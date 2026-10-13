“Yo tenía 14 años y él, 22”: la dura realidad de las madres adolescentes en El Salvador

Casi 8.000 niñas y adolescentes se convierten en madres cada año en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Yo tenía 14 años y él, 22” es una de las frases más duras con las que “Flor”, nombre ficticio para cuidar la identidad de la menor, explica la otra cara de la maternidad en las zonas rurales de El Salvador.

La menor conoció al hombre que sería el padre de su hija en una apartada cancha de fútbol de su cantón, el mismo espacio que debía servir como un lugar de sana recreación para ella.

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“Comenzamos a salir y, a los pocos meses, estaba embarazada”, recuerda la menor, quien, sin darse cuenta de la vulnerabilidad a la que estaba sometida, inició una relación desigual. La noticia, en sus palabras, resultó devastadora para ella y su madre.

“Sentí que necesitaba más tiempo… Una niña no debería quedar embarazada”, señala, notablemente afectada. Aún con trenzas y coletas de colores adornando su cabello, Flor es una de las casi 8,000 niñas y adolescentes que cada año se convierten en madres en El Salvador.

Aunque el país lucha por la implementación de estrategias para llevar estas cifras a “cero”, el camino por recorrer es largo y presenta múltiples obstáculos culturales, sociales y económicos.

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El Código Penal de El Salvador establece como delito grave las relaciones sexuales con menores de 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones presentadas por instituciones como Plan El Salvador señalan que las causas de este escenario se entrelazan con la pobreza, la violencia sexual, la falta de educación sexual integral y los matrimonios forzados que aún persisten en las zonas más apartadas.

Flor vio con impotencia cómo toda su vida se transformaba en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de tener solo el compromiso de “hacer sus tareas y ayudar en la casa” a tener que atender a una recién nacida mientras hacía malabares para terminar el año escolar.

La maternidad adolescente compite con los planes de vida

“Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes”, explica. “Cuando volvía de la escuela tenía que hacerle el almuerzo a mi hija. Antes hacía mis tareas al salir de clases; después las hacía cuando ella se dormía. Ser madre adolescente ha sido difícil.Cuando se enferma, no sé qué hacer o qué tiene”, explica Flor, quien se encontraba estudiando noveno grado. El último año de estudio fue un reto para la menor debido al estigma, las dificultades físicas y la carga emocional.

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“Mis compañeros y mi profesora me trataron igual. En la escuela solo era una chica; fuera, ya soy madre”. Sin embargo, iniciar el bachillerato con una menor no ha sido tarea fácil para Flor, debido a que tomó clases nocturnas y tuvo largos períodos de ausencia del sistema escolar.

La pobreza y la falta de educación sexual integral figuran entre las principales causas del embarazo adolescente en las zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, el Código Penal considera delito grave mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. Hoy ella entiende que estas leyes existen para proteger a las niñas y permitirles disfrutar su infancia.

Las limitaciones de la familia de Flor no le permiten acceder a una guardería o a mejores oportunidades de estudio. Ahora, con 17 años, participa en proyectos de Plan International, a través de los cuales espera seguir desarrollándose.

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“Un hijo nunca es un error, pero todo tiene su tiempo: el de disfrutar la vida y el de seguir adelante”, dice. “La vida no termina aquí. Me imagino terminando el instituto y la universidad, convertida en abogada y logrando todo lo que quiero”, aunque sus sueños hoy estén en pausa.