Pacientes con cáncer viajan gratis en la ruta 305 durante octubre en El Salvador

La ruta 305 de El Salvador exonera del pasaje de USD 5.55 a personas con cáncer y sus acompañantes durante todo el mes de octubre. (Foto: Ruta 305)

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Las personas que padecen cáncer y que viajan de San Francisco Gotera, Morazán, a San Salvador y viceversa no pagarán los USD 5.55 del pasaje durante octubre. La medida de la ruta 305 también cubre a un acompañante por cada paciente y se extiende a quienes aborden en cualquiera de las paradas intermedias.

Pedro Fuentes, encargado de la ruta 305, explicó a Infobae El Salvador que la campaña coincide con el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Sin embargo, la empresa decidió que el apoyo no se limitara a ese diagnóstico, sino que alcanzara a usuarios con cualquier tipo de cáncer.

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“Nosotros optamos por no solo a esas personas del cáncer de mama darle gratis, sino que a todas las personas, no importa el tipo de cáncer que tengan”, afirmó Fuentes, quien señaló que el beneficio está dirigido a personas de todas las edades que viajen a recibir tratamiento o que regresen a la zona oriental después de una atención.

La ruta reservará un asiento para el paciente y otro para la persona que lo acompañe. El servicio estará disponible en todos los horarios durante octubre, incluidos los viajes de madrugada que conectan San Francisco Gotera con San Salvador y que suelen ser utilizados por personas que necesitan llegar temprano a una cita o una emergencia médica.

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Pedro Fuentes, encargado de la ruta 305 en El Salvador brinda información sobre la iniciativa que permite a pacientes con cáncer viajar de manera gratuita durante el mes de octubre.

Fuentes aclaró que la ayuda no está restringida a quienes inician el recorrido en San Francisco Gotera o en San Salvador. Los pacientes podrán abordar en cualquier punto de la ruta, aunque solo necesiten completar una parte del trayecto entre las dos ciudades.

“En cualquier punto del camino, no importa el tramo, si sea corto o largo, lo vamos a recibir”, aseguró el encargado de la ruta 305.

Facebook, TikTok y WhatsApp para reservar los asientos

Las reservas pueden solicitarse a través de la página de Facebook Gotera 305 Especial y de la cuenta de TikTok TransporteFuentes1. En ambos perfiles están publicados los enlaces de los grupos de WhatsApp administrados por la ruta, aunque los usuarios también pueden comunicarse por mensaje directo.

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Al momento de hacer la solicitud, los pasajeros deben indicar en qué parada abordarán la unidad o si saldrán desde San Francisco Gotera o San Salvador. Con esa información, el personal puede apartar los espacios para el paciente y su acompañante antes de cada salida.

Fuentes explicó que la reserva busca facilitar el traslado de quienes deben asistir a consultas, tratamientos o emergencias. El servicio también se aplica a la salida de madrugada, que la empresa habilitó para atender a pasajeros que necesitan llegar temprano a hospitales, universidades o lugares de trabajo.

Los pasajeros pueden gestionar la reserva gratuita de asientos por medio de las cuentas oficiales en Facebook, TikTok y WhatsApp. (Foto: Ruta 305)

Pedro Fuentes reportó 14 solicitudes desde el anuncio

Al momento de la entrevista, 14 personas se habían comunicado con la ruta 305 para solicitar el beneficio. Hasta el día anterior, un pasajero había viajado en el horario de las 11:45 am y otras dos personas utilizaron el servicio de madrugada para realizar su traslado.

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La empresa ya había aplicado una campaña similar en 2025, cuando atendió a 40 personas. Fuentes explicó que ese año la iniciativa se dio a conocer hasta mediados de octubre, por lo que tuvo menos tiempo para llegar a las familias que podían necesitar el apoyo.

Este año, el encargado espera que la cifra aumente a partir de la difusión que recibió la medida. “Espero que sea más del doble que eso”, dijo al comparar las atenciones de 2025 con las expectativas que tiene para esta nueva edición.

Las historias de los pasajeros impulsaron la campaña

La decisión de entregar pasajes sin costo nació de los relatos que el personal escucha durante los viajes. Fuentes contó que muchos usuarios les explican que se trasladan para acompañar a padres, hijos, abuelos u otros familiares que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

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El encargado también ha vivido situaciones cercanas a la enfermedad. Dijo que perdió amigos a causa del cáncer, que varios familiares han recibido ese diagnóstico y que actualmente tiene una amiga que lucha contra la enfermedad.

Esas experiencias personales, sumadas a lo que escucha de los pasajeros, influyeron en la decisión de ofrecer la ayuda durante octubre. “Compartimos el sentimiento de lo que se siente estar en esos momentos de angustia”, expresó Fuentes.

Algunas familias tienen cómo pagar el traslado, pero el encargado considera que el beneficio les transmite acompañamiento en una etapa difícil. Otras personas enfrentan mayores obstáculos para reunir el dinero de viajes frecuentes hacia hospitales o centros de tratamiento.

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“Nos sentimos bien al saber que ellos, de alguna manera, les estamos apoyando con un granito de arena”, manifestó Fuentes sobre el alcance que esperan tener con la exoneración del pasaje.

El encargado de la ruta reportó 14 solicitudes iniciales y prevé superar la cifra de 40 personas atendidas el año anterior. (Foto: Ruta 305)

Una niña que viajaba con su madre marcó a la ruta 305

Entre las experiencias que más recuerda está la de una madre que viajaba con su hija, una niña de aproximadamente ocho años, para que la menor recibiera tratamiento. La familia utilizaba la ruta cuando la niña requería atención en San Salvador.

La madre escribía a la empresa cuando su hija se sentía mal y debía viajar de emergencia. El personal de la ruta les reservaba los asientos para que pudieran abordar juntas y realizar el trayecto hacia la capital.

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Hace cerca de dos años, la ruta 305 abrió una salida de madrugada desde San Francisco Gotera hacia San Salvador. Fuentes explicó que ese servicio fue pensado para personas con emergencias, citas médicas, estudios universitarios o trabajos que comienzan temprano.

El nuevo horario les permitió conocer las historias de más pasajeros. La niña y su madre se encontraban entre quienes viajaban con frecuencia por motivos médicos, y en algunas semanas la menor debía trasladarse hasta tres veces para recibir atención.

Después de varios viajes, la madre comunicó que su hija había muerto porque no resistió el tratamiento de quimioterapia. La noticia afectó al personal de la empresa, que ya había creado cercanía con ambas pasajeras durante las reservas y los traslados.

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“La verdad se sintió bien desgarrador, porque ya la habíamos tomado como cariño a la pasajera”, relató Fuentes, quien precisó que ese caso no fue el único motivo de la campaña.

El encargado también recordó la muerte de un amigo de infancia, ocurrida hace menos de dos años. Según contó, su amigo tenía un tumor entre el pulmón y el corazón, una pérdida que reforzó su cercanía con los pasajeros que atraviesan situaciones similares.

Los relatos de los usuarios y las experiencias personales del personal impulsaron la aplicación de la ayuda económica en los viajes. (Foto: Ruta 305)

San Francisco Gotera, San Miguel y San Salvador forman el recorrido

La ruta 305 sale desde San Salvador, pasa por San Miguel y llega a San Francisco Gotera, Morazán. El servicio también opera en sentido contrario hacia la capital, por lo que los pacientes pueden utilizar el beneficio tanto para acudir a una atención como para regresar a sus hogares.

Desde San Salvador, Fuentes mencionó como paradas principales San Martín y San Vicente. En el trayecto desde San Francisco Gotera hacia la capital, señaló el kilómetro 18, La Coquera, China House y el Hospital Militar.

La empresa también recibe pasajeros en puntos como Moncagua, Chinameca, Lolotique y El Triunfo. Las personas con cáncer que aborden en esas localidades también pueden solicitar la reserva para viajar sin pagar el costo del pasaje durante octubre.

El valor habitual del recorrido completo entre San Salvador y San Francisco Gotera es de USD 5.55. Durante la campaña, los pacientes y sus acompañantes quedarán exentos de ese pago después de avisar a la empresa y gestionar la reserva de los asientos.

Fuentes estimó que la ruta moviliza entre 1,500 y 1,800 pasajeros por semana. La cantidad varía según el día, ya que los fines de semana las unidades suelen ir llenas, mientras que entre semana la afluencia equivale aproximadamente al 50 % de la que registran sábados y domingos.

La salida de las 2:15 am llega temprano a San Salvador

El primer servicio de la madrugada sale a las 2:15 am desde San Francisco Gotera y arriba a San Salvador a las 5:30 am. (Foto: Ruta 305)

El primer servicio desde San Francisco Gotera parte a las 2:15 am. La unidad pasa por La Coquera, en San Miguel, alrededor de las 2:55 am y llega por El Chinaco hacia el Hospital Militar cerca de las 3:00 am.

La llegada a San Salvador está prevista aproximadamente a las 5:30 am. Fuentes explicó que ese horario permite que los pasajeros lleguen temprano a emergencias, citas médicas, universidades o trabajos que requieren iniciar la jornada en las primeras horas del día.

Después de esa salida, la ruta tiene otro horario desde San Francisco Gotera a las 5:00 am. El último viaje desde ese punto parte a las 11:45 am.

Desde San Salvador hacia San Francisco Gotera, la primera unidad sale a las 6:25 am. El segundo servicio parte a las 12:30 pm y el último inicia su recorrido a las 2:26 pm.