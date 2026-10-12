El Salvador

Gobierno de El Salvador promete saldar deuda con las pensiones en 2027, pero aún evalúa estrategia de pago

Ministro de Hacienda aclaró que la partida estatal incluida en el proyecto de presupuesto salvadoreño corresponde a un aporte para 2027, mientras los intereses figuran solo en proyecciones fiscales de mediano plazo

Vista cercana de una calculadora blanca con la palabra "PENSIONES" en la pantalla, y dos figuras en miniatura de adultos mayores sobre las teclas.
Pagos de pensiones para 2027 están garantizados, asegura Hacienda sin revelar la estrategia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, afirmó que el Gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa los “instrumentos necesarios” para atender los pagos vinculados a la deuda previsional el próximo año, aunque no precisó cuál será el mecanismo de financiamiento ni el monto que buscará cubrir con esas medidas.

Durante una comparecencia del viernes 9 de octubre ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como parte del inicio del estudio del proyecto de presupuesto estatal para 2027, Posada sostuvo que los recursos para responder por los intereses adeudados a los fondos de pensiones están contemplados en las proyecciones fiscales, pero no en el presupuesto sometido a discusión.

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El Gobierno no va a dejar de atender sus compromisos y en su momento, el próximo año, seguramente vendremos a esta Asamblea Legislativa con los instrumentos necesarios para poder atender dichos pagos o dichos compromisos”, dijo el funcionario ante una consulta de una diputada sobre la diferencia entre la partida presupuestaria y el monto de intereses previsionales señalado en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presupuesto prevé USD 250 millones como aporte estatal

La intervención surgió después de que una legisladora cuestionó que la propuesta presupuestaria para 2027 incluyera USD 250 millones para el sistema previsional, frente a una deuda de intereses que, según mencionó durante la sesión, supera los USD 2.000 millones.

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Jerson Posada afirmó ante diputados que el Ejecutivo llevará mecanismos a la Asamblea Legislativa, aunque no detalló la fuente de financiamiento ni el alcance de las medidas (Foto cortesía diputado Óscar García)
Jerson Posada afirmó ante diputados que el Ejecutivo llevará mecanismos a la Asamblea Legislativa, aunque no detalló la fuente de financiamiento ni el alcance de las medidas (Foto cortesía diputado Óscar García)

Posada corrigió una cifra planteada inicialmente en la comisión y afirmó que el presupuesto no contempla USD 250 mil, sino USD 250 millones como aporte del Estado para 2027. Aclaró que esa cantidad corresponde a una partida presupuestaria y no al total de los intereses pendientes.

El ministro separó esa asignación de las estimaciones fiscales de mediano plazo. “En cuanto a los dos mil millones y algo que ya usted bien mencionaba, que corresponde al pago de intereses, yo mencioné que está incorporado en nuestras proyecciones fiscales, que son diferentes al presupuesto”, respondió.

La diputada Claudia Ortiz insistió en conocer la estrategia específica para responder por la obligación frente a las personas cotizantes. Posada evitó adelantar el tipo de instrumento que propondrá el Ejecutivo y señaló que la definición continúa en curso.

El Gobierno actualmente está en definición todavía. Lo único que puedo confirmar es que se atenderá con responsabilidad y en tiempo las necesidades del fondo de pensiones y los recursos que sean necesarios para atender los compromisos del próximo año”, afirmó.

Intereses acumulados desde 2022 y presión sobre las finanzas públicas

El debate en torno a la partida prevista para 2027 ocurre mientras crecen las advertencias sobre la presión que la deuda del Estado con los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puede ejercer sobre las finanzas públicas.

El Gobierno salvadoreño mantiene en definición la estrategia para responder por intereses acumulados y confirmó que recurrirá al Congreso cuando requiera recursos adicionales (Foto cortesía diputado Óscar García)
El Gobierno salvadoreño mantiene en definición la estrategia para responder por intereses acumulados y confirmó que recurrirá al Congreso cuando requiera recursos adicionales (Foto cortesía diputado Óscar García)

El economista César Villalona estimó en septiembre que la obligación estatal con los fondos previsionales podría superar los USD 12.000 millones al cierre de 2026. Según sus cálculos, los intereses acumulados entre 2022 y 2026 ascenderían a USD 3.576 millones, a partir de una tasa anual de 7%.

Villalona ubicó la deuda previsional en USD 8.197 millones al cierre de 2022 y calculó intereses por USD 574 millones para ese año. Para 2023, estimó una obligación de USD 9.495 millones y USD 665 millones en intereses. Dijo que, el saldo llegó a USD 10.526 millones en 2024, con intereses por USD 737 millones. Para 2025, calculó una deuda de USD 11.241 millones y un costo anual de USD 787 millones.

El economista proyectó que el saldo superará los USD 12.000 millones al finalizar 2026 y que los intereses de ese período rondarán los USD 840 millones. “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3.576 millones”, expresó durante una entrevista con YSUCA.

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