrar el tránsito en ese punto.

La obra también incluye un viaducto de poco más de un kilómetro y cambios en los niveles de la carretera para conducir las aguas lluvias hacia nuevos sistemas de drenaje. En algunos sectores se demolió el pavimento existente para instalar tuberías y cajas de concreto, además de ajustar la altura de la vía.

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El ministro informó que la pavimentación avanzará en los próximos días en el sector donde están ubicados los contenedores. Los nuevos carriles se abrirán de forma gradual, una vez que el concreto alcance la resistencia requerida.