Capturan a adolescente señalado de sustraer más de $1,000 de una vivienda en el oriente salvadoreño

La Policía Nacional Civil capturó a un menor de 15 años acusado de hurtar más de mil dólares en Morazán Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al filo de la medianoche del domingo, una denuncia por la desaparición de dinero en una vivienda activó un operativo policial en el oriente salvadoreño. La Policía Nacional Civil capturó a un menor de edad señalado de sustraer más de $ 1,000 en efectivo en el municipio de Chilanga, Morazán Sur.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al acusado como Josué G., de 15 años. Según la institución, el adolescente habría ingresado a una casa y tomado el dinero, de acuerdo con el relato presentado por la víctima.

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El procedimiento se realizó en el caserío Los Sánchez, donde agentes policiales ubicaron al menor en la calle principal de la comunidad tras recibir la denuncia. La PNC informó que será remitido por el delito de hurto agravado. Según la información oficial el menor habría actuado solo.

De forma inmediata las autoridades no han revelado detalles sobre cómo habría ocurrido el crimen al interior de la vivienda. La información oficial no precisa si el dinero fue recuperado durante la captura.

La detención del sospechoso ocurrió en la calle principal del caserío Los Sánchez tras el reporte de la víctima. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El caso deberá ser conocido por la justicia juvenil

El proceso contra el adolescente será tramitado bajo las normas aplicables a personas menores de edad. La legislación salvadoreña establece procedimientos diferenciados para adolescentes acusados de delitos, por lo que las autoridades judiciales deben valorar la edad del imputado, los elementos de prueba y las características del caso antes de definir una medida.

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El delito de hurto se diferencia del robo porque no implica, en principio, violencia, amenazas o intimidación contra la víctima. La PNC calificó el caso como hurto agravado, una figura que contempla circunstancias que pueden aumentar la gravedad de la conducta atribuida.

Las reformas penales aprobadas en El Salvador establecen penas de seis a ocho años de cárcel cuando el valor de lo hurtado supere los 200 colones (aproximadamente $22.80 en la actualidad); sin embargo, el delito de hurto agravado puede ser castigado con 10 a 15 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias en las que ocurrió el delito.

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Aunque esas sanciones están previstas para personas adultas y no se aplican de manera automática a adolescentes.

En expedientes que involucran a menores de edad, la justicia puede ordenar medidas socioeducativas, restricciones a la libertad o internamiento, según la evaluación judicial. La decisión corresponde a las autoridades competentes una vez que conozcan la acusación y los elementos presentados por la Fiscalía.

Las investigaciones iniciales indican que el adolescente actuó sin la compañía de otros involucrados. (Foto cortesía PNC El Salvador)

La PNC mantiene patrullajes y operativos en el territorio

La captura ocurrió en medio de los operativos de seguridad que la Policía mantiene en distintos municipios del país. Estos despliegues incluyen patrullajes, controles en carreteras, verificación de denuncias y búsqueda de personas señaladas por delitos.

Las medidas forman parte de la estrategia de seguridad aplicada por las autoridades salvadoreñas para reducir la criminalidad y reforzar la presencia policial en comunidades urbanas y rurales. La PNC ha señalado que las denuncias ciudadanas son una de las herramientas utilizadas para iniciar investigaciones y ubicar a posibles responsables de hechos delictivos.

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En el caso de Chilanga, la denuncia de la víctima permitió a los agentes iniciar la búsqueda y localizar al adolescente en el caserío Los Sánchez. A partir de ahora, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso por el delito que la Policía le atribuye.