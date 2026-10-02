Las 5 estaciones de tren más bellas del mundo en 2026, según un ranking global

Cinco estaciones de Australia, Francia, Italia y Arabia Saudita integran la selección 2026 del Prix Versailles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Prix Versailles incluyó en su selección de 2026 a siete terminales ferroviarias de distintos continentes. Cinco de las estaciones distinguidas se encuentran en Australia, Francia, Italia y Arabia Saudita, según la lista difundida por Time Out.

El galardón internacional de arquitectura se celebra desde 2015 en la sede de la Unesco, en París. Un jurado de arquitectos, diseñadores, artistas y figuras públicas evalúa la calidad arquitectónica, la innovación, el vínculo con el entorno y la sostenibilidad de los proyectos. En diciembre entregará tres títulos mundiales: Prix Versailles, Interior y Exterior.

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La nómina no establece una clasificación entre las siete finalistas. Los proyectos elegidos corresponden a sistemas de transporte y contextos urbanos diferentes, con soluciones pensadas para el uso cotidiano de los pasajeros.

Las cinco estaciones de tren más bellas del mundo en 2026

El vestíbulo subterráneo de Town Hall, en Melbourne, combina columnas inspiradas en troncos de árboles con una cubierta abovedada de tono cobrizo (Wikimedia Commons)

Town Hall, Melbourne, Australia

La terminal subterránea de Town Hall fue incluida por su vestíbulo de grandes dimensiones, sostenido por ocho columnas que evocan troncos de árboles. Sobre la estructura se eleva un techo abovedado de tono cobrizo, que define el espacio principal de la estación.

La selección destaca el tratamiento del vestíbulo como parte central del proyecto. En Melbourne, la sucesión de columnas y la cubierta abovedada definen la imagen interior de la estación y ordenan su espacio subterráneo.

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La ampliación de la estación Part-Dieu de Lyon duplicó la superficie de uno de los principales nodos ferroviarios de Francia (Wikimedia Commons)

Part-Dieu de Lyon, Lyon, Francia

La intervención en Part-Dieu aborda un desafío de capacidad. La estación, uno de los principales intercambiadores ferroviarios de Europa, duplicó su tamaño para atender su elevado flujo de pasajeros y conexiones. La ampliación refuerza el papel de este punto de enlace dentro de la movilidad francesa.

La ampliación permitió extender las instalaciones de la estación en un nodo ferroviario de alta demanda. La inclusión de Part-Dieu, en Lyon, pone el foco en los proyectos que combinan la actualización de infraestructura existente con la necesidad de absorber un mayor volumen de tránsito.

La estación permite observar historia pura de la ciudad en el recorrido hacia los andenes (Comune di Roma)

Estación Colosseo - Fori Imperiali, Roma, Italia

En la estación Colosseo - Fori Imperiali, el acceso a los andenes incorpora referencias a la historia de la capital italiana. Una abertura permite a los pasajeros que realizan conexiones observar el Coliseo desde el interior de la terminal, en un vínculo directo con uno de los monumentos centrales de Roma.

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El proyecto vincula la estación con el entorno arqueológico de los Foros Imperiales. La visual hacia el Coliseo incorpora el paisaje histórico al recorrido de los pasajeros y diferencia a la terminal dentro de la red subterránea de Roma.

Diseñada con participación del artista Anish Kapoor, cuenta con accesos monumentales de acero corten y aluminio (Wikimedia Commons)

Monte Sant’Angelo, Nápoles, Italia

Inaugurada en 2025, Monte Sant’Angelo se encuentra a 48 metros bajo tierra. El artista Anish Kapoor diseñó la estación junto con los estudios Future Systems y AL_A. Dos aberturas monumentales de acero corten y aluminio conducen a un interior de superficies rugosas, con referencias al Vesubio, las cavernas y la Sibila de Cumas.

El proyecto también toma inspiración del Infierno, de Dante Alighieri, según la información difundida por Time Out. La transición entre la calle y el espacio subterráneo articula el descenso y el retorno a la superficie. En Nápoles, la estación reúne referencias a la geografía volcánica y a relatos vinculados con la región.

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La estación Museo Nacional del metro de Riad presenta una estructura de hormigón inspirada en la topografía de la montaña Tuwaiq (Wikimedia Commons)

Museo Nacional, Riad, Arabia Saudita

Diseñada por la firma Arup, la estación del Museo Nacional presenta una estructura reticulada de hormigón. Su forma remite a la topografía de la montaña Tuwaiq y sus aberturas triangulares recuperan motivos de la arquitectura tradicional najdí. El ingreso conduce a un interior iluminado en tonos azules.

La terminal forma parte de la expansión del metro de Riad y vincula su diseño con referencias del territorio y la arquitectura sauditas. Como las demás finalistas, competirá por uno de los tres títulos mundiales que el Prix Versailles anunciará durante su ceremonia del próximo mes de diciembre.