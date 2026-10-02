El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

La selección de El Salvador enfrentará su próximo encuentro con el compromiso de ganar para mantener en la Liga A. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Salvador recibe este viernes a Jamaica con la obligación de ganar para sostenerse en la Liga A de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y conservar sus aspiraciones de clasificar a la Copa Oro de 2027.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, desde las 8:00 de la noche hora local (las 02:00 GMT del sábado). El equipo dirigido por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez llega condicionado por la derrota por 6-0 ante Guatemala en la fecha anterior.

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Según informó la agencia EFE, el seleccionado salvadoreño necesita recuperarse ante su próximo rival, mismo que ocupa el cuarto puesto del Grupo B por una diferencia de gol menos desfavorable. El Salvador está quinto, con siete goles recibidos.

Mientras que Jamaica llega a San Salvador con tres puntos, producto de una victoria y una derrota, el mismo registro que El Salvador, Guatemala y Honduras. La diferencia de goles establece, por ahora, una separación entre equipos que todavía tienen opciones de modificar el orden de la clasificación.

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El historial entre ambos seleccionados favorece a Jamaica. De acuerdo con los datos consignados por EFE, estas selecciones han disputado 11 partidos, con cinco victorias jamaicanas, una salvadoreña y cinco empates. El antecedente más reciente fue el 24 de marzo de 2022 y terminó 1-1.

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Para El Salvador, el partido ofrece la posibilidad de cortar una racha negativa tras la goleada sufrida ante Guatemala y de recuperar terreno antes de que se definan las posiciones que darán acceso a la fase eliminatoria. Para Jamaica, el objetivo será sumar fuera de casa y superar a su rival directo en la clasificación.

La posible alineación salvadoreña incluye a Mario González; Julio Sibrián, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Jeferson Valladares y Diego Flores; Mauricio Ceritos, Brayan Gil, Herberth Díaz, Christian Martínez y Rafael Tejada.

Jamaica podría presentar a Andre Blake; Roldano Webster, Joel Latibeaudiere, Richard King, Ashley Cover e Isaac Hayden; Karoy Anderson, Kaheim Dixon, Kasey Palmer, Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri. El equipo caribeño será dirigido por Rudolph Speid.

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El resultado en el Cuscatlán puede modificar la pelea por los puestos de clasificación y definir el panorama inmediato de El Salvador en la Liga A.

ARCHIVO: El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, condicionó la continuidad del técnico Hernán Gómez a la permanencia en la categoría./ (Maria Lysaker)

El 6-0 ante Guatemala dejó a El Salvador sin margen de error

La caída del lunes ante Guatemala alteró el escenario para El Salvador, que había iniciado la competencia con una victoria. El resultado incrementa la importancia del duelo ante Jamaica, una selección que ha mostrado capacidad para competir en partidos cerrados y que también busca afirmarse en la zona alta.

Guatemala ocupa el segundo lugar del grupo y Honduras está tercero, ambos con tres puntos. Surinam lidera la clasificación con seis unidades. La posición final de los salvadoreños tras esta jornada también dependerá de los encuentros entre Honduras y Martinica, y Guatemala y Surinam.

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Los dos primeros de cada grupo en la Liga A avanzarán a los cuartos de final. En esa instancia ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que cuentan con clasificación directa. La Liga de Naciones representa la única vía para acceder a la Copa Oro de 2027 para los equipos que participan en esta fase.

La necesidad de un triunfo no solo involucra la tabla. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, afirmó esta semana que Gómez dejaría el cargo si el seleccionado pierde la categoría y desciende a la Liga B de la Concacaf.

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El futuro del entrenador colombiano, por lo tanto, también quedará ligado al resultado de este viernes. El cuerpo técnico afrontará el partido con una formación que combina futbolistas de experiencia y jugadores que buscan consolidarse en la selección.