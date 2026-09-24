¿Qué impide comparar el precio de la canasta básica alimentaria salvadoreña con las de otros países centroamericanos?

Solo 22 alimentos componen el indicador salvadoreño, frente a 52 en Costa Rica y 59 en Panamá. Un informe cuestiona además que la metodología no se actualiza desde 1983. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La canasta básica alimentaria de El Salvador no puede compararse de forma directa con las de otros países de Centroamérica, sostuvo este martes Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), durante un conversatorio con especialistas en economía.

El planteamiento apunta a que el menor precio de la canasta salvadoreña responde, entre otros factores, a la menor cantidad de alimentos que incorpora.

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“Tenemos la canasta básica alimentaria más barata de toda la región centroamericana”, dijo Pérez al referirse a ese argumento, pero advirtió que una comparación de ese tipo debe tomar en cuenta los productos incluidos y las porciones asignadas. “No se puede estar comparando peras con manzanas”, afirmó.

El especialista señaló que Nicaragua, por ejemplo, incorpora un producto más que El Salvador, aunque utiliza medidas y proporciones de consumo distintas. A su juicio, esos elementos impiden establecer una equivalencia automática entre los precios de las canastas de cada país.

La canasta salvadoreña: 22 productos, menos de la mitad que sus vecinos

La canasta básica de El Salvador incluye menos de la mitad de productos que la de Costa Rica o Panamá, según un estudio regional. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

El documento “Aproximación para la actualización de la Canasta Básica Alimentaria y de los costos de producción del maíz y el frijol en El Salvador”, elaborado por la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA), identifica varias diferencias entre el indicador salvadoreño y los utilizados en otros países de Centroamérica.

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La Canasta Básica Alimentaria (CBA) de El Salvador está compuesta por 22 productos, menos de la mitad de los alimentos considerados en varias naciones vecinas. Costa Rica incluye 52 productos y Panamá, 59, según el estudio.

La composición también varía dentro del país. La canasta urbana incluye pan francés, tortillas, arroz, carnes de res, cerdo y aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche fluida, naranja, plátano, guineo, frijoles, papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil, repollo y azúcar.

La canasta rural, en cambio, excluye el pan francés, las frutas y las verduras. El informe plantea que esta diferencia reduce la variedad de alimentos considerados para los hogares rurales.

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Porciones diarias de carne y tortillas según el área

Las porciones diarias muestran diferencias entre las zonas urbana y rural. En el área urbana, la CBA contempla 60 gramos de carne por persona al día; en el área rural, la cantidad baja a 14 gramos.

En el caso de los huevos, la canasta urbana establece 28 gramos diarios por persona y la rural, 30 gramos. El consumo de tortillas presenta una diferencia mayor: 223 gramos diarios per cápita en la zona urbana frente a 402 gramos en el área rural.

La MSA sostiene que estas variaciones reflejan una estructura de consumo con menor diversidad alimentaria en las zonas rurales, donde las tortillas representan una proporción más alta de la dieta estimada por la canasta oficial.

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El documento también cuestiona que la metodología salvadoreña no incorpore criterios de calidad nutricional. Según el informe, Costa Rica, Guatemala y Panamá aplican parámetros para procurar un equilibrio de nutrientes, lo que permite aproximaciones distintas sobre el acceso a una alimentación saludable.

Un estudio expone diferencias en productos, raciones y mediciones regionales, mientras especialistas reclaman criterios homogéneos para evaluar el acceso real a una dieta suficiente entre hogares vulnerables ante cambios observados durante décadas recientes. (Rudy QUIROZ / AFP)

Metodología sin cambios desde 1983

Otro de los puntos señalados por la Mesa es la antigüedad de la metodología. La última actualización de la CBA de El Salvador data de 1983, de acuerdo con el documento.

El informe compara esa situación con las revisiones aplicadas en Honduras en 2020, Costa Rica en 2010 y Guatemala en 2024. Para la organización, esas actualizaciones incorporan cambios en los hábitos de consumo y en las necesidades nutricionales de la población.

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Pérez retomó ese debate durante el conversatorio y pidió que las comparaciones regionales se formulen con criterios homogéneos. “Si uno es académico, si uno es en realidad científico, social, económico, le diría a esa persona: ‘Mire, deje de estar mintiendo, sea coherente o sea responsable con el planteamiento que usted está haciendo’”, expresó.