El Salvador

OPUS 503, el trío salvadoreño que llevó su música a la residencia de Shakira en Madrid

El trío integrado por José Guerrero, Mauro Iglesias y Esaú Osorio abrió la programación de Macondo Park con canciones nacionales, españolas e italianas ante miles de asistentes en una actuación de casi media hora

OPUS 503 lleva la identidad salvadoreña a Madrid en el marco de la residencia de Shakira (Foto cortesía OPUS 503)
OPUS 503 lleva la identidad salvadoreña a Madrid en el marco de la residencia de Shakira (Foto cortesía OPUS 503)
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OPUS 503, trío de pop lírico, llevó música de El Salvador a Madrid con una presentación previa al concierto de Shakira en la Plaza Central de Macondo Park, donde el trío interpretó repertorio salvadoreño, español e italiano y vistió tejidos tradicionales de Panchimalco.

José Guerrero, Mauro Iglesias y Esaú Osorio, los tres salvadoreños, actuaron ante miles de asistentes durante casi media hora, acompañados por la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca. La participación formó parte de la programación artística de la residencia de la cantante colombiana en la capital española, tal como mostraron en sus redes sociales.

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El público reunió a seguidores de distintas procedencias, entre ellos salvadoreños que ondearon la bandera nacional durante la actuación. El grupo llegó a Madrid esa misma mañana desde Milán, donde había cumplido otros compromisos artísticos.

El itinerario desarrollado entre septiembre y octubre incluyó Turquía, Marruecos, Italia y España, antes de la actuación del conjunto en la programación artística vinculada a Shakira en Madrid, en Macondo Park (Foto cortesía OPUS 503)
El itinerario desarrollado entre septiembre y octubre incluyó Turquía, Marruecos, Italia y España, antes de la actuación del conjunto en la programación artística vinculada a Shakira en Madrid, en Macondo Park (Foto cortesía OPUS 503)

Un repertorio entre El Salvador, España e Italia

La intervención comenzó con “Nada se compara contigo”, incluida en un mix dedicado al cantautor salvadoreño Álvaro Torres. Luego, el conjunto rindió homenaje al español Camilo Sesto con una selección que vinculó la canción romántica en español con el público reunido en el recinto madrileño.

El repertorio continuó con “Tierra de Palmas y Flores”, “El Toro y la Luna” y “El Carbonero”, una pieza ligada a la memoria cultural de El Salvador. La presentación concluyó con “Volare”, el clásico de la música italiana.

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El uso de indumentaria de Panchimalco, tierra de cultura originaria en el país, reforzó esa presencia centroamericana sobre el escenario.

Macondo Park” fue concebido como un espacio complementario de los conciertos de Shakira, con propuestas de música, gastronomía, literatura, moda y cultura latinoamericana. La actuación de OPUS 503 se integró a la programación previa a uno de los últimos espectáculos de la residencia de la artista en Madrid.

La presentación de OPUS 503 en Macondo Park, respaldada por la Embajada de El Salvador en España, ilustra cómo la música puede convertirse en instrumento de proyección de identidades nacionales más allá de sus fronteras (Foto cortesía OPUS 503)
La presentación de OPUS 503 en Macondo Park, respaldada por la Embajada de El Salvador en España, ilustra cómo la música puede convertirse en instrumento de proyección de identidades nacionales más allá de sus fronteras (Foto cortesía OPUS 503)

La presencia del trío fue posible por las gestiones de la Embajada de El Salvador en España y contó con el apoyo de empresas salvadoreñas. La agrupación también agradeció al equipo de producción de Shakira, artistas que fue bien recibida en su residencia en El Salvador este mismo año.

La gira por cuatro países y la trayectoria del trío

La presentación en España forma parte de la gira “El Salvador, Tierra de Palmas y Flores”, que llevó a OPUS 503 por Turquía, Marruecos, Italia y España entre septiembre y octubre. El recorrido internacional tuvo como eje la difusión de la música y la identidad salvadoreñas.

Fundado en 2017, OPUS 503 está integrado por Guerrero, Iglesias y Osorio. Su propuesta se inscribe en el pop lírico, también conocido como classical crossover, estilo que combina recursos del canto lírico con música popular y arreglos contemporáneos.

El repertorio del conjunto abarca arias de ópera, piezas del bel canto y canciones de América Latina y El Salvador. Sus presentaciones combinan técnica vocal, producción escénica y reinterpretaciones de obras populares desde una identidad centroamericana.

OPUS 503 acompañado por la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca. (Foto cortesía OPUS 503)
OPUS 503 acompañado por la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca. (Foto cortesía OPUS 503)

La discografía de OPUS 503 incluye El Salvador bajo mi piel, publicado en 2018; Balsamero, de 2019; Centroamérica Libre, de 2021; OPUS 503 Gold, de 2023; y Corazón de Añil, desarrollado entre 2024 y 2025.

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