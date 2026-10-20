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La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos petroleros chocaron con minas y se incendiaron al sur de Ormuz

El cuerpo militar indicó que las naves quedaron inmovilizadas durante la noche del 19 de octubre en una vía que considera no autorizada, sin identificar sus banderas ni reportar víctimas o daños. El Reino Unido confirmó al menos un incidente militar en la zona

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos petroleros chocaron con minas y se incendiaron al sur de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos petroleros chocaron con minas y se incendiaron al sur de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar con minas navales en una ruta que calificó de ilegal al sur del estrecho de Ormuz. El cuerpo militar no identificó a los buques, sus banderas ni informó sobre víctimas o daños.

Según el comunicado recogido por la agencia Tasnim, los incidentes elevarían a ocho el número de embarcaciones que, de acuerdo con las autoridades iraníes, chocaron con explosivos en la última semana.

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La Guardia Revolucionaria sostuvo que “la explosión de las minas colocadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria en una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz provocó incendios en dos petroleros infractores, que quedaron inmovilizados”.

La declaración iraní atribuye los incendios de dos petroleros a minas colocadas en una ruta al sur de Ormuz y sostiene que los buques navegaban sin autorización. Las autoridades no divulgaron la identidad de las naves afectadas, sus pabellones, el alcance de los daños ni información sobre posibles heridos.

Petrolero se incendia en Ormuz
Las autoridades de Irán contabilizaron ocho embarcaciones alcanzadas por artefactos explosivos en la última semana.

La fuerza militar reiteró que transitar “por la ruta minada es ilegal y no tendrá otra consecuencia que la destrucción por el fuego de los bienes de los infractores”.

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La televisión pública iraní IRIB reprodujo una versión similar del comunicado, según la cual los barcos fueron “incendiados y detenidos” tras la explosión de minas durante un “intento ilegal de paso” por el sur del estrecho.

Advertencias a petroleras y disputa por el tránsito marítimo

La Guardia Revolucionaria advirtió que, si Estados Unidos mantiene lo que describió como “provocaciones”, las compañías petroleras “tendrán que pagar un precio aún mayor”. La amenaza se refirió a los esfuerzos estadounidenses para restablecer el comercio marítimo en Ormuz.

Las autoridades iraníes informaron también que 122 buques fueron incorporados a su lista de “infractores” por incumplir sus protocolos de navegación en el estrecho. Otros 30 recibieron advertencias y podrían ser incluidos si no acatan las normas establecidas por Irán.

El cuerpo militar iraní no divulgó las banderas de los buques afectados ni ofreció reportes sobre posibles víctimas. (REUTERS/ARCHIVO)
El cuerpo militar iraní no divulgó las banderas de los buques afectados ni ofreció reportes sobre posibles víctimas. (REUTERS/ARCHIVO)

La República Islámica busca mantener el bloqueo del estrecho desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, según el material proporcionado. Estados Unidos asegura, en cambio, que logró restablecer el tránsito de buques y que el comercio de petróleo volvió a niveles cercanos a los previos al conflicto.

Irán declaró cerrado el estrecho y sostuvo que solo es seguro cruzarlo por rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos afirma que no existe un bloqueo porque controla militarmente el paso, aunque su presencia se limita a la parte exterior.

El aviso británico sobre un incidente frente a Omán

El organismo de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó de un incidente el 19 de octubre, a las 10.00 UTC, que involucró a un petrolero y fuerzas militares a unos 224 kilómetros (121 millas náuticas) al este de Duqm, Omán.

El organismo británico UKMTO reportó el ataque a un petrolero (@UK_MTO)
El organismo británico UKMTO reportó el ataque a un petrolero (@UK_MTO)

UKMTO calificó la información como verificada e indicó que el buque fue objeto de una interacción en el marco de la actividad militar en curso en la región.

El organismo señaló que las autoridades conocen el incidente y que continúan las investigaciones correspondientes.

UKMTO recomendó a las embarcaciones consultar la información de seguridad marítima más reciente y mantenerse atentas a la evolución del entorno operativo.

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