Arabia Saudita confirmó que el piloto y el copiloto del vuelo de Flydubai fueron trasladados a Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita confirmó que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai atacó al comandante durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv.

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Arabia Saudita confirmó este jueves que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai atacó al comandante mientras el avión cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. El Ministerio del Interior saudita informó que una investigación preliminar determinó que el enfrentamiento provocó heridas a ambos pilotos y obligó a desviar la aeronave hacia Tabuk, en el noroeste del reino.

“Las investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades competentes del Reino, con la participación de un equipo de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, revelaron que se había producido un altercado en el que el copiloto atacó al capitán, lo que provocó diversas lesiones a ambos”, señaló el Ministerio del Interior saudita.

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El comunicado precisó que el Boeing 737 había enviado una llamada de auxilio antes de modificar su trayectoria. El avión terminó tomando rumbo hacia Tabuk y aterrizó allí de manera segura. A bordo viajaban 174 pasajeros y ocho integrantes de la tripulación, quienes recibieron asistencia después del aterrizaje.

El episodio comenzó durante el trayecto entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Datos de seguimiento de la aeronave muestran que el vuelo sufrió cambios abruptos de altitud antes de activar señales de emergencia. El avión llegó a perder alrededor de 14.000 pies en menos de medio minuto, mientras su recorrido se volvía irregular. Posteriormente emitió el código 7700, utilizado para señalar una emergencia general, y después el 7500, asociado a una interferencia ilícita.

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Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

La situación dentro de la cabina fue controlada antes de que el avión llegara a Tabuk. Según las autoridades israelíes, pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron durante el enfrentamiento. Esa intervención permitió recuperar el control de la aeronave y completar el aterrizaje en territorio saudita.

El comandante, identificado por autoridades de India como Smit Machchhar, fue trasladado a un hospital de Tabuk junto con el copiloto. El Ministerio del Interior saudita indicó posteriormente que ambos evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica. Este jueves por la mañana viajaron hacia Abu Dabi acompañados por un equipo de seguridad emiratí.

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El resto de los pasajeros permaneció en Tabuk durante varias horas. Por la tarde, fueron trasladados nuevamente hacia Tel Aviv en otra aeronave de Flydubai, mientras que la tripulación regresó a Dubái en un vuelo separado.

Las autoridades emiratíes también abrieron una investigación para establecer qué ocurrió exactamente en la cabina y determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento. El fiscal general de Emiratos, Hamad Saif Al Shamsi, ordenó reunir información y pruebas para determinar los hechos, sus posibles motivos y si existió algún vínculo con una actividad terrorista o una planificación previa.

El Boeing 737 perdió 14.000 pies de altitud en menos de medio minuto y emitió la señal de emergencia por interferencia ilícita.

Flydubai pidió evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas. La compañía describió inicialmente lo sucedido como un altercado a bordo y señaló que las causas y circunstancias permanecen bajo investigación.

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En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y que se produjo un intento de hacer caer la aeronave. El ministro de Defensa, Israel Katz, describió inicialmente el episodio como un posible “intento de atentado terrorista yihadista”. Sin embargo, las autoridades emiratíes mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias y el eventual móvil.

Las autoridades israelíes investigan además la posible existencia de una motivación terrorista, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente una conexión con Irán. El propio Netanyahu señaló que era prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el origen o los responsables del ataque.

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El incidente involucró a tres países con distintos vínculos diplomáticos con Israel: el vuelo partió de Emiratos Árabes Unidos, tenía como destino Tel Aviv y terminó en Arabia Saudita, que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel. Emiratos, en cambio, estableció relaciones con Israel en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham.

La aerolínea Flydubai trasladó a los pasajeros a Tel Aviv en un vuelo secundario después de permanecer varias horas en territorio saudita. (REUTERS/Ammar Awad)

Mientras las investigaciones continúan, la confirmación saudita establece el dato central sobre la emergencia: el enfrentamiento comenzó dentro de la cabina y el copiloto fue quien atacó al comandante, dejando a ambos heridos y obligando a desviar el vuelo hacia territorio saudita.