La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

La película de Street Fighter superó los USD 50 millones en taquilla mundial durante su primer fin de semana de estreno. (Captura de tráiler oficial)

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La nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter debutó con una recaudación superior a los USD 50 millones durante su primer fin de semana en salas. La película lleva al cine la franquicia de videojuegos de Capcom, compañía japonesa de videojuegos, con una historia centrada en sus luchadores y el torneo World Warrior.

Según Box Office Mojo, sitio especializado en el seguimiento de la taquilla cinematográfica, la producción superó los USD 50 millones en ingresos mundiales durante el período comprendido entre el 14 y el 18 de octubre. Su lanzamiento comenzó en varios mercados internacionales antes de llegar a las salas de Estados Unidos y Canadá.

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La distribución está a cargo de Paramount Pictures, en virtud de un acuerdo global con Legendary Entertainment, productora cinematográfica estadounidense, anunciado en septiembre de 2025. Aunque el lanzamiento coincidió con la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, completada el 6 de octubre de 2026, ambas operaciones responden a procesos distintos: una es un contrato de distribución cinematográfica y la otra, una transacción corporativa.

Estados Unidos y Canadá aportaron el 60,5% de la recaudación mundial

El mercado estadounidense y canadiense aportó USD 30.775.377, equivalentes al 60,5% de los ingresos mundiales registrados por Street Fighter. La recaudación internacional sumó otros USD 20,1 millones, que representaron el 39,5% restante, según Box Office Mojo.

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La película llegó a las salas de Estados Unidos el viernes 16 de octubre y se exhibió en 3.575 cines durante su fin de semana de apertura. En ese territorio, los ingresos del viernes alcanzaron USD 12,95 millones; el sábado sumaron USD 10,81 millones y el domingo, USD 7 millones.

Fuera de Norteamérica, el calendario de estreno comenzó el 14 de octubre en determinados países de Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. Otros territorios, entre ellos México y Brasil, incorporaron la película a sus carteleras el 15 de octubre.

Los resultados corresponden a los ingresos por venta de entradas durante el lanzamiento inicial y no representan el rendimiento comercial definitivo de la producción.

Además, la taquilla bruta no equivale a los beneficios netos del estudio. Para determinar la rentabilidad de una película es necesario considerar los costos de producción, publicidad y distribución, así como los acuerdos económicos con las salas de exhibición.

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Los cines de Estados Unidos y Canadá generaron el 60,5% de los ingresos globales registrados por la producción. (Captura de tráiler oficial)

Ryu, Ken y Chun-Li en el torneo World Warrior de 1993

La historia se sitúa en 1993 y sigue a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y Ken Masters, interpretado por Noah Centineo. Ambos vuelven a encontrarse cuando Chun-Li, a quien interpreta a Callina Liang, los recluta para participar en el torneo World Warrior.

De acuerdo con la sinopsis difundida por Paramount Pictures, la competencia esconde una conspiración que obliga a los protagonistas a enfrentarse a su pasado y revisar su relación. La trama combina los combates característicos de los videojuegos con una historia que conecta a los principales personajes de la franquicia.

La dirección estuvo a cargo de Kitao Sakurai. El reparto también incluye a Jason Momoa, Curtis “50 Cent” Jackson, David Dastmalchian, Roman Reigns, Cody Rhodes, Vidyut Jammwal y Orville Peck, entre otros intérpretes.

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La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos otorgó a la película la clasificación PG-13, que advierte que parte de su contenido puede no ser adecuado para menores de 13 años sin orientación de sus padres. La ficha de Box Office Mojo indica una duración de 1h59 y la clasifica dentro del género de acción.

La producción presenta una nueva adaptación de los personajes creados para la serie de videojuegos de Capcom. La franquicia comenzó en los salones de arcade en 1987 y posteriormente se extendió a distintas consolas, competencias profesionales y otras producciones audiovisuales.

La película de 2026 constituye una nueva versión cinematográfica de la propiedad intelectual, que ya había llegado a la pantalla grande con adaptaciones de acción real en 1994 y 2009. La nueva entrega presenta su propia interpretación de los personajes y del universo de combate de la saga.

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El acuerdo Paramount-Legendary como modelo de distribución

La participación de Paramount en el proyecto responde a un convenio de distribución anunciado en septiembre de 2025. El acuerdo establece que el estudio se encargaría de comercializar y distribuir internacionalmente las películas producidas por Legendary Entertainment, con excepción de China, donde Legendary East gestiona esas actividades.

Las compañías identificaron a Street Fighter como el primer largometraje de la alianza. La producción reúne a Legendary y Capcom, propietaria de la franquicia de videojuegos, mientras Paramount asume la distribución cinematográfica en los territorios contemplados por el convenio.

Este tipo de contrato permite que una productora se apoye en la infraestructura comercial de otro estudio para llevar sus películas a distintos mercados. Entre las tareas de distribución se encuentran la coordinación de los estrenos, la organización de las campañas de lanzamiento y la gestión de la exhibición en los territorios incluidos en el acuerdo.

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El convenio no convierte a Paramount en propietaria de Street Fighter. Capcom conserva un papel central por ser titular de la franquicia original, mientras Legendary participa en la producción de la adaptación. Cada compañía desempeña una función diferente dentro del proyecto.

El acuerdo también contempla excepciones para determinadas películas de Legendary que mantienen su distribución con Warner Bros. Pictures, entre ellas Dune: Part Three y Godzilla x Kong: Supernova. Por tanto, la alianza con Paramount no abarca automáticamente todos los títulos asociados a la productora.

La franquicia de videojuegos de Capcom sumó una nueva versión para salas de cine tras las adaptaciones de 1994 y 2009. (Captura de tráiler oficial)

La adquisición de Warner Bros. Discovery, diez días antes del estreno

Paramount anunció el 6 de octubre de 2026 que había completado la adquisición de Warner Bros. Discovery. Según el comunicado corporativo de Skydance, compañía de producción y entretenimiento, la operación reunió activos de cine, televisión, plataformas de streaming, noticias y otras áreas del entretenimiento bajo una misma estructura empresarial.

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La compañía resultante integra estudios cinematográficos, servicios de streaming y marcas reconocidas, entre ellas HBO y CBS, además de las redes de televisión y los activos deportivos de ambas empresas. El comunicado también señaló que la entidad combinada proyectaba ampliar su producción anual de películas para salas.

La transacción se concretó diez días antes del estreno estadounidense de Street Fighter. Sin embargo, esa cercanía temporal no demuestra que la adquisición haya influido en los ingresos de la película ni en las decisiones relacionadas con su producción.

La distribución ya estaba definida por el acuerdo entre Paramount y Legendary, anunciado el año anterior. Por tanto, el vínculo directo entre Paramount y la película corresponde al convenio cinematográfico, mientras que la compra de Warner Bros. Discovery constituye un cambio en la estructura empresarial del grupo.

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La adquisición sí modifica el contexto en el que opera la compañía, al reunir bajo una misma organización una cartera más amplia de estudios, producciones, plataformas y propiedades intelectuales. Su impacto sobre los futuros estrenos dependerá de las decisiones comerciales y de producción que adopte la empresa integrada.

En el caso de Street Fighter, los datos disponibles permiten describir la respuesta de las salas durante su apertura, pero no atribuir ese resultado a la compra corporativa.