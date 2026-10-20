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“Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”: Chandra Wilson se refirió a su personaje en Grey’s Anatomy

La actriz, que integra el elenco de la producción desde 2005, habló en una entrevista con People sobre el vínculo que mantiene con Miranda Bailey después de más de dos décadas. También adelantó los ejes de la temporada 23

El avance de la temporada 23 de Grey’s Anatomy muestra nuevas emergencias médicas y cambios en la vida de Miranda Bailey (Créditos: ABC)
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Después de más de 20 años en el papel de Miranda Bailey, Chandra Wilson afirma que cada libreto le permite conocer una faceta distinta de la médica que interpreta en Grey’s Anatomy. La actriz forma parte de la serie desde su estreno, en 2005, y atribuye la continuidad de su interés por el personaje a los cambios que proponen los guiones.

Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”, dijo Wilson, de 57 años, en una entrevista con People. La intérprete explicó que su punto de partida es el material escrito y que prefiere descubrir el rumbo de Bailey a medida que recibe nuevas escenas, en lugar de imaginar de antemano qué debería ocurrirle.

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Desde los primeros episodios, la cirujana atravesó cambios dentro y fuera del hospital. Su vínculo con Ben Warren, personaje encarnado por Jason George, los problemas de salud y las responsabilidades que asumió en el Grey Sloan Memorial modificaron su recorrido. En la temporada 23, además, aparece la posibilidad de que vuelva a estudiar.

Bailey evalúa una maestría para participar en las decisiones de salud pública

Los nuevos episodios, estrenados el 15 de octubre, retoman una idea que Bailey expresó en el cierre de la temporada 22: cursar una maestría en salud pública. La inquietud apareció después del derrumbe de un puente que, en la ficción, se relacionó en parte con los recortes de fondos estatales. A partir de esa experiencia, la médica busca tener “un asiento en la mesa” donde se definen las políticas que afectan al sistema de salud.

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El derrumbe de un puente vinculado con recortes presupuestarios motivó el interés de Bailey por intervenir en las políticas sanitarias (ABC/BOB D'AMICO)
El derrumbe de un puente vinculado con recortes presupuestarios motivó el interés de Bailey por intervenir en las políticas sanitarias (ABC/BOB D'AMICO)

Wilson destacó ese aspecto de la historia porque presenta la educación como una posibilidad abierta en cualquier momento de la vida. “Me encanta esa parte porque nunca es demasiado tarde”, afirmó a People. Para la actriz, Bailey muestra que una persona puede retomar la formación, ampliar sus conocimientos o elegir un camino profesional diferente.

La intérprete cree que esa situación puede resultar cercana para quienes están pensando en su futuro. “Si puedo transmitirle a alguien, a través de Bailey, ‘esperá un momento, ¿por qué no vuelvo a estudiar?’, que tome esa idea y siga adelante”, expresó. Según Wilson, los personajes de la serie tienen llegada al público y, en ocasiones, pueden motivar decisiones personales.

Todavía no se informó si Bailey decidirá empezar la maestría. Sin embargo, la actriz manifestó que le interesa acompañar ese posible cambio, ya que permitiría mostrar a la cirujana en un ámbito distinto, vinculado con la salud pública y no solo con la atención diaria de los pacientes.

Los cambios en los guiones renuevan el recorrido de Miranda Bailey

A lo largo de la serie, pasó de ser una cirujana exigente, encargada de formar a los residentes, a ocupar puestos de mayor responsabilidad. Al mismo tiempo, las dificultades familiares, los conflictos laborales y las decisiones médicas complejas fueron definiendo su historia.

La actriz afirmó que los cambios imprevistos en los libretos impiden que su trabajo en la serie resulte repetitivo (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz afirmó que los cambios imprevistos en los libretos impiden que su trabajo en la serie resulte repetitivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz sostuvo que esas transformaciones impiden que el trabajo se vuelva repetitivo. “Puede aparecer un integrante nuevo de la familia, del que no sabía nada, o una dirección profesional diferente”, explicó. Cada novedad le plantea una pregunta concreta: cómo reaccionará Bailey ante una situación que nunca había vivido.

Los guionistas siempre proponen algo que hay que tener en cuenta”, señaló. Wilson explicó que busca comprender qué aporta cada escena al personaje y construir una respuesta coherente con ese cambio, sin anticiparse a las decisiones creativas de la producción.

El paso de los años también modificó el elenco y las historias de la ficción. Aun así, Bailey continúa como uno de los personajes que unen los comienzos de la serie con su presente. Mientras tanto, nuevas generaciones de médicos llegan al Grey Sloan Memorial y encuentran en ella una figura de referencia.

La nueva temporada combinará cambios personales y casos médicos

Además de la decisión académica de Bailey, la temporada 23 incorporará cambios en las relaciones entre los personajes y nuevas emergencias médicas. Wilson adelantó que la serie conservará los elementos que el público reconoce, aunque las relaciones dentro del hospital tendrán situaciones diferentes.

Miranda Bailey funciona como un nexo entre los comienzos de la ficción y la llegada de nuevas generaciones de médicos (Grosby)
Miranda Bailey funciona como un nexo entre los comienzos de la ficción y la llegada de nuevas generaciones de médicos (Grosby)

“Van a encontrar las cosas a las que están acostumbrados, junto con novedades en las relaciones entre nuestros personajes”, declaró la actriz. De todos modos, aclaró que los casos médicos seguirán siendo el centro de los episodios.

Tenemos casos médicos realmente fuera de lo común esta temporada”, anticipó. Esas historias incluirán urgencias, decisiones de los profesionales y consecuencias para quienes trabajan en el hospital.

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