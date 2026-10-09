El Salvador

El 63% del territorio salvadoreño enfrenta una amenaza sísmica alta o muy alta

La información oficial, divulgada en una entrevista radial, sitúa a más de la mitad del país bajo riesgo de movimientos telúricos por fallas locales y una geología compleja que incluye suelos jóvenes

Las capas de tierra blanca y los materiales blandos del suelo salvadoreño amplifican la intensidad de las ondas sísmicas. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
Las capas de tierra blanca y los materiales blandos del suelo salvadoreño amplifican la intensidad de las ondas sísmicas. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 63% del territorio de El Salvador presenta una amenaza sísmica alta o muy alta, de acuerdo con datos proporcionados durante la entrevista de Radio YSUCA. En ese sentido, el ingeniero Ricardo Castellanos, del Departamento de Mecánica Estructural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), advirtió que la seguridad de una construcción depende de los estudios previos, el diseño, la calidad de la obra y el cumplimiento de las normas técnicas.

Castellanos señaló en la entrevista radial que la vulnerabilidad sísmica forma parte de las condiciones del país y que no existe un lugar totalmente exento de riesgos. “El sesenta y tantos por ciento del país es vulnerable y eso no lo podemos evitar”, afirmó. Añadió que buscar una zona donde las condiciones sean completamente seguras no resulta posible en un territorio atravesado por fallas locales y con características geológicas complejas.

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Asimismo explicó que buena parte de El Salvador está asentada sobre suelos geológicamente jóvenes, con capas de tierra blanca y materiales relativamente blandos. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas, a diferencia de lo que ocurre en áreas donde las construcciones se apoyan directamente sobre roca.

“El país está cuarteado. Eso es lo que llamamos fallas, fallas locales. Cada vez que usted ve una quebrada, eso es una falla”, afirmó el ingeniero. El Área Metropolitana de San Salvador, conocida históricamente como el Valle de las Hamacas, concentra varias de estas condiciones.

La presencia de fallas locales en el Área Metropolitana de San Salvador incrementa el riesgo estructural ante los sismos. /(Imagen Ilustrativa)
La presencia de fallas locales en el Área Metropolitana de San Salvador incrementa el riesgo estructural ante los sismos. /(Imagen Ilustrativa)

La ingeniera Alexandra Urbina, también integrante de la UCA, agregó que la tierra blanca es sensible al agua y que el manejo deficiente de drenajes puede afectar la estabilidad del suelo. Las cárcavas, los taludes deteriorados y la presencia de aguas subterráneas requieren evaluaciones específicas antes de levantar una vivienda, una torre de apartamentos u otra infraestructura.

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Frente a ese escenario, los especialistas plantearon la necesidad de realizar estudios geotécnicos que determinen las características del terreno. Entre las soluciones posibles mencionaron cimentaciones profundas, capaces de transmitir las cargas hacia estratos más firmes, y sistemas de amortiguación que reduzcan la energía que llega a la parte habitable de un edificio.

Urbina precisó que el concepto adecuado para los edificios no es “antisísmico”, sino sismorresistente. Explicó que las estructuras no pueden impedir un terremoto ni mantenerse intactas ante cualquier movimiento, pero deben evitar el colapso para reducir el riesgo de muertes.

No existe una estructura antisísmica como tal”, sostuvo Urbina. La finalidad del diseño, mencionó, consiste en crear condiciones para que el inmueble no colapse y permita la evacuación de sus ocupantes. Un sismo de gran intensidad puede provocar grietas, deformaciones o daños que impidan volver a utilizar el edificio, incluso si su estructura principal se mantiene en pie.

Grúa amarilla y excavadora en obra de construcción urbana. Trabajadores con cascos y chalecos operan junto a un edificio y andamios, con otros edificios y cielo nublado.
La edificación de torres de apartamentos incrementa la demanda sobre las redes de agua y servicios públicos de la ciudad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Castellanos también alertó sobre la presión urbana que generan los nuevos proyectos en altura. La expansión de torres de apartamentos incrementa la demanda sobre las redes existentes de agua potable, aguas lluvias y aguas negras, muchas de las cuales fueron diseñadas para una ciudad menos densa.

Estamos densificando la ciudad”, dijo. El ingeniero sostuvo que el desafío no se limita a la resistencia de cada edificio, sino que incluye el ordenamiento territorial, la capacidad de los servicios públicos y la evaluación de los efectos de cada desarrollo sobre su entorno.

En ese sentido, recomendó a quienes evalúan comprar una propiedad que investiguen quién diseñó y construyó el proyecto, además de revisar la información disponible sobre zonificación y condiciones del suelo. También señaló que las autoridades deben definir límites y requisitos según las características de cada zona, en lugar de aplicar una altura máxima uniforme para todo el país.

Los especialistas coincidieron en que un plano estructural correcto no garantiza por sí solo el comportamiento esperado durante un terremoto. La obra debe ejecutarse con precisión, bajo supervisión técnica y con materiales que respondan a las especificaciones del diseño.

Los estudios geotécnicos permiten implementar cimentaciones profundas y sistemas de amortiguación frente a las amenazas del suelo. /(Ministerio de Medio Ambiente)
Los estudios geotécnicos permiten implementar cimentaciones profundas y sistemas de amortiguación frente a las amenazas del suelo. /(Ministerio de Medio Ambiente)

Construir es fácil. Construir bien es el problema”, resumió Castellanos. Según explicó, la colocación de cada elemento requiere procedimientos, dosificaciones y controles que eviten errores que pueden permanecer ocultos hasta que un sismo los exponga.

Urbina indicó que los materiales deben someterse a ensayos, incluso si el proveedor presenta certificados. El concreto, por ejemplo, se produce en la obra mediante la mezcla de cemento, arena, grava y agua, por lo que requiere controles para comprobar que alcanza la resistencia prevista.

La calidad de la mano de obra también resulta determinante. En un proyecto pueden participar cientos de personas, por lo que la supervisión no puede sustituir la responsabilidad individual de quienes ejecutan cada tarea. Para los expertos, la combinación de diseño técnico, normativa, controles de calidad y construcción adecuada define la capacidad de una edificación para resistir un sismo sin colapsar.

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