Ataques hutíes en Yemen: Reino Unido desplegará aviones de combate para colaborar con Arabia Saudita

Un caza Typhoon FGR4 de la Real Fuerza Aérea británica regresa a la base tras atacar blancos hutíes en Yemen (AS1 Leah Jones/Real Fuerza Aérea vía AP/Archivo)

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Reino Unido desplegará aviones de combate en misiones “defensivas” para asistir a Arabia Saudita frente a los ataques de los hutíes contra su territorio, según informó este martes el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

El objetivo de estas misiones es “contribuir a proteger las ciudades saudíes y las infraestructuras nacionales esenciales”, indicó el ministerio, que aclaró que las aeronaves “no llevarán a cabo ningún ataque ofensivo contra los hutíes”.

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Además de los cazas Typhoon de la Royal Air Force (RAF), el Gobierno británico también pondrá a disposición de Riad un avión de transporte A400M “para facilitar el traslado de material de defensa” dentro del territorio saudí. Asimismo, Reino Unido enviará asesores militares al país árabe.

“Los incesantes ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudita, son absolutamente abominables. El hecho de que tengan como objetivo el aeropuerto de Riad, en particular, demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para agravar la situación en la región”, declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting.

Humo y llamas se elevan desde el Aeropuerto Rey Jalid, luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que atacaron el aeropuerto, en Riad, Arabia Saudita (Redes sociales/vía REUTERS/Archivo)

Previamente, Reino Unido ya brindaba apoyo logístico a Arabia Saudita mediante el envío de equipos de defensa antiaérea para contrarrestar los ataques con misiles y drones, y había puesto a disposición del país aviones de reabastecimiento en vuelo para sus operaciones defensivas contra los hutíes.

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Arabia Saudita enfrenta ataques casi diarios del grupo proiraní, dirigidos principalmente contra aeropuertos, instalaciones energéticas y bases militares.

En los últimos días, las agresiones alcanzaron una intensidad sin precedentes, en especial sobre el aeropuerto de Riad, que fue cerrado tras un ataque el 10 de octubre que dejó 13 muertos y cientos de heridos, el saldo más letal en suelo saudí en más de una década.

Los precios del petróleo subían este martes y el Brent superó USD 111 por barril (Europa Press)

El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril

En otro orden, los precios del petróleo subían este martes y el Brent superó USD 111 por barril, impulsado por una prima de riesgo geopolítico tras los ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y los reportes sobre incidentes con buques en el golfo Pérsico.

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El petróleo subió porque los operadores añadieron una prima de riesgo ante ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y ante la información iraní sobre petroleros incendiados al sur del estrecho de Ormuz. El Brent alcanzó USD 111,33 por barril, su valor más alto desde mayo.

A las 10:16 GMT, los futuros del Brent avanzaban USD 1,78, equivalentes al 1,62%, hasta USD 111,33 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía USD 4,49, un 4,33%, hasta USD 108,15 por barril, su mayor nivel desde septiembre.