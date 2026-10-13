El Salvador

Madres adolescentes en El Salvador: “Nací un día después de que mi mamá cumplió 15, ella no tuvo fiesta”

Miles de niñas y adolescentes en El Salvador interrumpen su educación tras un embarazo o la maternidad. El caso de Azucena, de 14 años, expone las barreras económicas, familiares y sociales que enfrentan quienes intentan permanecer en las aulas

Una joven de espaldas con camisa blanca y falda azul está frente a una vivienda de paredes desgastadas y techo de lámina.
Azucena perdió a su padre debido a la violencia en El Salvador cuando tenía dos años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Tengo 14 años, el otro año quisiera que me celebraran una fiesta rosa, pero mi mamá no tiene dinero para comprarme unos zapatos nuevos porque se me arruinaron, así que no creo que tengamos fiesta. Mi mamá tampoco tuvo fiesta, yo nací un día después de que ella cumplió 15 años”, relató Azucena, nombre ficticio para proteger la identidad de la menor, originaria de los suburbios de la zona central en El Salvador.

Su voz tiene marcados cambios entre emociones de felicidad, angustia y tristeza al reconocer su realidad. Para Azucena la vida no ha sido fácil, su padre perdió la vida producto de la violencia que azotaba el territorio salvadoreño cuando ella tenía dos años.

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“Una vez mi mamá me dijo que yo había sido un error en su vida”, recordó entre lágrimas la menor. Tras quedarse sola la madre de Azucena, volvió a su casa materna, donde años después dejó a su hija para volverse a casar con un hombre que le doblaba la edad.

Primer plano de dos manos entrelazadas vistas a contraluz con la luz del atardecer en el fondo desenfocado.
Un total de 10.564 mujeres y adolescentes salvadoreñas dejaron de asistir a clases en 2024 por maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido al estigma y el desconocimiento, la menor nunca ha buscado atención psicológica. Se estima que el 40% de las madres adolescentes han experimentado un deterioro en su salud mental; en el caso de Azucena, el problema también impactó en el resto de su entorno.

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La educación ha sido un reto para madre e hija. Azucena se encuentra cursando séptimo año debido a que se ha retirado dos veces del complejo educativo al que asiste, mientras que su madre solo pudo terminar hasta noveno grado, estudiando a distancia, cuando aún se encontraban con el padre de su primera hija.

“Quisiera estudiar algo de inglés, me contaron que en San Salvador se encuentra trabajo si uno sabe. Hace dos años me gané una beca para estudiar inglés, pero tenía que ir a clases a otro municipio y me mandaban sola. No siempre tenía para el pasaje, así que solo estudié unos meses, me la quitaron por inasistencia”, explicó con una expresión avergonzada, como si la culpa fuera propia.

Una joven con uniforme escolar guarda cuadernos en una mochila sobre una mesa de madera dentro de una habitación.
El Salvador busca aplicar protocolos para evitar que las adolescentes embarazadas abandonen el sistema educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, 10,564 mujeres y adolescentes dejaron de asistir a clases debido al embarazo o la maternidad durante el año 2024, de acuerdo con datos recopilados por el Banco Central de Reserva (BCR) y difundidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), quienes advierten la gravedad del impacto en la población salvadoreña.

Azucena y su madre, quien evitó hablar con Infobae durante la entrevista, forman parte de esta cifra; conocer su caso; sin embargo, refleja una realidad para miles de niñas que son forzadas a convertirse en adultas responsables en cuestión de meses.

En El Salvador existen diferentes esfuerzos para hacer que la cifra de niñas y adolescentes embarazadas llegue a “cero”, pero mientras eso aún no se vuelve una realidad tangible, las menores en esta situación deben ser respaldadas por protocolos para evitar que abandonen el sistema educativo.

Unicef ha sido una de las múltiples instituciones en retratar cómo muchas jóvenes abandonan los estudios por presión social, estigmatización o falta de flexibilidad en los centros educativos.

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