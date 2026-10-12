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Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria reivindicó acciones contra embarcaciones que consideró infractoras, mientras Estados Unidos niega que exista un bloqueo y mantiene su despliegue militar en la región ante la escalada de incidentes marítimos recientes

Nuevas imágenes del petrolero atacado en el golfo de Omán
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Las nuevas imágenes del Petro Dolphin muestran una columna de humo negro en medio del mar. El humo se dispersa sobre el horizonte mientras la embarcación permanece en alta mar, en las imágenes difundidas este domingo que muestran las consecuencias del ataque contra el petrolero en la región del estrecho de Ormuz.

El video, grabado por un testigo presencial y difundido el 11 de octubre, muestra desde distintos ángulos la humareda que sale del buque. La identidad de la embarcación fue confirmada a partir del nombre visible y de la coincidencia del mástil, la chimenea y el contorno general con imágenes de archivo del Petro Dolphin. No fue posible verificar el lugar exacto en el que se registró la grabación.

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La fecha del material coincide con la información difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, que confirmó que el petrolero había sido atacado ese día en la región del estrecho de Ormuz. Tampoco se encontraron versiones anteriores del video en internet previas al 11 de octubre.

El ataque y sus consecuencias inmediatas

El ataque había sido informado por la Agencia de Comercio Marítimo de la Armada británica (UKMTO), que señaló que un proyectil impactó en el costado de babor de un petrolero que navegaba por la ruta sur del estrecho, en dirección a la salida hacia el golfo de Omán. El impacto provocó daños en la embarcación.

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Un superpetrolero sufrió un incendio tras un impacto con una mina marítima un día antes del ataque al Petro Dolphin.
Un superpetrolero sufrió un incendio tras un impacto con una mina marítima un día antes del ataque al Petro Dolphin.

Según la agencia británica, un responsable de seguridad a bordo comunicó que todos los integrantes de la tripulación se encontraban bien y que no se habían registrado consecuencias ambientales. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente, mientras la UKMTO recomendó a los buques que transitan por la zona extremar las precauciones y comunicar cualquier actividad sospechosa.

La última posición conocida del Petro Dolphin registrada en los datos de seguimiento disponibles correspondía al 7 de mayo de 2026, cuando se encontraba en el golfo de Omán, frente a la costa de Sohar. Ese registro no permite establecer dónde estaba la embarcación cuando fue atacada el domingo.

Ataques sucesivos en el estrecho de Ormuz

Las nuevas imágenes se conocieron en medio de una sucesión de ataques y amenazas contra embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo. En los últimos días, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó acciones contra buques que, según Teherán, habían utilizado rutas no autorizadas por sus fuerzas armadas.

Un día antes del ataque al Petro Dolphin, un superpetrolero se había incendiado tras impactar contra una mina marítima cuando intentaba abandonar el estrecho por una ruta que Irán considera no autorizada. La fuerza militar iraní no identificó entonces el nombre ni la bandera del buque, pero sostuvo que transportaba crudo.

Un barco en el mar despide una gran columna de humo negro en un día nublado
Una columna de humo denso emana de un buque en el estrecho de Ormuz tras un ataque registrado en la zona.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber atacado el viernes al NV Sunshine, una embarcación que transportaba gas licuado de petróleo y que, según su versión, navegaba por una vía no autorizada al sur del estrecho. La fuerza iraní advirtió que sus acciones contra los buques que considere infractores podrían extenderse más allá de Ormuz.

Posiciones enfrentadas entre Teherán y Washington

Teherán sostiene que el paso permanece cerrado y que la navegación solo es segura por los corredores aprobados por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, afirma que no existe un bloqueo del estrecho y mantiene su presencia militar en la región.

La difusión del video del Petro Dolphin aporta un registro visual de las consecuencias del ataque, aunque no permite determinar por sí solo el origen del proyectil ni reconstruir las circunstancias exactas del impacto. La investigación sobre el incidente continúa.

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