El Salvador

Carretera Los Chorros en San Salvador tendrá una garantía de tres años tras la entrega de las obras

El Ministerio de Obras Públicas informó que la empresa constructora deberá corregir eventuales fallas durante ese período. La vía cerrará el domingo 25 de octubre por detonaciones controladas para avanzar con el viaducto

La empresa constructora asumirá una garantía de buena obra por tres años tras la recepción del proyecto de Los Chorros. (Foto cortesía MOPT)
La empresa constructora asumirá una garantía de buena obra por tres años tras la recepción del proyecto de Los Chorros. (Foto cortesía MOPT)
Guardar

La nueva carretera de Los Chorros contará con una garantía de buena obra por tres años después de su recepción y liquidación, período en el que la empresa constructora deberá atender cualquier inconveniente que surja en la autopista, informó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la garantía comenzará cuando el proyecto esté terminado y sea recibido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Durante esos tres años, la vía estará bajo evaluación frente al paso continuo de vehículos y la empresa deberá corregir, con recursos propios, cualquier falla que se detecte.

PUBLICIDAD

Rodríguez señaló que el proyecto contempla controles de calidad antes de habilitar cada tramo. El concreto debe alcanzar el espesor y la resistencia exigidos, además de cumplir con las revisiones técnicas establecidas por el MOPT, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Korea Eximbank, entidad que otorgó los fondos.

“Los tramos que se van habilitando ya cumplieron con los controles de calidad necesarios”, afirmó el ministro. Si una sección no supera las verificaciones de resistencia, espesor u otros requisitos, la constructora tendrá que retirar el pavimento y reemplazarlo.

Los controles de calidad exigen el reemplazo del pavimento si el concreto no cumple los requisitos técnicos del MOPT y los financistas. (Foto cortesía MOPT)
Los controles de calidad exigen el reemplazo del pavimento si el concreto no cumple los requisitos técnicos del MOPT y los financistas. (Foto cortesía MOPT)

Los Chorros cerrará durante 24 horas por una detonación controlada

La carretera de Los Chorrospermanecerá cerrada desde las 00:00 hasta las 23:59 del domingo 25 de octubre debido a una detonación controlada en el sector ubicado bajo el balneario Los Chorros.

PUBLICIDAD

La medida busca permitir el avance de las obras de estabilización del terreno y la construcción del viaducto.

Según Rodríguez, la explosión provocará la caída de roca sobre la autopista, por lo que será necesario suspender el paso vehicular mientras se retira el material. El MOPT dispondrá de maquinaria, cuadrillas propias y equipos de las empresas que trabajan en el proyecto para limpiar el tramo y restablecer la circulación lo antes posible.

El ministro indicó que el cierre se concentrará en el área de la detonación, aunque la interrupción afectará toda la autopista. Las personas que viven en los alrededores podrán circular hacia sus viviendas, mientras que el tránsito de paso deberá utilizar rutas diferentes.

Como vías alternas, las autoridades mencionaron la calle al Volcán, la carretera hacia Quezaltepeque y la ruta de Comasagua por Jayaque. Estas opciones estarán disponibles durante las tareas de detonación, remoción de rocas y limpieza de la carretera.

La intervención se realizará en el punto donde inicia el viaducto y donde se conectará esa estructura con la ampliación de la vía. El Gobierno espera habilitar el tránsito antes de que concluya el domingo para que la circulación esté restablecida el lunes.

El Ministerio de Obras Públicas desplegará cuadrillas y maquinaria para retirar el material rocoso tras la explosión. (Foto cortesía MOPT)
El Ministerio de Obras Públicas desplegará cuadrillas y maquinaria para retirar el material rocoso tras la explosión. (Foto cortesía MOPT)

La obra ampliará la vía a ocho y seis carriles

El proyecto de ampliación de Los Chorros abarca 14.7 kilómetros, desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Entre Las Delicias y El Poliedro, la carretera pasará a tener ocho carriles. Desde El Poliedro hasta el desvío de Opico, contará con seis.

Rodríguez indicó que la configuración responde a estudios de tráfico con una proyección de más de 50 años. Después del desvío de Opico, la carretera se conecta con una vía de cuatro carriles, la incorporación hacia Quezaltepeque y el periférico Claudio Lars, por lo que una ampliación mayor podría concentrar el tránsito en ese punto.

La obra también incluye un viaducto de poco más de un kilómetro y cambios en los niveles de la carretera para conducir las aguas lluvias hacia nuevos sistemas de drenaje. En algunos sectores se demolió el pavimento existente para instalar tuberías y cajas de concreto, además de ajustar la altura de la vía.

El ministro informó que la pavimentación avanzará en los próximos días en el sector donde están ubicados los contenedores. Los nuevos carriles se abrirán de forma gradual, una vez que el concreto alcance la resistencia requerida.

Temas Relacionados

CarreterasInfraestructura vialCierres vialesSan SalvadorEl SalvadorCarretera Los ChorrosMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Obras Públicas y TransporteMOPT

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido “secuestrados” en Haití tras “alejarse para buscar una tienda”

La Fuerza Armada informó que perdió comunicación con los integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II luego del ataque del 18 de octubre en Santo, Croix-des-Bouquets, y mantiene operativos conjuntos para ubicarlos

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido “secuestrados” en Haití tras “alejarse para buscar una tienda”

Las tormentas y ráfagas afectarán a San Salvador la noche de este lunes

Una vaguada combinada con humedad procedente del Caribe generará precipitaciones intensas y vientos de hasta 35 kilómetros por hora sobre la zona central y el oriente del territorio durante las próximas jornadas

Las tormentas y ráfagas afectarán a San Salvador la noche de este lunes

El Fondo de Conservación Vial atendió 532 emergencias durante el período lluvioso en El Salvador

El reporte actualizado al 19 de octubre atribuye el 45% de los casos a árboles caídos y el 32% a derrumbes, mientras la institución reparó 22 cárcavas durante el invierno

El Fondo de Conservación Vial atendió 532 emergencias durante el período lluvioso en El Salvador

El Salvador busca convertir sus olas en una escala hacia Los Ángeles 2028

El Mundial de Longboard reúne a atletas de 37 países en El Sunsal y refuerza la apuesta oficial por el surf como motor de turismo, empleo e infraestructura en la costa salvadoreña

El Salvador busca convertir sus olas en una escala hacia Los Ángeles 2028

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Una especialista con posgrado en nutrición oncológica advierte que ciertas decisiones alimentarias mal orientadas agravan los efectos de las terapias y debilitan el organismo en momentos críticos del proceso

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

TECNO

GTA 6 reconocerá qué tipo de criminal eres según tus patrones de comportamiento

GTA 6 reconocerá qué tipo de criminal eres según tus patrones de comportamiento

Una aeronave no tripulada voló de Estados Unidos a Japón para funcionar como torre de celular en el cielo

Encuentran nuevo software espía en iPhone: llavero, fotos y notas quedan a la vista

Dragon Ball Super Beerus con subtítulos en español latino: dónde ver el anime de forma segura y sin virus

Robar con un celular y un código QR nunca fue tan fácil: ojo a la modalidad que roba datos y fotos

ENTRETENIMIENTO

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

MUNDO

Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Los ataques aéreos rusos amenazan las zonas seguras del oeste de Ucrania

El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar

El petróleo cierra con el Brent a la baja y el WTI al alza por la tensión en Medio Oriente