Estados Unidos sancionó una red acusada de financiar al grupo terrorista Hamas desde Francia

El brazo armado de Hamas fue descabezado durante la ofensiva de Israel posterior a las incursiones del 7 de octubre de 2023

Guardar

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red financiera vinculada a Hamas, con medidas contra tres personas y dos entidades a las que Washington atribuye la captación y transferencia de fondos para el grupo palestino.

La red habría movilizado más de USD 2 millones mediante organizaciones benéficas ficticias y canales de criptomonedas. Las sanciones alcanzan a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, identificado por el Departamento del Tesoro como subcomandante de batallón de las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas en Gaza.

PUBLICIDAD

Washington apunta a fondos obtenidos en Francia y transferidos a Gaza

La medida también incluye a los recaudadores Faouzi Barika y Amel Oualid, ambos con sede en Francia, y a las asociaciones denominadas Association Baraka y Ensemble C Mieux. El Tesoro estadounidense sostiene que la estructura utilizó campañas presentadas como ayuda humanitaria y billeteras digitales para mover recursos hacia la organización.

La investigación oficial sitúa a Al-Zaq al frente de una red que recurrió a empresas de servicios monetarios y activos digitales para enviar fondos a las Brigadas Al-Qassam. De acuerdo con la información difundida por Washington, el esquema funcionó durante varios años y se adaptó a los controles financieros internacionales.

PUBLICIDAD

Las sanciones bloquean los activos que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben, en términos generales, que ciudadanos y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con ellos. La decisión se suma a otras acciones adoptadas desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La guerra en Gaza cambió la agenda de seguridad de Medio Oriente

La incursión de Hamas en el sur de Israel dejó cerca de 1.200 muertos y derivó en el secuestro de 251 personas, según recuentos citados por organismos y medios internacionales. La ofensiva militar israelí que siguió contra la Franja de Gaza provocó una destrucción generalizada, el desplazamiento de gran parte de la población y una crisis humanitaria prolongada.

PUBLICIDAD

El conflicto también extendió la tensión hacia otros frentes de Medio Oriente, con choques entre Israel y grupos armados vinculados a Irán en Líbano, Yemen, Irak y Siria. En ese escenario, la financiación de organizaciones armadas se convirtió en un eje de las políticas de sanciones de Estados Unidos y sus aliados.

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras una reunión en Florida, EE. UU. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La reconstrucción de Gaza depende de seguridad, acceso y financiamiento

La recuperación de la Franja enfrenta obstáculos que van más allá de la reconstrucción física. Un informe conjunto del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea estimó en USD 71.400 millones las necesidades de recuperación y reconstrucción durante los próximos diez años, con la vivienda, la salud, la agricultura y los servicios básicos entre las áreas prioritarias.

PUBLICIDAD

La continuidad del alto el fuego, el desarme de Hamas, la retirada de fuerzas israelíes, la apertura sostenida de los cruces y la definición de una administración palestina para el territorio son factores centrales para iniciar obras a gran escala. Las Naciones Unidas advirtieron que la remoción de escombros, la detección de explosivos, la recuperación de redes de agua y saneamiento y la llegada de materiales de construcción requieren condiciones de seguridad y financiamiento previsible.