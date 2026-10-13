El técnico Eric Acuña admite que sus críticas públicas a jugadoras salvadoreñas no fueron adecuadas

El técnico Eric Acuña reconoció que sus críticas públicas a jugadoras de la selección femenina de El Salvador fueron inadecuadas. (Federación Salvadoreña de Fútbol)

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El técnico Eric Acuña admitió que la forma en que cuestionó públicamente a jugadoras de la selección femenina de El Salvador no fue adecuada, después de que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) calificara sus declaraciones como “inaceptables” tras la derrota por 3-2 ante Paraguay.

El entrenador respondió al comunicado de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) con un mensaje en el que expresó su acuerdo con el pedido de respeto hacia quienes integran los equipos nacionales. A la vez, vinculó sus frases con la tensión que dejó el amistoso disputado en el estadio Cuscatlán.

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“Reconozco que la manera en que se expresaron algunas ideas durante la conferencia de prensa no fue la adecuada”, afirmó Acuña. El seleccionador sostuvo que esas palabras surgieron “bajo la intensidad y la calentura propia de la competencia y del partido”.

Acuña dijo que coincide con el llamado de la FESFUT al respeto

En su descargo, el técnico señaló que comparte los criterios de la Federación respecto de la dignidad de futbolistas que representan al país. “Deseo manifestar mi total apertura y convergencia con los puntos planteados sobre el respeto institucional y la dignidad de quienes portan con orgullo la camiseta nacional”, expresó.

La Federación Salvadoreña de Fútbol rechazó las declaraciones del seleccionador tras la derrota ante Paraguay en el estadio Cuscatlán. (Cortesía: La Selecta SLV)

Acuña afirmó que la selección ha cumplido metas durante su proceso, aunque remarcó que aún existe trabajo pendiente. “Hay mucho trabajo por delante, se han logrado importantes metas y es momento de seguir construyendo sobre bases sólidas”, indicó.

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La reacción del entrenador llegó después de que la FESFUT cuestionara sus comentarios posteriores a la caída ante Paraguay. En aquella conferencia, Acuña expresó su frustración por las alternativas disponibles en el banco de suplentes y dijo que le daban “ganas de llorar” al observarlo.

También realizó una comparación entre Brenda Cerén y Samantha Fisher, dos futbolistas que han formado parte de convocatorias de la selección. “Brenda es tres veces Fisher, en corazón, sentir, en todo”, afirmó entonces.

La Federación rechazó las descalificaciones públicas a las jugadoras

La FESFUT sostuvo que ninguna exigencia deportiva ni resultado justifica expresiones que desacrediten o expongan de manera despectiva a quienes visten la camiseta nacional.

“La exigencia deportiva y la evaluación del rendimiento son fundamentales para mejorar. Sin embargo, deben de ejercerse con profesionalismo, responsabilidad y respeto”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

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Eric Acuña justificó sus palabras como una reacción a la intensidad de la competencia deportiva. (Cortesía: La Selecta)

La Federación añadió que las personas a cargo de una selección deben orientar, corregir y fortalecer al grupo, además de asumir su responsabilidad en el rendimiento colectivo. También reiteró su respaldo a las integrantes de la selección femenina y señaló que tratará el caso con la seriedad correspondiente.

El técnico afirmó que no hablará más sobre la polémica

Tras reconocer que sus expresiones no fueron apropiadas, Acuña anunció que dejará de referirse al conflicto. “No vale la pena seguirle dando vueltas a asuntos que no aportan positividad cuando tenemos por delante retos cruciales”, manifestó.

El entrenador señaló que enfocará su trabajo en la preparación de la selección Sub-20 para sus próximos torneos y en los partidos de eliminatoria previstos para noviembre. “Nos llenaremos de energía positiva, trabajando con la seriedad y el compromiso que caracteriza a este cuerpo técnico por el bien del fútbol salvadoreño”, concluyó.

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