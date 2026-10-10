Mujeres, adultos de 18 a 59 años y personas discriminadas concentran mayor riesgo suicida en El Salvador

En El Salvador, las mujeres y los adultos de 18 a 59 años presentan mayores probabilidades de riesgo suicida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres, los adultos de 18 a 59 años y quienes han experimentado discriminación o viven con discapacidad registran las mayores probabilidades de riesgo suicida en El Salvador, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022.

El estudio, titulado “La salud mental en la población adulta salvadoreña” analiza la situación de las personas mayores de 18 años y evalúa la presencia de estrés postraumático, depresión, ansiedad generalizada y riesgo suicida.

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La citada encuesta identificó que el riesgo suicida afectaba al 7.8% de los adultos de 18 a 59 años y al 5.6% de las personas de 60 años o más.

Un joven se sienta solo en un banco de parque, con la cabeza entre las manos, en un día otoñal brumoso, simbolizando la lucha con la salud mental y la soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de probabilidades marginales incluido en el informe sitúa a las mujeres entre los grupos con mayor exposición. La probabilidad promedio de presentar conductas autolesivas o riesgo suicida fue de 8.7% entre las mujeres, frente a 4.1% entre los hombres.

La diferencia forma parte de un patrón más amplio de desigualdad en salud mental. Según el documento, el 35% de las mujeres presentaba alguna afección de salud mental, una proporción 14.2 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

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El estudio señala que las mujeres también presentan mayor incidencia de factores como discriminación y discapacidad, junto con menor presencia de elementos protectores, entre ellos la resiliencia y el apoyo comunitario percibido.

El 35% de las mujeres salvadoreñas presentó alguna afección de salud mental, una proporción superior en 14.2 puntos porcentuales a la de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia y el apoyo comunitario aparecen como factores de protección

El estudio también identifica condiciones vinculadas con una menor probabilidad de riesgo suicida. Entre quienes mostraban un nivel alto de resiliencia, la estimación fue de 5.6%, menos de la mitad del 12.3% registrado en el grupo con resiliencia baja.

El apoyo social percibido presentó una diferencia aún mayor. Las personas con un nivel bueno o excelente de apoyo comunitario tuvieron una probabilidad de 3.7%, frente a 7.7% entre quienes calificaron ese apoyo como malo o regular.

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La investigación define el apoyo comunitario como la percepción sobre la disponibilidad y calidad del respaldo que una persona puede recibir de su entorno. Para medirlo, la Encuesta Nacional de Salud Mental evaluó integración, participación comunitaria y vínculos con organizaciones locales.

El PNUD advierte que la atención temprana resulta necesaria incluso ante síntomas leves, con especial atención a mujeres, personas mayores y habitantes de zonas rurales.

El PNUD advirtió que la atención temprana resulta necesaria ante síntomas leves en mujeres, adultos mayores y habitantes de zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.