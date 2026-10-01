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Detuvieron en Londres a un británico-iraní por el supuesto plan terrorista cerca de la base aérea de Fairford

La Policía Antiterrorista investiga una posible implicación de un Estado extranjero en el incidente de RAF Fairford, pieza logística de la campaña aérea estadounidense contra Irán. Teherán rechaza la acusación del primer ministro, Andy Burnham

Un bombardero B-1B Lancer llega a la base aérea de la RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente importante en la base y arrestara a varios hombres bajo sospecha de delitos previstos en la Ley de Explosivos, que desde entonces han sido puestos en libertad bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard
Un bombardero B-1B Lancer llega a la base aérea de la RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente importante en la base y arrestara a varios hombres bajo sospecha de delitos previstos en la Ley de Explosivos, que desde entonces han sido puestos en libertad bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard
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La Policía Antiterrorista del Reino Unido (CTP, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves a un hombre de 27 años con doble nacionalidad, británica e iraní, por su presunta vinculación con el plan frustrado cerca de la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire. Fue arrestado en el distrito londinense de Westminster por sospecha de preparar actos terroristas, conforme a la sección 5 de la Ley Antiterrorista de 2006, según el comunicado de la CTP.

Un segundo hombre, británico y de 26 años, fue interrogado bajo advertencia. Los agentes registraron además dos propiedades en la misma zona de Londres. La policía no ha revelado la identidad del detenido.

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Vicki Evans, coordinadora nacional de la CTP, calificó la pesquisa de “muy compleja”. Dijo que los investigadores manejan varias líneas, entre ellas la “posible implicación de un Estado extranjero”.

El episodio comenzó en la madrugada del domingo 27 de septiembre. La policía de Gloucestershire recibió a las 00:45 h un aviso sobre tres furgonetas sospechosas que se dirigían a la base. Poco después, una vecina informó de la presencia de un grupo numeroso de hombres encapuchados y enmascarados. La CTP confirmó el martes que no se hallaron artefactos explosivos en los vehículos, pero sí una cantidad indeterminada de gasolina.

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Ese día fueron detenidos cinco hombres de entre 23 y 25 años, sospechosos de delitos de explosivos y terrorismo. Quedaron en libertad bajo fianza y deben cumplir restricciones de movimiento mientras avanza la investigación.

Un agente de policía custodia una zona mientras se mantienen los controles de carretera cerca de la base aérea de la RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente grave en la base y arrestara a varios hombres sospechosos de delitos tipificados en la Ley de Explosivos, quienes posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard
Un agente de policía custodia una zona mientras se mantienen los controles de carretera cerca de la base aérea de la RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente grave en la base y arrestara a varios hombres sospechosos de delitos tipificados en la Ley de Explosivos, quienes posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard

La acusación política llegó el miércoles. Andy Burnham dijo a la BBC que existen “indicios sólidos” de que Irán participó en lo ocurrido, aunque subrayó que se trata de una investigación policial “compleja”. Fue la primera vez que un responsable británico vinculó públicamente a Irán con los hechos.

El canciller iraní, Abás Araqchí, respondió este jueves que Burnham “ladra al árbol equivocado”. La embajada de Irán en Londres había descartado el lunes “categóricamente” cualquier implicación. Ese mismo día, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en Fox News que el incidente “claramente implica la mano de un actor extranjero”, también sin ofrecer pruebas.

La base explica el peso de la acusación. RAF Fairford es la principal base avanzada de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. Es además una de las dos instalaciones europeas capaces de alojar los tres bombarderos estratégicos estadounidenses: el B-1, el B-2 y el B-52.

La guerra entre Washington, Israel e Irán empezó el 28 de febrero. El entonces primer ministro, Keir Starmer, negó al principio a Estados Unidos el uso de bases británicas y luego autorizó Fairford y Diego García, aunque limitó el permiso a ataques “defensivos” contra emplazamientos de misiles iraníes. En marzo, tres B-1B aterrizaron en Fairford tras lo que se consideró la primera misión de bombardeo contra Irán lanzada desde suelo británico.

Un LTV (vehículo táctico ligero) opera en el perímetro de la base aérea RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente importante en la base y arrestara a varios hombres bajo sospecha de delitos bajo la Ley de explosivos, que desde entonces han sido liberados bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard
Un LTV (vehículo táctico ligero) opera en el perímetro de la base aérea RAF Fairford, después de que la policía declarara un incidente importante en la base y arrestara a varios hombres bajo sospecha de delitos bajo la Ley de explosivos, que desde entonces han sido liberados bajo fianza, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Shepheard

Teherán respondió con advertencias. Su embajador en Londres, Seyed Ali Mousavi, dijo que Irán evaluaba si las bases británicas eran objetivos legítimos. Las represalias iraníes ya han alcanzado a países del Golfo y a una base británica en Chipre. El conflicto sigue sin cierre: cuando expiró una tregua de 60 días pactada en junio, Donald Trump dijo que no había conversaciones previstas y que el bloqueo naval continuaba.

Las autoridades británicas ya habían actuado contra supuestas redes iraníes. En mayo de 2025, tres iraníes fueron acusados de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, identificado como el iraní, entre agosto de 2024 y febrero de 2025. La acusación presentada ante el tribunal sostuvo que tenían como objetivo a periodistas de Iran International, cadena crítica con Teherán. El Gobierno británico colocó además a Irán en el nivel más alto de su registro de influencia extranjera.

Por ahora, el caso se sostiene en detenciones y sospechas. Nadie ha sido acusado formalmente, la policía no ha dicho qué pretendía el grupo y los indicios que cita Burnham no son públicos. Lo que revele la investigación en los próximos días decidirá si el incidente queda como un caso penal o se convierte en una crisis diplomática entre Londres y Teherán, en plena guerra.

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