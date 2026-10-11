El Salvador

El Salvador: Ormusa registró cuatro suicidios y dos homicidios de menores en entornos familiares entre 2025 y 2026

La entidad alertó sobre ataques dentro del ámbito familiar y reclamó refuerzo de los servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes

Un niño sentado en el suelo de un rincón oscuro abraza sus piernas cerca de una sombra de dedos largos proyectada en la pared.
Ormusa documentó cuatro suicidios, dos homicidios y seis hechos graves de violencia intrafamiliar contra menores en El Salvador entre enero de 2025 y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) informó que su monitoreo de medios documentó cuatro suicidios, dos homicidios atribuidos a familiares y seis hechos graves de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes en El Salvador, entre enero de 2025 y el 9 de octubre de 2026.

Los casos, recopilados por el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia de la organización, incluyeron víctimas de entre 18 meses y 17 años. Ormusa advirtió que los datos reflejan contextos familiares con violencia, desprotección y necesidades de salud mental que no recibieron atención adecuada.

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La entidad planteó la necesidad de garantizar atención psicológica y psiquiátrica, prevención y acompañamiento para la niñez y la adolescencia, con especial atención a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Un osito de peluche beige roto y desgastado se sienta en el suelo sucio de una habitación oscura con una ventana enrejada en el fondo que deja entrar luz.
El Observatorio de la Niñez y la Adolescencia registró agresiones en víctimas con edades comprendidas entre los 18 meses y los 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos abarcan suicidios, homicidios y ataques con armas de fuego

Según Ormusa, los cuatro suicidios corresponden a un niño de nueve años en San Matías, La Libertad; un niño de 11 años en San Juan Opico, La Libertad; un adolescente de 14 años en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate; y una adolescente de 17 años en San Jorge, San Miguel.

La organización también consignó dos homicidios de menores presuntamente cometidos por familiares. Uno ocurrió en mayo de 2026, cuando un niño de dos años murió en Santa Ana en un hecho atribuido de forma preliminar a su madre adolescente.

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El segundo caso tuvo lugar en octubre de 2026 en Ciudad Barrios, San Miguel. De acuerdo con el documento, un niño de seis años murió durante un ataque contra su familia presuntamente cometido por su tío. En el mismo hecho resultó lesionado un adolescente de 15 años.

La lista también incluyó una niña agredida físicamente por su padrastro en San Marcos, San Salvador; una menor herida de bala por su padre en Sesori, San Miguel; un adolescente de 17 años atacado con arma de fuego por su padre en Colón, La Libertad; un bebé de 18 meses lesionado por su padre en Santa Ana, y un niño de 10 años agredido por su padrastro en el mismo departamento.

Niño con cabello rizado y suéter oscuro que cubre su rostro con las manos en un rincón de paredes verdosas.
Dos niños murieron en hechos atribuidos preliminarmente a su madre adolescente y a un tío en Santa Ana y San Miguel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ormusa pidió reforzar la atención en salud mental y la protección estatal

La organización sostuvo que los episodios recopilados constituyen una parte de las violencias que afectan a la población menor de edad, ya que el registro no incluye situaciones de violencia sexual ni abandono.

Ormusa señaló que los hechos demandan mecanismos de prevención, detección temprana y atención oportuna, junto con respuestas coordinadas entre los servicios de salud y las instituciones de protección de la niñez.

La entidad pidió activar rutas de atención y protección para menores que viven en hogares de riesgo y evitar la estigmatización de las personas que enfrentan problemas de salud mental.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

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