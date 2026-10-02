Mundo

Estados Unidos sancionó una red acusada de financiar al grupo terrorista Hamas desde Francia

El Departamento del Tesoro señaló a tres personas y dos asociaciones por presuntamente canalizar más de USD 2 millones hacia el brazo militar de la milicia palestina mediante falsas campañas benéficas y criptomonedas

El brazo armado de Hamas fue descabezado durante la ofensiva de Israel posterior a las incursiones del 7 de octubre de 2023
El brazo armado de Hamas fue descabezado durante la ofensiva de Israel posterior a las incursiones del 7 de octubre de 2023
Guardar

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red financiera vinculada a Hamas, con medidas contra tres personas y dos entidades a las que Washington atribuye la captación y transferencia de fondos para el grupo palestino.

La red habría movilizado más de USD 2 millones mediante organizaciones benéficas ficticias y canales de criptomonedas. Las sanciones alcanzan a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, identificado por el Departamento del Tesoro como subcomandante de batallón de las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas en Gaza.

PUBLICIDAD

Washington apunta a fondos obtenidos en Francia y transferidos a Gaza

La medida también incluye a los recaudadores Faouzi Barika y Amel Oualid, ambos con sede en Francia, y a las asociaciones denominadas Association Baraka y Ensemble C Mieux. El Tesoro estadounidense sostiene que la estructura utilizó campañas presentadas como ayuda humanitaria y billeteras digitales para mover recursos hacia la organización.

La investigación oficial sitúa a Al-Zaq al frente de una red que recurrió a empresas de servicios monetarios y activos digitales para enviar fondos a las Brigadas Al-Qassam. De acuerdo con la información difundida por Washington, el esquema funcionó durante varios años y se adaptó a los controles financieros internacionales.

PUBLICIDAD

Las sanciones bloquean los activos que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben, en términos generales, que ciudadanos y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con ellos. La decisión se suma a otras acciones adoptadas desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La guerra en Gaza cambió la agenda de seguridad de Medio Oriente

La incursión de Hamas en el sur de Israel dejó cerca de 1.200 muertos y derivó en el secuestro de 251 personas, según recuentos citados por organismos y medios internacionales. La ofensiva militar israelí que siguió contra la Franja de Gaza provocó una destrucción generalizada, el desplazamiento de gran parte de la población y una crisis humanitaria prolongada.

El conflicto también extendió la tensión hacia otros frentes de Medio Oriente, con choques entre Israel y grupos armados vinculados a Irán en Líbano, Yemen, Irak y Siria. En ese escenario, la financiación de organizaciones armadas se convirtió en un eje de las políticas de sanciones de Estados Unidos y sus aliados.

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras una reunión en Florida, EE. UU. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras una reunión en Florida, EE. UU. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La reconstrucción de Gaza depende de seguridad, acceso y financiamiento

La recuperación de la Franja enfrenta obstáculos que van más allá de la reconstrucción física. Un informe conjunto del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea estimó en USD 71.400 millones las necesidades de recuperación y reconstrucción durante los próximos diez años, con la vivienda, la salud, la agricultura y los servicios básicos entre las áreas prioritarias.

La continuidad del alto el fuego, el desarme de Hamas, la retirada de fuerzas israelíes, la apertura sostenida de los cruces y la definición de una administración palestina para el territorio son factores centrales para iniciar obras a gran escala. Las Naciones Unidas advirtieron que la remoción de escombros, la detección de explosivos, la recuperación de redes de agua y saneamiento y la llegada de materiales de construcción requieren condiciones de seguridad y financiamiento previsible.

Temas Relacionados

HamasFranciaSanciones económicasTerrorismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protestas estudiantiles y choques con la Policía en Francia: hay 400 escuelas secundarias sin clases

Bloqueos en accesos, incendios de contenedores y la actuación de las fuerzas de seguridad marcaron una nueva jornada de reclamos por las condiciones de enseñanza

Protestas estudiantiles y choques con la Policía en Francia: hay 400 escuelas secundarias sin clases

Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos definió el ataque de Flydubai como un “acto terrorista”

Es la primera vez que Dubai se refiere al hecho de esa manera. En un mensaje centrado en alabar la actuación del piloto indio que fue herido por su compañero de cabina, un asesor del gobierno emiratí dijo también que fue un hecho “peligroso y una potencial catástrofe”

Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos definió el ataque de Flydubai como un “acto terrorista”

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

Las aeronaves tocaron tierra en la base de Chihhang una semana después del encuentro entre Trump y Xi Jinping, primera entrega de un lote que el ministro de Defensa confirmó que continuará llegando antes de que finalice 2026

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

“¡Suelta el cuchillo!”: el impactante video del momento en que una policía británica usó una pistola eléctrica contra un anciano de 92 años en silla de ruedas

El operativo en el hogar Park Beck incluyó una descarga de 50.000 voltios en el pecho del hombre, después de que los efectivos entraran sin conocer su estado ni aplicar técnicas de desescalada

“¡Suelta el cuchillo!”: el impactante video del momento en que una policía británica usó una pistola eléctrica contra un anciano de 92 años en silla de ruedas

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, le contó Smit Machchhar al primer ministro indio, Narendra Modi, durante sus primeras declaraciones públicas, en una videollamada difundida este viernes por canales de televisión locales. Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, el piloto se quebró al recordar el incidente: “Luchaba por mi vida”

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El blindaje para tu memoria: La cantidad de café al día que protege tu cerebro contra el deterioro y el Alzhéimer

El blindaje para tu memoria: La cantidad de café al día que protege tu cerebro contra el deterioro y el Alzhéimer

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Benny Ibarra sufrió bullying en la escuela por ser de Timbiriche y advierte a sus agresores: “Ahora sí te agarro, ya tienes 60″

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Lista de candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque en las Elecciones 2026: perfiles y partidos por el que postulan

DEPORTES

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas confiesa que Kathleen Turner y él fueron amantes en secreto: “Mentimos durante 40 años”

Michael Douglas confiesa que Kathleen Turner y él fueron amantes en secreto: “Mentimos durante 40 años”

De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

Un juez concede una orden temporal contra Halle Berry por presunto maltrato a su hijo; así respondió la actriz

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa