El Salvador

San Salvador reunió a más de 15 mil personas de 24 nacionalidades en una carrera familiar

La actividad We All Run reunió a participantes de 24 nacionalidades en la carretera Panamericana, con recorridos de uno, tres, cinco y 10 kilómetros

Más de 15 mil personas participaron en la carrera We All Run, realizada este 11 de octubre en San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Más de 15 mil personas participaron en la carrera We All Run, realizada este 11 de octubre en San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Guardar

La carretera Panamericana cambió por unas horas el tránsito habitual por pasos de corredores, carriolas y mascotas: más de 15 mil personas participaron este 11 de octubre en la carrera We All Run, organizada por el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador en San Salvador.

La convocatoria propuso una jornada deportiva abierta a públicos de distintas edades y condiciones físicas. Desde las primeras horas de la mañana, familias completas, madres con bebés, personas mayores y corredores habituales se concentraron en el punto de partida para elegir entre cuatro distancias: uno, tres, cinco y 10 kilómetros.

PUBLICIDAD

La dinámica permitió que cada asistente escogiera el trayecto de acuerdo con sus posibilidades. Los recorridos más cortos reunieron a familias y personas que participaron de manera recreativa, mientras que las pruebas de cinco y 10 kilómetros concentraron a quienes optaron por un desafío de mayor exigencia.

La actividad contó con rutas de uno, tres, cinco y 10 kilómetros para participantes con distintos niveles de preparación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La actividad contó con rutas de uno, tres, cinco y 10 kilómetros para participantes con distintos niveles de preparación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Familias completas llegaron desde temprano a la carretera Panamericana, cerca de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Familias completas llegaron desde temprano a la carretera Panamericana, cerca de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La organización registró corredores de 24 nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala y Honduras. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La organización registró corredores de 24 nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala y Honduras. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Las mascotas también acompañaron a sus dueños durante los recorridos de We All Run. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Las mascotas también acompañaron a sus dueños durante los recorridos de We All Run. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
“Estamos disfrutando de esta nueva seguridad, este nuevo país que estamos viviendo todos”, afirmó Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas, durante el evento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
“Estamos disfrutando de esta nueva seguridad, este nuevo país que estamos viviendo todos”, afirmó Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas, durante el evento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, estimó que la convocatoria superó las 15 mil personas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, estimó que la convocatoria superó las 15 mil personas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Los recorridos más cortos reunieron a familias, niños y participantes que optaron por una experiencia recreativa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Los recorridos más cortos reunieron a familias, niños y participantes que optaron por una experiencia recreativa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Los primeros corredores en cruzar la meta de cada distancia recibieron una medalla especial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Los primeros corredores en cruzar la meta de cada distancia recibieron una medalla especial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Personas mayores también se sumaron a los recorridos y participaron en las distintas categorías de la carrera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Personas mayores también se sumaron a los recorridos y participaron en las distintas categorías de la carrera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Madres con bebés en carriolas formaron parte de la jornada deportiva organizada por el Ministerio de Obras Públicas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Madres con bebés en carriolas formaron parte de la jornada deportiva organizada por el Ministerio de Obras Públicas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
“Eran retos para todos y fue un buen espacio para que la gente lo disfrute”, expresó Nelson Reyes sobre las distancias de la actividad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
“Eran retos para todos y fue un buen espacio para que la gente lo disfrute”, expresó Nelson Reyes sobre las distancias de la actividad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Temas Relacionados

San SalvadorCarreraEl SalvadorActividad familiarCarrera en San SalvadorWe All RunCorredoresCorredores en El SalvadorCarrera en El SalvadorAtletasAtletas salvadoreños

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terremoto de 1986 en San Salvador: 10 segundos de sismo causaron 1,530 muertes y 200,000 damnificados

El devastador movimiento telúrico acontecido a mitad de los ochenta provocó enormes pérdidas humanas, redujo a cenizas históricas estructuras capitalinas y detonó un despliegue de auxilio financiero internacional sin precedentes

Terremoto de 1986 en San Salvador: 10 segundos de sismo causaron 1,530 muertes y 200,000 damnificados

Psicóloga salvadoreña explicó cómo la salud mental de los adultos repercute en toda la familia

La salud mental de un adulto puede incidir en la convivencia, los vínculos y el bienestar de niños y adolescentes. La psicóloga salvadoreña Elizabeth Montes advirtió que el malestar emocional no resuelto puede expresarse en conflictos familiares, reacciones impulsivas y problemas físicos

Psicóloga salvadoreña explicó cómo la salud mental de los adultos repercute en toda la familia

Mujeres, adultos de 18 a 59 años y personas discriminadas concentran mayor riesgo suicida en El Salvador

La probabilidad de presentar conductas autolesivas o riesgo suicida alcanzó el 8.7% entre las mujeres salvadoreñas, frente al 4.1% de los hombres, según un informe del PNUD basado en la Encuesta Nacional de Salud Mental

Mujeres, adultos de 18 a 59 años y personas discriminadas concentran mayor riesgo suicida en El Salvador

El estigma y las dificultades de acceso limitan los diagnósticos de salud mental en El Salvador

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que las barreras sociales y territoriales dificultan el acceso a consultas con profesionales de la psicología

El estigma y las dificultades de acceso limitan los diagnósticos de salud mental en El Salvador

Perros robot reforzarán los controles de Aduanas en El Salvador

La institución ya utiliza a Bartolito en la terminal aérea y prevé sumar dispositivos, cuya operación requerirá capacitación en robótica, inteligencia artificial, manejo técnico y mantenimiento para sus empleados aduaneros

Perros robot reforzarán los controles de Aduanas en El Salvador

TECNO

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

ENTRETENIMIENTO

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

“Es difícil y triste, ojalá pudiera tener 23 años y vivir con normalidad”: Olivia Rodrigo reveló cómo afecta la fama a su privacidad

Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

MUNDO

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Las colonias de charranes de Inglaterra muestran señales de recuperación tras años de gripe aviar e inundaciones