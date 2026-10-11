San Salvador reunió a más de 15 mil personas de 24 nacionalidades en una carrera familiar

Más de 15 mil personas participaron en la carrera We All Run, realizada este 11 de octubre en San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

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La carretera Panamericana cambió por unas horas el tránsito habitual por pasos de corredores, carriolas y mascotas: más de 15 mil personas participaron este 11 de octubre en la carrera We All Run, organizada por el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador en San Salvador.

La convocatoria propuso una jornada deportiva abierta a públicos de distintas edades y condiciones físicas. Desde las primeras horas de la mañana, familias completas, madres con bebés, personas mayores y corredores habituales se concentraron en el punto de partida para elegir entre cuatro distancias: uno, tres, cinco y 10 kilómetros.

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La dinámica permitió que cada asistente escogiera el trayecto de acuerdo con sus posibilidades. Los recorridos más cortos reunieron a familias y personas que participaron de manera recreativa, mientras que las pruebas de cinco y 10 kilómetros concentraron a quienes optaron por un desafío de mayor exigencia.

La actividad contó con rutas de uno, tres, cinco y 10 kilómetros para participantes con distintos niveles de preparación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Familias completas llegaron desde temprano a la carretera Panamericana, cerca de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La organización registró corredores de 24 nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala y Honduras. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Las mascotas también acompañaron a sus dueños durante los recorridos de We All Run. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

“Estamos disfrutando de esta nueva seguridad, este nuevo país que estamos viviendo todos”, afirmó Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas, durante el evento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, estimó que la convocatoria superó las 15 mil personas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Los recorridos más cortos reunieron a familias, niños y participantes que optaron por una experiencia recreativa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Los primeros corredores en cruzar la meta de cada distancia recibieron una medalla especial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Personas mayores también se sumaron a los recorridos y participaron en las distintas categorías de la carrera. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Madres con bebés en carriolas formaron parte de la jornada deportiva organizada por el Ministerio de Obras Públicas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

“Eran retos para todos y fue un buen espacio para que la gente lo disfrute”, expresó Nelson Reyes sobre las distancias de la actividad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)