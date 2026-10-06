Industria salvadoreña crece 3.6 % durante el primer semestre de 2026, según gremial

La industria salvadoreña creció un 3.6% en el primer semestre de 2026 y representa el 12.7% del Producto Interno Bruto del país. (Reuters)

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Nuevas inversiones y ampliaciones de operaciones en el país acompañaron el crecimiento promedio de 3.6% de la industria salvadoreña durante el primer semestre de 2026, según un análisis de la Gerencia de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

El informe, elaborado con datos del Banco Central de Reserva (BCR), se conoció en un contexto de expansión de la actividad económica nacional.

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El sector industrial aporta el 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la información divulgada por la ASI. El desempeño de la industria coincidió con la expansión registrada por la economía salvadoreña durante el segundo trimestre de 2026, cuando varias actividades productivas mostraron aumentos frente al mismo período del año anterior.

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, señaló que el resultado responde al trabajo del sector productivo y expresó su expectativa de que la tendencia continúe durante los últimos meses de 2026. “Vamos por el camino correcto. Como sector privado estamos desarrollando oportunidades de inversión y de producción que ayudan al crecimiento”, afirmó.

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El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, prevé que el sector industrial supere al cierre del año el crecimiento registrado en 2025. (Imagen: ASI)

El dirigente indicó que la industria podría cerrar el año por encima del crecimiento de 3% registrado en 2025. Arriaza sostuvo que la tendencia muestra una reactivación del sector, aunque el análisis divulgado por la gremial no detalla cuáles fueron las ramas industriales que tuvieron una mayor incidencia en la variación del primer semestre.

Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, afirmó que el crecimiento de la actividad puede reflejarse en la generación de empleos, las exportaciones y la innovación vinculada a la formación del personal. “Para la industria, un crecimiento de 3.6% significa dinamismo, generación de empleos, exportaciones e innovación en el talento humano. Confirma a la industria como el motor de la economía”, explicó.

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La economía salvadoreña creció 5.1% en el segundo trimestre, según datos del BCR

La economía de El Salvador registró una expansión interanual de 5.1% entre abril y junio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. La actividad económica alcanzó USD 10,060.6 millones durante ese trimestre, un aumento de USD 926.5 millones frente al mismo período de 2025, con avances en la mayoría de las actividades productivas.

La construcción fue la rama con mayor crecimiento, al registrar un alza de 11.2%. El resultado estuvo asociado con proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública, mientras que el crédito destinado al sector creció 30.9% interanual hasta junio y el financiamiento para vivienda aumentó 65.1% en ese mismo período.

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La actividad de la construcción lideró el incremento económico con un alza del 11.2% impulsada por obras públicas e inmobiliarias. (Foto: cortesía)

El consumo aparente de cemento subió 19.9% frente al segundo trimestre de 2025. A la vez, la explotación de minas y canteras avanzó 7.9%, por su aporte de insumos a la fabricación de cemento, y los servicios profesionales y técnicos crecieron 7%, con actividades vinculadas a ingeniería y arquitectura.

La actividad de salud aumentó 8.7% durante el trimestre. El comportamiento estuvo relacionado con el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización del equipamiento médico, la capacitación especializada del personal y la ampliación de programas preventivos.

La puesta en funcionamiento del Hospital Nacional Especializado Rosales, la incorporación de servicios de alta complejidad, la telemedicina y la infraestructura tecnológica también acompañaron el desempeño de esa actividad, de acuerdo con los datos citados.

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El suministro de electricidad creció 8.1%, impulsado por una mayor demanda energética durante mayo y junio, meses en los que se registraron altas temperaturas. El consumo eléctrico aumentó 7.2% interanual en mayo y 9.7% en junio; durante el primero de esos meses alcanzó un máximo histórico de 715.8 GWh.

La actividad de información y comunicaciones avanzó 5.2%. El inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 favoreció la contratación de paquetes de internet móvil y un mayor uso de plataformas digitales, mientras que los hoteles y restaurantes crecieron 6.3% y las actividades recreativas aumentaron 7.8%.

La economía de El Salvador registró una expansión interanual del 5.1% durante el segundo trimestre de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Cortesía)

Las remesas familiares sumaron USD 2,625 millones entre abril y junio. Esos recursos respaldaron la capacidad de gasto de los hogares y la demanda interna durante el trimestre, junto con el comportamiento de los servicios, el comercio y las actividades inmobiliarias.

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Los servicios del Gobierno crecieron 6.1%, las actividades inmobiliarias aumentaron 6% y la enseñanza avanzó 5.7%. Los servicios financieros y de seguros registraron una variación de 5%, mientras que el comercio, el transporte y el almacenamiento crecieron 4.2%.

Los servicios personales y la actividad agropecuaria fueron las únicas ramas que retrocedieron frente al segundo trimestre de 2025. La primera disminuyó 0.5% y la segunda cayó 0.9%; ambas representaron en conjunto el 6.4% del PIB en términos monetarios.

El desempeño de la industria se enmarca en el Plan de Desarrollo Industrial 2025-2029, que contempla la definición de nuevas áreas para la actividad industrial y el fortalecimiento de habilidades técnicas para el sector y su cadena de valor.

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